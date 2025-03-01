Ще один удар прийшовся по медичній установі у центрі міста. Постраждали чотири пацієнтки.

У шестирічної дівчинки - гостра реакція на стрес.

У Шевченківському районі ворожий безпілотник влучив в арку біля багатоповерхівки.

За даними прокуратури, постраждало 12 людей. Серед них - двоє дітей.

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Під ударом опинилися три райони міста - Шевченківський, Київський та Новобаварський.

Також ворожі дрони влучили у проїжджу частину біля автосалону та житлового комплексу й по території садового товариства.

У Київському районі окупанти вдарили по офісній будівлі, яка не працює, та комерційному приміщенні.

Пошкоджені багатоквартирні будинки, аптеки, кафе, магазини.

Тут постраждало троє дорослих та 6-річний хлопчик.

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Гостра реакція на стрес у трьох співробітників АЗС, яку також атакували росіяни.

Наслідки атаки дронів у Харкові. Фото прокуратури.

У Новобаварському районі безпілотник поцілив у приватний житловий будинок. На момент обстрілу, в оселі нікого не було. Вибуховою хвилею також пошкоджено приміщення типографії.