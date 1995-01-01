Останні новини

Верховна Рада встановила Національний день молитви
Уряд України
Верховна Рада встановила Національний день молитви
У цей день Рада розпочне засідання з виконання духовного гімну “Боже великий, єдиний”.
Київ Пост
6г тому
Рада продовжила термін проходження ВЛК для обмежено придатних
Уряд України
Рада продовжила термін проходження ВЛК для обмежено придатних
Відповідний законопроєкт підтримали 313 народних депутатів.
Київ Пост
8г тому
Умєров: Україна готова до переговорів про завершення війни
Росія
Умєров: Україна готова до переговорів про завершення війни
Сьогодні Міністр оборони України розпочав роботу на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”.
Київ Пост
8г тому
Україна отримає близько $58 млн від Японії на відбудову
Уряд України
Україна отримає близько $58 млн від Японії на відбудову
Кошти надала Японська агенція міжнародного співробітництва.
Київ Пост
1д тому
Україна та ЄІБ уклали угоди на понад €100 млн на відновлення інфраструктури
Уряд України
Україна та ЄІБ уклали угоди на понад €100 млн на відновлення інфраструктури
З початку повномасштабного вторгнення Європейський інвестиційний банк спрямував понад €2 млрд на підтримку України.
Київ Пост
2д тому
Уряд надасть Харкову мільярд гривень для термінових ремонтних робіт
Харків
Уряд надасть Харкову мільярд гривень для термінових ремонтних робіт
Ці кошти є частиною спеціальної допомоги від уряду для Харківщини.
Київ Пост
лют. 7
До 2030 року Україна хоче бути у трійці лідерів за рівнем впровадження ШІ
Штучний інтелект
До 2030 року Україна хоче бути у трійці лідерів за рівнем впровадження ШІ
Пріоритетним напрямком є використання штучного інтелекту в обороні: від створення “роїв дронів” до розробки систем аналізу поля бою.
За матеріалами Укрінформ
лют. 7