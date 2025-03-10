Обстріли України день за днем 03-10-2025

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Внаслідок ворожої атаки постраждали три області України.
У ніч проти 10 березня російська армія знову атакувалу Україну. Цього разу ворог запустив 176 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Сили оборони відбивають штурми російських військ на декількох напрямках; Україна буде перекривати дефіцит у постачанні військової допомоги; російські дрони вночі налетіли на Україну.
Станом на 22:00 9 березня ЗСУ продовжують давати відсіч спробам РФ просунутися вглиб України. За добу відбулося 140 бойових зіткнень.
На Харківському напрямку ЗСУ відбили п’ять атак ворога в районі Вовчанська.