Вночі російські війська масовано атакували Харків дронами.
Під ударом опинилися три райони міста - Шевченківський, Київський та Новобаварський.
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За даними прокуратури, постраждало 12 людей. Серед них - двоє дітей.
Удар по Харкову: наслідки
У Шевченківському районі ворожий безпілотник влучив в арку біля багатоповерхівки.
У шестирічної дівчинки - гостра реакція на стрес.
Ще один удар прийшовся по медичній установі у центрі міста. Постраждали чотири пацієнтки.
Також ворожі дрони влучили у проїжджу частину біля автосалону та житлового комплексу й по території садового товариства.
У Київському районі окупанти вдарили по офісній будівлі, яка не працює, та комерційному приміщенні.
Пошкоджені багатоквартирні будинки, аптеки, кафе, магазини.
Тут постраждало троє дорослих та 6-річний хлопчик.
Сили оборони збили понад 100 ворожих дронів, ще 97 локаційно втрачені
Гостра реакція на стрес у трьох співробітників АЗС, яку також атакували росіяни.
У Новобаварському районі безпілотник поцілив у приватний житловий будинок. На момент обстрілу, в оселі нікого не було. Вибуховою хвилею також пошкоджено приміщення типографії.
Атака дронів 1 березня: що відомо
Під час чергової дронової атаки Сили оборони збили 103 БПЛА.
Ще півсотні імітаторів - локаційно втрачені.
Загалом окупанти запустили по Україні 154 безпілотників. Протиповітряна оборона працювала на території дванадцяти областей.
Внаслідок ворожих обстрілів постраждали Харківщина, Одещина, Сумщина, Чернігівщина, Черкащина та Київщина.