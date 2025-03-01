У ніч на перше березня росіяни запустили по Україні 154 безпілотників.
Летіли безпілотники типу Shahed та імітатори різних типів.
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Окупанти атакували з кількох напрямків. Традиційно це - Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ.
Атака дронів 1 березня: скільки БпЛА збила ППО
За даними Повітряних сил, українські військові збили 103 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів.
Протиповітряна оборона працювала на території дванадцяти областей - у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській, Одеській та Миколаївській.
51 ворожий безпілотник-імітатор - локаційно втрачений. Без негативних наслідків.
Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Одещина, Сумщина, Чернігівщина, Черкащина та Київщина.
Сили оборони збили понад 100 ворожих дронів, ще 97 локаційно втрачені
Наслідки атаки дронів
Внаслідок вечірнього удару по Одещині загинула людина.
Ще троє - постраждали.
Під ударом опинився Одеський район. Загорівся одноповерховий приватний будинок, підприємство та вантажні та легкові автомобілі.
У ніч на 1 березня ворог масовано вдарив безпілотниками по трьох районах Харкова.
Постраждали 12 людей. Серед потерпілих - двоє дітей.
На Київщині внаслідок дронової атаки пошкоджені приватні будинки у трьох районах області.
В Обухівському районі зачепило пʼять приватних осель. По одному будинку понівечено у Бучанському та Бориспільському районах. У приміщеннях вибиті вікна, двері, пошкоджені покрівлі та фасади.
Ніхто не постраждав.
У небі над Сумщиною українські військові збили 11 ворожих «шахедів».
У Садівській громаді пошкоджено 5 приватних будинків, гуртожиток і офіс підприємства. Окупанти атакували дронами та ракетами.
«Були масовані обстріли, влучання. Здебільшого всі влучили у поля у районі Зеленої Діброви. У Голубівці прилетіло у житловий масив - пошкоджено 5 приватних будинків. Там вибиті вікна та пошкоджені сараї і літні кухні. Серед людей поранених немає», - сказав голова Садівської громади Іван Крючков.