У ніч проти 10 березня російська армія знову атакувалу Україну. Цього разу ворог запустив 176 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Скільки дронів вдалося збити 10 березня

За даними Повітряних сил, дрони летіли з Шаталово, Міллерово, Курська, Брянська, Приморсько-Ахтарська, а також Чауда в тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Advertisement

Підтверджено збиття 130 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

Більше по темі Зеленський назвав кількість ракет і дронів, якими РФ атакувала цього тижня Глава держави наголосив, що Росія атакує Україну зброєю, в якій містяться іноземні компоненти.

Ще 4ц російські безпілотники-імітатори були локаційно втрачені.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Полтавщина та Київщина.

Інфографіка: Повітряні сили ЗСУ / Телеграм

Зеленський назвав кількість ракет і дронів, якими РФ атакувала цього тижня

Протягом цього тижня Росія сотні разів атакувала українські міста та села.

Advertisement

Росіяни запустили близько 1200 керованих авіаційних бомб, майже 870 ударних дронів і понад 80 ракет різних типів. Для виробництва зброї Росія використовує іноземні компоненти.

У ніч на 9 березня росіяни запустили по Україні 119 дронів. Українські військові збили 73 безпілотники. 37 імітаторів − локаційно втрачені.

У ніч проти 8 березня росіяни також атакували Україну дронами та ракетами.