У ніч на 17 березня 2025 року (із 19.30 16 березня) противник атакував територію України 174-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ у своєму Телеграм-каналі.

За даними військових російськи дрони летіли з напрямків: Орел, Шаталово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф.

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«Станом на 09.00 підтверджено збиття 90 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях», – йдеться у повідомленні.

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Також командування ПС ЗСУ пише про те, що 70 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Одещина, Харківщина, Дніпропетровщина, Кіровоградщина, Сумщина, Чернігівщина та Київщина.

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Нічна атака дронами на Київ і Київщину - подробиці

Українська ППО сьогодні вночі відбила чергову атаку агресора на Київ та Київську область.

За інформацією Київської міської військової адміністрації, повітряна тривога вночі лунала протягом 2 годин 28 хвилин — з 00:29 до 02:58.

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На підступах до столиці було зафіксовано 37 ворожих БпЛА. 25 з них знищено засобами ППО, решта - локаційно втрачені або покинули повітряний простір.