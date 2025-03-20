У ніч на 20 березня Кропивницький зазнав наймасованішої атаки російських ударних безпілотників, повідомили керівник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, Повітряні сили ЗСУ, Нацполіція та ДСНС України.
Наймасованіша атака на Кропивницький: подробиці
Станом на 11:06, за даними Офісу генпрокурора, кількість постраждалих внаслідок обстрілу міста становить 11 осіб.
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Як зазначає Нацполіція станом на 7:20, постраждали десятеро людей, серед яких є четверо дітей. Психологи ДСНС надали допомогу 25 людям.
Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки в декількох районах (вибиті вікна, зруйновані балкони, пошкоджені конструкції).
Відео: Телеграм-канал українського воєнного журналіста Андрія Цаплієнка.
Близько 21:50 19 березня Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу БпЛА.
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А о 00:19 “Суспільне” повідомило про близько 30 вибухів у місті.
Райкович назвав це “наймасованішою атакою” на Кропивницький.
“Ворог атакує житлові мікрорайони міста. Під ударом Новомиколаївка, Балашівка. В повітрі ще ворожі БпЛА. Прошу всіх не панікувати і максимально бути в безпеці”, заявив він.
Внаслідок обстрілів Кіровоградщини була пошкоджена інфраструктура Укрзалізниці, низка пасажирських потягів змінили маршрут. Згодом рух поїздів через станцію Кропивницький відновили.
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У ніч на 19 березня Росія здійснила масовану атаку на Україну, застосувавши близько 40 ударних безпілотників типу “Shahed”.
Ударні дрони були зафіксовані в небі Київської, Житомирської, Сумської, Чернігівської, Полтавської, Харківської, Кіровоградської, Дніпропетровської та Черкаської областей.
В місцевій ОВА уточнили, що БпЛА впав на дах обласної клінічної лікарні.
А внаслідок атак російських військ 17 березня було пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури в Запорізькій та Дніпропетровській областях.