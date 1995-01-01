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Перехоплення ГУР: росіянин бідкається через велетенські втрати в Бєлгородській області
Росія
Перехоплення ГУР: росіянин бідкається через велетенські втрати в Бєлгородській області
У новій перехопленій ГУР розмові військовослужбовець армії РФ розповідає про великі втрати у підрозділі на Грайворонському напрямку та про подальші формування нових бригад під російським Бєлгородом.
Катерина Захарченко
14 годин тому