У ніч проти 20 березня противник атакував територію України 171-им ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Нічна атака дронів: ППО України збила 75 “Шахедів”

Росія атакувала Україну 171 ударним дроном і безпілотниками-імітаторами з напрямків Шаталово, Міллерово, Орла, Приморсько-Ахтарська в Росії та миса Чауда в Криму.

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Підтверджено збиття 75 дронів над Харківською, Полтавською, Сумською, Чернігівською, Черкаською, Київською, Житомирською, Вінницькою, Кіровоградською, Дніпропетровською, Запорізькою та Херсонською областями.

Ще 63 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.

Наслідки атаки зафіксовано в Кіровоградській, Сумській та Донецькій областях.

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Інфографіка: Повітряні сили ЗСУ / Телеграм

ППО збила 11 російських дронів на підступах до Києва

Протягом ночі сили протиповітряної оборони збили 11 російських безпілотників на підступах до Києва. Ще шість ворожих БПЛА було локаційно втрачено або вони покинули повітряний простір.

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Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Загалом було зафіксовано 17 російських дронів на підступах до столиці. Повітряна тривога в самому Києві вночі не оголошувалася.

За попередніми даними, постраждалих та пошкоджень критичної інфраструктури немає.

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