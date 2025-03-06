У ніч на 6 березня російська армія знову атакувалу Україну різними типами БПЛА.

Сили оборони України збили 68 російських безпілотників, ще 43 БПЛА локаційно втрачений, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

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Скільки дронів вдалося збити 6 березня

Росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької області та Криму та 112-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів.

Дрони летіли з різних напрямків: Орел, Курськ, Шаталово, Брянськ – РФ, Чауда — Крим.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 68-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Одеській областях.

Більше по темі На відновлення культурного сектору України потрібно 10,5 млрд дол. Щоб відновити культурний сектор України, який постраждав внаслідок російської агресії, упродовж наступного десятиліття знадобиться 10,5 млрд доларів.

Ще 43 російські безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Одещина та Дніпропетровщина.

Удари по Україні 5-6 березня - що варто знати

Увечері 5 березня російська армія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Внаслідок атаки загинуло троє людей, дістали поранень - 31.

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Пошкоджено готель, 14 багатоквартирних будинків, пошта, майже два десятки автомобілів, заклад культури, 12 магазинів.

У Сумах російський безпілотник влучив у складське приміщення. Загинув охоронець.

Внаслідок атаки дронів на Одещину є влучання у об’єкт критичної інфраструктуру. Відомо про двох поранених.

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