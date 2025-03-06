У ніч на 6 березня російська армія знову атакувалу Україну різними типами БПЛА.

Сили оборони України збили 68 російських безпілотників, ще 43 БПЛА локаційно втрачений, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

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Скільки дронів вдалося збити 6 березня

Росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької області та Криму та 112-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів.

Дрони летіли з різних напрямків: Орел, Курськ, Шаталово, Брянськ – РФ, Чауда — Крим.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 68-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Одеській областях.

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Щоб відновити культурний сектор України, який постраждав внаслідок російської агресії, упродовж наступного десятиліття знадобиться 10,5 млрд доларів.

Ще 43 російські безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Одещина та Дніпропетровщина.

Удари по Україні 5-6 березня - що варто знати

Увечері 5 березня російська армія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Внаслідок атаки загинуло троє людей, дістали поранень - 31.

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Пошкоджено готель, 14 багатоквартирних будинків, пошта, майже два десятки автомобілів, заклад культури, 12 магазинів.

У Сумах російський безпілотник влучив у складське приміщення. Загинув охоронець.

Внаслідок атаки дронів на Одещину є влучання у об’єкт критичної інфраструктуру. Відомо про двох поранених. 

Читайте про всі наслідки обстріліч України 5-6 березня тут.

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