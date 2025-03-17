У ніч на 17 березня 2025 року (із 19.30 16 березня) противник атакував територію України 174-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ у своєму Телеграм-каналі.

За даними військових російськи дрони летіли з напрямків: Орел, Шаталово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

«Станом на 09.00 підтверджено збиття 90 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях», – йдеться у повідомленні.

Advertisement

Також командування ПС ЗСУ пише про те, що 70 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені  (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Одещина,  Харківщина, Дніпропетровщина, Кіровоградщина, Сумщина, Чернігівщина та Київщина.

Окупанти вдарили по Ізюму: загинула жінка
Більше по темі

Окупанти вдарили по Ізюму: загинула жінка

Ще троє людей постраждали - два підлітки та доросла жінка.

Нічна атака дронами на Київ і Київщину - подробиці

Українська ППО сьогодні вночі відбила чергову атаку агресора на Київ та Київську область.

За інформацією Київської міської військової адміністрації, повітряна тривога вночі лунала протягом 2 годин 28 хвилин — з 00:29 до 02:58.

Advertisement

На підступах до столиці було зафіксовано 37 ворожих БпЛА. 25 з них знищено засобами ППО, решта - локаційно втрачені або покинули повітряний простір.

 

 

Київ Пост
Київ Пост
ПОПУЛЯРНІ
ППО збила 130 ворожих дронів над Україною
Київ Пост
2д тому
Росія масовано атакувала енергетичні обʼєкти у двох областях
Київ Пост
2д тому
Окупанти вдарили по Кривому Рогу: 14 постраждалих
Київ Пост
2д тому
Росія двічі вдарила балістичними ракетами по Кривому Рогу: є загибла
Київ Пост
бер. 12
Більше про Обстріли України
Обстріли України день за днем 03-16-2025 LIVE
Обстріли України день за днем 03-16-2025
Київ Пост
1д тому
Росія масовано атакувала енергетичні обʼєкти у двох областях Одеса
Росія масовано атакувала енергетичні обʼєкти у двох областях
Київ Пост
2д тому
ППО збила 130 ворожих дронів над Україною Ракетні обстріли
ППО збила 130 ворожих дронів над Україною
Київ Пост
2д тому
Окупанти вдарили по Кривому Рогу: 14 постраждалих Ракетні обстріли
Окупанти вдарили по Кривому Рогу: 14 постраждалих
Київ Пост
2д тому
Читати далі
На підльоті до Києва ППО збила 25 дронів Київ
На підльоті до Києва ППО збила 25 дронів
Київ Пост
9г тому
Обстріли України день за днем 03-17-2025 LIVE
Обстріли України день за днем 03-17-2025
Київ Пост
17г тому
Окупанти вдарили по Ізюму: загинула жінка Харків
Окупанти вдарили по Ізюму: загинула жінка
Київ Пост
1д тому
Росіяни запустили 90 дронів: половину збили Дрони
Росіяни запустили 90 дронів: половину збили
Київ Пост
1д тому
" Попередній На підльоті до Києва ППО збила 25 дронів
Далі » Трамп розповів, що буде говорити з Путіним у вівторок - що відомо