Вночі російські війська масовано атакували Харків дронами

Під ударом опинилися три райони міста - Шевченківський, Київський та Новобаварський.

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За даними прокуратури, постраждало 12 людей. Серед них - двоє дітей. 

Удар по Харкову: наслідки

У Шевченківському районі ворожий безпілотник влучив в арку біля багатоповерхівки. 

У шестирічної дівчинки - гостра реакція на стрес. 

Ще один удар прийшовся по медичній установі у центрі міста. Постраждали чотири пацієнтки.  

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Також ворожі дрони влучили у проїжджу частину біля автосалону та житлового комплексу й по території садового товариства. 

У Київському районі окупанти вдарили по офісній будівлі, яка не працює, та комерційному приміщенні.

Пошкоджені багатоквартирні будинки, аптеки, кафе, магазини. 

Тут постраждало троє дорослих та 6-річний хлопчик. 

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У ніч на 28 лютого Росія вкотре завдала удару по території України ударними дронами різного типу.

Гостра реакція на стрес у трьох співробітників АЗС, яку також атакували росіяни.

Наслідки атаки дронів у Харкові. Фото прокуратури.

У Новобаварському районі безпілотник поцілив у приватний житловий будинок. На момент обстрілу, в оселі нікого не було. Вибуховою хвилею також пошкоджено приміщення типографії.

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Наслідки атаки дронів у Харкові. Фото прокуратури.
Наслідки атаки дронів у Харкові. Фото прокуратури.

Атака дронів 1 березня: що відомо 

Під час чергової дронової атаки Сили оборони збили 103 БПЛА. 

Ще півсотні імітаторів - локаційно втрачені. 

Загалом окупанти запустили по Україні 154 безпілотників. Протиповітряна оборона працювала на території дванадцяти областей. 

Внаслідок ворожих обстрілів постраждали Харківщина, Одещина, Сумщина, Чернігівщина, Черкащина та Київщина.

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