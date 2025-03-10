У ніч проти 10 березня російська армія знову атакувалу Україну. Цього разу ворог запустив 176 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів. 

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Скільки дронів вдалося збити 10 березня

За даними Повітряних сил, дрони летіли з Шаталово, Міллерово, Курська, Брянська, Приморсько-Ахтарська, а також Чауда в тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

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Підтверджено збиття 130 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

Зеленський назвав кількість ракет і дронів, якими РФ атакувала цього тижня
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Глава держави наголосив, що Росія атакує Україну зброєю, в якій містяться іноземні компоненти.

Ще 4ц російські безпілотники-імітатори були локаційно втрачені.

Внаслідок ворожої атаки постраждали  Харківщина, Полтавщина та Київщина.

Інфографіка: Повітряні сили ЗСУ / Телеграм

Зеленський назвав кількість ракет і дронів, якими РФ атакувала цього тижня

Протягом цього тижня Росія сотні разів атакувала українські міста та села. 

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Росіяни запустили близько 1200 керованих авіаційних бомб, майже 870 ударних дронів і понад 80 ракет різних типів. Для виробництва зброї Росія використовує іноземні компоненти.

У ніч на 9 березня росіяни запустили по Україні 119 дронів. Українські військові збили 73 безпілотники. 37 імітаторів − локаційно втрачені. 

У ніч проти 8 березня росіяни також атакували Україну дронами та ракетами

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