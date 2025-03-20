У ніч на 20 березня Кропивницький зазнав наймасованішої атаки російських ударних безпілотників, повідомили керівник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, Повітряні сили ЗСУ, Нацполіція та ДСНС України. Наймасованіша атака на Кропивницький: подробиці Станом на 11:06, за даними Офісу генпрокурора, кількість постраждалих внаслідок обстрілу міста становить 11 осіб. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Як зазначає Нацполіція станом на 7:20, постраждали десятеро людей, серед яких є четверо дітей. Психологи ДСНС надали допомогу 25 людям. Advertisement Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки в декількох районах (вибиті вікна, зруйновані балкони, пошкоджені конструкції). Відео: Телеграм-канал українського воєнного журналіста Андрія Цаплієнка. Близько 21:50 19 березня Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу БпЛА. Більше по темі ППО збила 72 ударних безпілотників РФ, ще 56 локаційно втрачені Внаслідок атаки постраждала Сумщина, Одещина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Київщина та Чернігівщина.

А о 00:19 “Суспільне” повідомило про близько 30 вибухів у місті. Райкович назвав це “наймасованішою атакою” на Кропивницький. “Ворог атакує житлові мікрорайони міста. Під ударом Новомиколаївка, Балашівка. В повітрі ще ворожі БпЛА. Прошу всіх не панікувати і максимально бути в безпеці”, заявив він. Advertisement Фото: Національна поліція України Внаслідок обстрілів Кіровоградщини була пошкоджена інфраструктура Укрзалізниці, низка пасажирських потягів змінили маршрут. Згодом рух поїздів через станцію Кропивницький відновили.