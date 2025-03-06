Увечері 5 березня російська армія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Внаслідок атаки загинуло четверо людей, дістали поранень - 30.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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Удар по Кривому Рогу 5 березня - що варто знати

9:04 Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу зросла до чотирьох – у лікарні помер чоловік, повідомив Лисак.

“У лікарні помер чоловік, поранений через ракетну атаку на Кривий Ріг. Йому було 43 роки. Мої співчуття рідним та близьким”, - ідеться у повідомленні.

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Троє інший людей, які загинули у Кривому Розі через нічну ракетну атаку — чоловіки та жінка.

Більшість поранених госпіталізували - 14 з них перебувають у важкому стані.

У результаті удару пошкоджено готель, 14 багатоквартирних будинків, пошта, майже два десятки автомобілів, заклад культури, 12 магазинів.

Більше по темі На відновлення культурного сектору України потрібно 10,5 млрд дол. Щоб відновити культурний сектор України, який постраждав внаслідок російської агресії, упродовж наступного десятиліття знадобиться 10,5 млрд доларів.

Лисак додав, що вранці 6 березня російські загарбники били з артилерії та атакували дронами-камікадзе Нікопольський району. Люди не постраждали.

За його даними, уночі сили протиповітряної оборони збили на Дніпропетровщині шість російських безпілотників.

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Зеленський прокоментував удар по Кривому Рогу

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що напередодні атаки у готель заселились волонтери однієї з гуманітарних організацій – громадяни України, США, Британії.

Вони вижили, бо встигли спуститись із номерів.

“Загалом більш ніж 30 людей були поранені, усім надано необхідну допомогу. Пошкоджено ударом багато цивільних об’єктів навколо готелю. Рятувальники досі працюють на місці – усі служби”, - зазначив Зеленський.

Він подякував всім, хто ці ночі та дні на чергуванні, на роботі, на службі, хто рятує людей.

Атака на Суми 5 березня - подробиці

У ніч на 6 березня у Сумах спалахнула пожежа унаслідок влучання російського безпілотника у складське приміщення. На місці загинув 32-річний охоронець.

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Про це повідомив виконувач обовʼязків міського голови Артем Кобзар.

“На жаль, є влучання “Шахеда” в одне зі складських приміщень”, - сказав він.

Наліт дронів на Одещину 5 березня - що відомо

У ніч на 6 березня Одеський район був масовано атакований ударними дронами.

Під ударом була цивільна та енергетична інфраструктура Південного, повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Внаслідок атаки постраждало двоє людей, один з яких госпіталізований.

Також уражено енергетичний обʼєкт, зруйновано приватний двоповерховий будинок та пошкоджено скління адміністративної будівлі.

Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні служби.