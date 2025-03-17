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LIVE Обстріли України Updated 1г тому

Обстріли України день за днем 03-17-2025

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей

Ключові оновлення
Обстріли України день за днем 03-17-2025
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Київ Пост
10г тому

Українська ППО збила 90 ударних дронів РФ, ще 70 локаційно втрачені

Українська ППО збила 90 ударних дронів РФ, ще 70 локаційно втрачені
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Київ Пост
1г тому

Росія в ніч на 17 березня завдала чергового масованого обстрілу БПЛА різного типу всієї території України.

У ніч на 17 березня 2025 року (із 19.30 16 березня) противник атакував територію України 174-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ у своєму Телеграм-каналі.

За даними військових російськи дрони летіли з напрямків: Орел, Шаталово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф.

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На підльоті до Києва ППО збила 25 дронів

На підльоті до Києва ППО збила 25 дронів
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Київ Пост
2г тому

Росія завдала чергового дронового удару по столиці України та Київщині, цього разу обійшлося без жертв.

Українська ППО сьогодні вночі відбила чергову атаку агресора на Київ та Київську область.

За інформацією Київської міської військової адміністрації, повітряна тривога вночі лунала протягом 2 годин 28 хвилин — з 00:29 до 02:58.

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