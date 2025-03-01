У ніч на перше березня росіяни запустили по Україні 154 безпілотників

Летіли безпілотники типу Shahed та імітатори різних типів.

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Окупанти атакували з кількох напрямків. Традиційно це - Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ. 

Атака дронів 1 березня: скільки БпЛА збила ППО

За даними Повітряних сил, українські військові збили 103 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів. 

Протиповітряна оборона працювала на території дванадцяти областей - у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській, Одеській та Миколаївській.

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51 ворожий безпілотник-імітатор - локаційно втрачений. Без негативних наслідків. 

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Одещина, Сумщина, Чернігівщина, Черкащина та Київщина.

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У ніч на 28 лютого Росія вкотре завдала удару по території України ударними дронами різного типу.

Наслідки атаки дронів

Внаслідок вечірнього удару по Одещині загинула людина. 

Ще троє - постраждали. 

Під ударом опинився Одеський район. Загорівся одноповерховий приватний будинок, підприємство та вантажні та легкові автомобілі. 

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У ніч на 1 березня ворог масовано вдарив безпілотниками по трьох районах Харкова

Постраждали 12 людей. Серед потерпілих - двоє дітей. 

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На Київщині внаслідок дронової атаки пошкоджені приватні будинки у трьох районах області.

В Обухівському районі зачепило пʼять приватних осель. По одному будинку понівечено у Бучанському та Бориспільському районах. У приміщеннях вибиті вікна, двері, пошкоджені покрівлі та фасади.

Ніхто не постраждав. 

У небі над Сумщиною українські військові збили 11 ворожих «шахедів».

У  Садівській громаді пошкоджено 5 приватних будинків, гуртожиток і офіс підприємства. Окупанти атакували дронами та ракетами

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«Були масовані обстріли, влучання. Здебільшого всі влучили у поля у районі Зеленої Діброви. У Голубівці прилетіло у житловий масив - пошкоджено 5 приватних будинків. Там вибиті вікна та пошкоджені сараї і літні кухні. Серед людей поранених немає», - сказав голова Садівської громади Іван Крючков.

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