Обстріли України день за днем 03-01-2025

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Вночі війська РФ вдарили по трьох районах міста. Поцілили, зокрема, по медичному закладу.
Вночі російські війська масовано атакували Харків дронами.
Під ударом опинилися три райони міста - Шевченківський, Київський та Новобаварський.
Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Одещина, Сумщина, Чернігівщина, Черкащина та Київщина.
У ніч на перше березня росіяни запустили по Україні 154 безпілотників.
Летіли безпілотники типу Shahed та імітатори різних типів.