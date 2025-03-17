Обстріли України день за днем 03-17-2025

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей
Росія в ніч на 17 березня завдала чергового масованого обстрілу БПЛА різного типу всієї території України.
У ніч на 17 березня 2025 року (із 19.30 16 березня) противник атакував територію України 174-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ у своєму Телеграм-каналі.
За даними військових російськи дрони летіли з напрямків: Орел, Шаталово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф.
Росія завдала чергового дронового удару по столиці України та Київщині, цього разу обійшлося без жертв.
Українська ППО сьогодні вночі відбила чергову атаку агресора на Київ та Київську область.
За інформацією Київської міської військової адміністрації, повітряна тривога вночі лунала протягом 2 годин 28 хвилин — з 00:29 до 02:58.