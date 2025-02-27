Обстріли України день за днем 02-27-2025

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей
Стратегічна оборонна операція ЗСУ триває, Росія вкотре завдала масованого обстрілу території України ударними дронами, зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури.
Україна продовжує боротися з російським агресором, стратегічна оборонна операція триває, бойові зіткнення фіксуються практично на всіх напрямках.
За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 110 боєзіткнень.
Пожежу оперативно ліквідували, загиблих і потерпілих не виявили.
ДСНС України зранку повідомила про те, що ночі в одному з районів Київської області внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа на промисловому об’єкті
Відомо, що на місці інциденту працювали 81 рятувальник та 24 одиниці техніки.