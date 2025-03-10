Станом на 22:00 9 березня ЗСУ продовжують давати відсіч спробам РФ просунутися вглиб України. За добу відбулося 140 бойових зіткнень.

Останні новини з гарячих напрямків: що каже Генштаб?

На Харківському напрямку ЗСУ відбили п’ять атак ворога в районі Вовчанська.

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РФ чотири рази атакувала наші укріплення на Куп’янському напрямку, поблизу Лозової, Петропавлівки та Загризового. Наші оборонці успішно відбили їх усі.

На Лиманському напрямку за день російські війська 11 разів штурмували позиції ЗСУ в районах населених пунктів Балка Журавка, Новолюбівка, Мирне, Іванівка та Ямполівка, наразі точиться бій.

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На Сіверському напрямку українські воїни сьогодні відбивали 20 ворожих атак в районах Білогорівки, Верхньокам’янського та в напрямку Серебрянки, бої продовжуються.

На Краматорському напрямку Сили оборони стримали чотири ворожі атаки поблизу Часового Яру, Григорівки та в бік Ступочок і Білої Гори.

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На Торецькому напрямку росіяни 17 разів штурмували позиції ЗСУ в районах Торецька, Дружби та Дачного. В чотирьох локаціях бойові зіткнення тривають до цього часу.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 31 штурм позицій наших оборонців у районах населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Даченське, Котлине, Надіївка, Преображенка, Андріївка та Улакли.

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На Новопавлівському напрямку РФ п’ять разів намагалась прорватися поблизу населених пунктів Скудне, Бурлацьке та Костянтинопіль.

На Гуляйпільському напрямку, в районах Новополя та Привільного, на даний час завершилося два боєзіткнення, ще сім атак загарбників тривають.

На Оріхівському напрямку росіяни чотири рази йшли вперед поблизу Степового, Нестерянки та Щербаків, один бій досі триває.

Курська спецоперація − останні новини

На Курщині ЗСУ відбили 27 атак. Ворог завдав 20 авіаударів, застосувавши 23 КАБ та здійснив 365 артилерійських обстрілів.

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Втрати Росії у війні проти України − подробиці

Загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого 2022 року по 10 березня 2025 року становлять близько 886 тисяч 320 осіб, зокрема ще 1190 осіб − за минулу добу.

Сили оборони знищили таку російську техніку:

10292 (+18) російських танків, бойових броньованих машин ‒ 21400 (+40), артилерійських систем – 24271 (+65), РСЗВ – 1311 (+1)

засобів ППО ‒ 1101 (+1), літаків – 370 (+0), гелікоптерів – 331 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 28603 (+241)

крилатих ракет ‒ 3120 (+0), кораблів / катерів ‒ 28 (+0), підводних човнів ‒ 1 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн – 40071 (+138), спеціальної техніки ‒ 3773 (+0).

Інфографіка: Генштаб ЗСУ / Телеграм

Україна перекриває дефіцит у постачанні військової допомоги

Президент України Володимир Зеленський подякував міжнародним партнерам за підтримку і анонсував свій візит до Саудівської Аравії, запланований на завтра. Там мають відбутися переговори між українською та американською делегаціями.

Як повідомляє Офіс Президента, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів главі держави про ситуацію на фронті, зосередивши увагу на основних напрямках у Донецькій області та на перебігу Курської операції.

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Президент України подякував українським військовим підрозділам за стійку оборону, відбиття ворожих атак і знищення окупантів. Він зауважив, що ефективність дипломатії безпосередньо залежить від міцності позицій на фронті, і запевнив, що українська влада докладає всіх зусиль для забезпечення потреб армії.

Росія вночі атакувала дронами Україну: що відбулося

У ніч на 10 березня в Києві та низці областей України оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки російських безпілотників.

О 00:05 Київська міська військова адміністрація (КМВА) повідомила про роботу протиповітряної оборони (ППО) на Київщині.

О 23:40 Повітряні сили ЗСУ зафіксували рух ударних БпЛА в декількох областях: