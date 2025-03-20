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LIVE Обстріли України Updated 1г тому

Обстріли України день за днем 03-20-2025

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей

Ключові оновлення
Обстріли України день за днем 03-20-2025
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Київ Пост
8г тому

Росія здійснила наймасованішу атаку на Кропивницький: є постраждалі

Росія здійснила наймасованішу атаку на Кропивницький: є постраждалі
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Київ Пост
1г тому

Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки в декількох районах, зокрема вибиті вікна, зруйновані балкони, пошкоджені конструкції.

У ніч на 20 березня Кропивницький зазнав наймасованішої атаки російських ударних безпілотників, повідомили керівник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, Повітряні сили ЗСУ, Нацполіція та ДСНС України.

Наймасованіша атака на Кропивницький: подробиці

Як зазначає Нацполіція, постраждали десятеро людей, серед яких є четверо дітей. Психологи ДСНС надали допомогу 25 людям.

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