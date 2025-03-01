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LIVE Обстріли України Updated 17г тому

Обстріли України день за днем 03-01-2025

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей

Ключові оновлення
Обстріли України день за днем 03-01-2025
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Київ Пост
1д тому

Росіяни масовано атакували Харків: 12 постраждалих

Росіяни масовано атакували Харків: 12 постраждалих
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Київ Пост
17г тому

Вночі війська РФ вдарили по трьох районах міста. Поцілили, зокрема, по медичному закладу.

Вночі російські війська масовано атакували Харків дронами

Під ударом опинилися три райони міста - Шевченківський, Київський та Новобаварський.

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Сили ППО збили понад сотню дронів

Сили ППО збили понад сотню дронів
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Київ Пост
19г тому

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Одещина, Сумщина, Чернігівщина, Черкащина та Київщина.

У ніч на перше березня росіяни запустили по Україні 154 безпілотників

Летіли безпілотники типу Shahed та імітатори різних типів.

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