У ніч на 20 березня Кропивницький зазнав наймасованішої атаки російських ударних безпілотників, повідомили керівник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, Повітряні сили ЗСУ, Нацполіція та ДСНС України.

Наймасованіша атака на Кропивницький: подробиці

Станом на 11:06, за даними Офісу генпрокурора, кількість постраждалих внаслідок обстрілу міста становить 11 осіб.

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Як зазначає Нацполіція станом на 7:20, постраждали десятеро людей, серед яких є четверо дітей. Психологи ДСНС надали допомогу 25 людям.

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Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки в декількох районах (вибиті вікна, зруйновані балкони, пошкоджені конструкції).

Відео: Телеграм-канал українського воєнного журналіста Андрія Цаплієнка.

Близько 21:50 19 березня Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу БпЛА.

 

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Внаслідок атаки постраждала Сумщина, Одещина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Київщина та Чернігівщина.

А о 00:19 “Суспільне” повідомило про близько 30 вибухів у місті.

Райкович назвав це “наймасованішою атакою” на Кропивницький. 

“Ворог атакує житлові мікрорайони міста. Під ударом Новомиколаївка, Балашівка. В повітрі ще ворожі БпЛА. Прошу всіх не панікувати і максимально бути в безпеці”, заявив він.

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Фото: Національна поліція України

Внаслідок обстрілів Кіровоградщини була пошкоджена інфраструктура Укрзалізниці, низка пасажирських потягів змінили маршрут. Згодом рух поїздів через станцію Кропивницький відновили.

Російський безпілотник вдарив по лікарні в Сумах

У ніч на 19 березня Росія здійснила масовану атаку на Україну, застосувавши близько 40 ударних безпілотників типу “Shahed”.

Ударні дрони були зафіксовані в небі Київської, Житомирської, Сумської, Чернігівської, Полтавської, Харківської, Кіровоградської, Дніпропетровської та Черкаської областей.

В місцевій ОВА уточнили, що БпЛА впав на дах обласної клінічної лікарні.

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А внаслідок атак російських військ 17 березня було пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури в Запорізькій та Дніпропетровській областях.

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