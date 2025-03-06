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LIVE Обстріли України Updated 1г тому

Обстріли України день за днем 03-06-2025

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей

Ключові оновлення
Обстріли України день за днем 03-06-2025
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Київ Пост
10г тому

Росія вдарила ракетою по Кривому Рогу: 4 загиблих та 30 поранених

Росія вдарила ракетою по Кривому Рогу: 4 загиблих та 30 поранених
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Київ Пост
1г тому

Також ворожі дрони налетіли на Суми та Одещину. Є пошкодження цивільної та енергетичної інфраструктури. Відомо про одного загиблого.

Увечері 5 березня російська армія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Внаслідок атаки загинуло четверо людей, дістали поранень - 30.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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Сили оборони збили 68 ворожих дронів, ще 43 локаційно втрачені

Сили оборони збили 68 ворожих дронів, ще 43 локаційно втрачені
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Київ Пост
1г тому

Разом з дронами Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23.

У ніч на 6 березня російська армія знову атакувалу Україну різними типами БПЛА.

Сили оборони України збили 68 російських безпілотників, ще 43 БПЛА локаційно втрачений, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

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