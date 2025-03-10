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LIVE Обстріли України Updated 4г тому

Обстріли України день за днем 03-10-2025

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей

Ключові оновлення
Обстріли України день за днем 03-10-2025
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Київ Пост
12г тому

Українська ППО збила 103 російьских дрони, ще 42 локаційно втрачені

Українська ППО збила 103 російьских дрони, ще 42 локаційно втрачені
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Київ Пост
4г тому

Внаслідок ворожої атаки постраждали три області України.

У ніч проти 10 березня російська армія знову атакувалу Україну. Цього разу ворог запустив 176 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів. 

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Хроніка війни в Україні. 10 березня: Найгарячіше на Покровському та Сіверському напрямках

Хроніка війни в Україні. 10 березня: Найгарячіше на Покровському та Сіверському напрямках
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Тимур Дубовик
5г тому

Сили оборони відбивають штурми російських військ на декількох напрямках; Україна буде перекривати дефіцит у постачанні військової допомоги; російські дрони вночі налетіли на Україну.

Станом на 22:00 9 березня ЗСУ продовжують давати відсіч спробам РФ просунутися вглиб України. За добу відбулося 140 бойових зіткнень.

Останні новини з гарячих напрямків: що каже Генштаб?

На Харківському напрямку ЗСУ відбили п’ять атак ворога в районі Вовчанська.

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