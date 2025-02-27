Україна продовжує боротися з російським агресором, стратегічна оборонна операція триває, бойові зіткнення фіксуються практично на всіх напрямках.

Останні новини з гарячих напрямків: що каже Генштаб?

За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 110 боєзіткнень.

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Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 4 ракетних ударів (4 ракети), 81 авіаудару, скинувши 121 КАБ. Крім цього, здійснив близько шести тисяч обстрілів, зокрема 109 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2557 дронів-камікадзе.

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На Харківському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Вовчанська, Строївки та Дворічної.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки та Загризового.

Більше по темі Українська ППО збила 90 російських дронів, ще 72 локаційно втрачені Росія в ніч на 27 лютого завдала чергового масованого обстрілу території України ударними БПЛА типу «Шахед» та іншими.

На Лиманському напрямку ворог атакував п’ять разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Колодязів, Новолюбівки, Греківки та Зеленої Долини.

На Сіверському напрямку наші воїни успішно відбили атаку противника в районі Григорівки.

На Краматорському напрямку окупанти п’ять разів атакували у районах Часового Яру, Новомаркового, Васюківки та Ступочок.

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На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак в районах Торецька та Кримського.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 33 штурмові дії агресора у бік населених пунктів Тарасівка, Новоторецьке, Миролюбівка, Промінь, Леонтовичі, Котлине, Удачне, Надіївка, Успенівка.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 19 атак в напрямку населених пунктів Костянтинопіль, Роздольне, Шевченко та Бурлацьке.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили три атаки у бік Чарівного.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська двічі штурмували позиції Сил оборони в районі П’ятихаток.

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На Придніпровському напрямку минулої доби ворог активних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

ЗСУ відбивають атаки росіян у Курській області

У Генеральному штабі повідомили, що Сили оборони України продовжують операцію в Курській області.

Минулої доби ворог завдав 16 авіаударів, скинувши при цьому 21 КАБ, здійснив 463 обстріли, 36 з них - із РСЗВ. Українські захисники відбили 18 штурмових дій загарбників.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Втрати Росії у війні проти України − подробиці

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становлять 1150 осіб. Також українські воїни знешкодили 8 танків, 13 бойових броньованих машин, 69 артилерійських систем, один засіб ППО, 141 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 140 автомобілів та одиницю спеціальної техніки окупантів.

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Протягом останньої доби воїни ЗСУ знищили ще 1150 солдатів супротивник. Загалом, за даними Генерального штабу ЗСУ, бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.02.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 871850 (+1150) осіб

танків ‒ 10209 (+8) од.

бойових броньованих машин ‒ 21196 (+13) од.

артилерійських систем – 23755 (+69) од.

РСЗВ – 1299 (+0) од.

засоби ППО ‒ 1086 (+1) од.

літаків – 370 (+0) од.

гелікоптерів – 331 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27102 (+141) од.

крилаті ракети ‒ 3064 (+0) од.

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од.

підводні човни - 1 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 38842 (+140) од.

спеціальна техніка ‒ 3760 (+1) од.