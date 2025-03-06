Обстріли України день за днем 03-06-2025

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей
Також ворожі дрони налетіли на Суми та Одещину. Є пошкодження цивільної та енергетичної інфраструктури. Відомо про одного загиблого.
Увечері 5 березня російська армія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Внаслідок атаки загинуло четверо людей, дістали поранень - 30.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Разом з дронами Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23.
У ніч на 6 березня російська армія знову атакувалу Україну різними типами БПЛА.
Сили оборони України збили 68 російських безпілотників, ще 43 БПЛА локаційно втрачений, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.