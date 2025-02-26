Стратегічна оборонна операція ЗСУ триває, Росія продовжує терори мирного населення та завдає навмисних ударів по цивільній інфраструктурі, внаслідок чого в Україні продовжують мирні люди.

Росія знову завдала масованого удару БПЛА по території України – що відомо

Протягом ночі вся територія України опинилися під ударом «шахедів». У Київській області внаслідок влучання ударного російського дрону вщент згорів двоповерховий житловий будинок.

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Відомо також, що внаслідок нічної ворожої атаки БпЛА на Київщину одна людина загинула та дві травмовано.

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«Тіло загиблої було виявлено під час ліквідації пожежі двоповерхового приватного будинку у Бучанському районі. Слова співчуття родині та близьким», – повідомив у своєму Телеграм-каналі керівник Київської ОВА Микола Калашник.

Він також повідомив про ще двох постраждалих і про те, що «унаслідок ворожої атаки у Бучанському районі пошкоджено п’ять приватних будинків, скління квартир у чотирьох багатоповерхових житлових будинках, два гаражних приміщення, три автомобілі знищено та 8 пошкоджено».

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Харків знову під ударами дронів – подробиці

За даними голови Харківської ОДА Олега Синєгубова, сьогодні вночі ворог завдав удару по Харкову. У своєму Телеграмі він повідомив, що внаслідок атаки були пошкоджені житлові будинки, будівля університету, оперного театру, кафе.

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«Постраждали дві людини, отримали гостру реакцію на стрес. Врятували ще 5 людей», – написав чиновник.

Останні новини з гарячих напрямків: що каже Генштаб?

За даними Генштабу ЗСУ, загалом, протягом минулої доби зафіксовано 98 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 92 авіаударів та скинув 128 КАБ. Крім цього, здійснив 5672 обстріли, зокрема 108 - із реактивних систем залпового вогню, також залучив для ураження 3439 дронів-камікадзе.

Шість штурмових дій противника в районах Вовчанська та Дворічної відбили українці на Харківському напрямку.

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На Куп’янському напрямку за добу відбулося п’ять атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував дев’ять разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Надії, Новолюбівки, Зеленої Долини, Торського та Ямполівки.

На Сіверському напрямку ворог проводив сім наступальних дій в районах Білогорівки, Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували у районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак в районах Торецька та Кримського.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 25 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Промінь, Тарасівка, Котлине, Піщане, Надіївка, Преображенка та Андріївка.

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На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 11 російських атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Костянтинопіль, Новоочеретувате та Бурлацьке.

П’ять спроб ворога просунутись вперед в районах Малих Щербаків, Кам’янського та в напрямку Новоандріївки відбили Сили оборони на Оріхівському напрямку.

Один раз безрезультатно ворог атакував позиції наших військ на Придніпровському напрямку.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби противник наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

ЗСУ відбивають атаки росіян у Курській області - подробиці

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. За минулу добу російські загарбники завдали 16 авіаційних ударів, скинули 26 КАБ, здійснили 469 артилерійських обстрілів. Українські захисники відбили 16 штурмових дій загарбників.

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Втрати Росії у війні проти України − подробиці

За минулу добу авіація і ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління, артилерійський засіб, склад боєприпасів та два засоби РЕБ/РЛС російських загарбників.

Протягом останньої доби воїни ЗСУ знищили ще 1170 солдатів супротивник. Загалом, за даними Генерального штабу ЗСУ, бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.02.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 870700 (+1170) осіб

танків ‒ 10201 (+19) од.

бойових броньованих машин ‒ 21183 (+15) од.

артилерійських систем – 23686 (+34) од.

РСЗВ – 1299 (+0) од.

засоби ППО ‒ 1085 (+2) од.

літаків – 370 (+0) од.

гелікоптерів – 331 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 26961 (+194) од.

крилаті ракети ‒ 3064 (+0) од.

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од.

підводні човни - 1 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 38702 (+120) од.

спеціальна техніка ‒ 3759 (+0) од.

Інфографіка: Генеральний штаб ЗСУ