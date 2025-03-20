Обстріли України день за днем 03-20-2025

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей
Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки в декількох районах, зокрема вибиті вікна, зруйновані балкони, пошкоджені конструкції.
У ніч на 20 березня Кропивницький зазнав наймасованішої атаки російських ударних безпілотників, повідомили керівник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, Повітряні сили ЗСУ, Нацполіція та ДСНС України.
Як зазначає Нацполіція, постраждали десятеро людей, серед яких є четверо дітей. Психологи ДСНС надали допомогу 25 людям.