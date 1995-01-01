Останні новини
Уряд України
У цей день Рада розпочне засідання з виконання духовного гімну “Боже великий, єдиний”.
6г тому
Уряд України
Відповідний законопроєкт підтримали 313 народних депутатів.
8г тому
Росія
Сьогодні Міністр оборони України розпочав роботу на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”.
8г тому
Уряд України
Кошти надала Японська агенція міжнародного співробітництва.
1д тому
Уряд України
З початку повномасштабного вторгнення Європейський інвестиційний банк спрямував понад €2 млрд на підтримку України.
2д тому
Харків
Ці кошти є частиною спеціальної допомоги від уряду для Харківщини.
лют. 7
Штучний інтелект
Пріоритетним напрямком є використання штучного інтелекту в обороні: від створення “роїв дронів” до розробки систем аналізу поля бою.
лют. 7