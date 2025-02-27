У ніч на 27 лютого 2025 року (із 20:00 26 лютого) Росія атакувала територію України 166-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф. Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ у своєму Телеграмі.

«Станом на 09.00 підтверджено збиття 90-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у  Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях», – йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.

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У командуванні додали, що 72 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені  (без негативних наслідків).

За інформацією командування, внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Чернігівщина та Сумщина.

Обстріли України день за днем 02-27-2025
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Інфографіка: командування Повітряних сил ЗСУ

Рекордна атака дронів 23 лютого - подробиці

У ніч на 23 лютого росіяни запустили рекордну кількість дронів по Україні - 267. 

Тоді вони атакували з кількох напрямків - Орел, Брянськ, Курськ, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ та мис Чауда в тимчасово окупованому Криму. 

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