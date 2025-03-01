У ніч на перше березня росіяни запустили по Україні 154 безпілотників. Летіли безпілотники типу Shahed та імітатори різних типів. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Окупанти атакували з кількох напрямків. Традиційно це - Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ. Атака дронів 1 березня: скільки БпЛА збила ППО За даними Повітряних сил, українські військові збили 103 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів. Протиповітряна оборона працювала на території дванадцяти областей - у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській, Одеській та Миколаївській. Advertisement 51 ворожий безпілотник-імітатор - локаційно втрачений. Без негативних наслідків. Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Одещина, Сумщина, Чернігівщина, Черкащина та Київщина. Більше по темі Сили оборони збили понад 100 ворожих дронів, ще 97 локаційно втрачені У ніч на 28 лютого Росія вкотре завдала удару по території України ударними дронами різного типу. Наслідки атаки дронів Внаслідок вечірнього удару по Одещині загинула людина. Ще троє - постраждали. Під ударом опинився Одеський район. Загорівся одноповерховий приватний будинок, підприємство та вантажні та легкові автомобілі. Advertisement

У ніч на 1 березня ворог масовано вдарив безпілотниками по трьох районах Харкова. Постраждали 12 людей. Серед потерпілих - двоє дітей.

На Київщині внаслідок дронової атаки пошкоджені приватні будинки у трьох районах області. В Обухівському районі зачепило пʼять приватних осель. По одному будинку понівечено у Бучанському та Бориспільському районах. У приміщеннях вибиті вікна, двері, пошкоджені покрівлі та фасади. Ніхто не постраждав.