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LIVE Обстріли України Updated 1г тому

Обстріли України день за днем 02-27-2025

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей

Ключові оновлення
Обстріли України день за днем 02-27-2025
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Київ Пост
8г тому

Хроніка війни в Україні. 27 лютого: найгарячіше на Покровському напрямку

Хроніка війни в Україні. 27 лютого: найгарячіше на Покровському напрямку
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Київ Пост
1г тому

Стратегічна оборонна операція ЗСУ триває, Росія вкотре завдала масованого обстрілу території України ударними дронами, зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури.

Україна продовжує боротися з російським агресором, стратегічна оборонна операція триває, бойові зіткнення фіксуються практично на всіх напрямках.

Останні новини з гарячих напрямків: що каже Генштаб?

За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 110 боєзіткнень.

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Через нічну атаку дронами РФ на Київщині горів промисловий об’єкт

Через нічну атаку дронами РФ на Київщині горів промисловий об’єкт
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Київ Пост
1г тому

Пожежу оперативно ліквідували, загиблих і потерпілих не виявили.

ДСНС України зранку повідомила про те, що ночі в одному з районів Київської області внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа на промисловому об’єкті

Відомо, що на місці інциденту працювали 81 рятувальник та 24 одиниці техніки.

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