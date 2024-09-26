Кандидат у президенти США Дональд Трамп під час однієї з нещодавніх зустрічей з виборцями заявив, що фінансована американськими платниками податків підтримка України вже сягнула приголомшливої цифри - до 300 мільярдів доларів, і що Європа навіть близько не дотягує до цього і не робить свого обґрунтованого внеску.

Реальність така, що цифри, озвучені Трампом – «викриті» для потенційних виборців у Савані в Джорджії – неправильні та є перебільшеними. Трамп [у своїй голові - ред.] "збільшив" підтримку України з боку США щонайменше в чотири рази, а може й більше, свідчить фактчекінг Kyiv Post.

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У тій самій промові у вівторок Трамп заявив, що європейські союзники України ухиляються від сплати свого внеску в допомогу Україні та залишають все на Америку.

Насправді ж загальна військова допомога США за понад 30 місяців війни в Україні фактично є меншою, ніж загалом вся європейська військова допомога Україні. Стефан Коршак

Допомога США для України - розбираємося

Якщо взяти до уваги державну допомогу всіх типів: військову, фінансову та гуманітарну допомогу, члени НАТО є Європи та інші союзники разом витрачають 100 доларів за кожні 68 доларів, що їх надали США після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Американська військова допомога Україні, її масштаби, українська жадібність та європейська безпорадність і "халявництво України" – це теми, які Трамп послідовно проговорює під час своїх передвиборчих промов. Ці промови часто тривають до 90 хвилин.

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Під час однієї зі своїх останніх передвиборчих промов у Савані Трамп розкритикував Україну, уряд Зеленського, адміністрацію Байдена та владу всіх країн Європи.

«Щоразу, коли Зеленський приїжджає до США, він повертається зі 100 мільярдами доларів. Я вважаю, що він найкращий продавець на землі», – заявив Трамп. Раніше того ж дня, у Пенсільванії, приблизно в той самий момент у своїй відверто дурній промові Трамп назвав цифру в 60 мільярдів доларів.

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У МЗС України зазначають, що президент Володимир Зеленський чотири рази відвідував США – у грудні 2022 та 2023 років, у вересні 2023 року, четвертий візит розпочався цього понеділка. За даними з відкритих джерел, Зеленський ніколи "не повертався з 60 мільярдами доларів США" у вигляді допомоги.

Після першого відвідування, як свідчать дані Кільського інституту світової економіки, щоквартальна військова підтримка США Україні зросла з 9,4 мільярда доларів до 12,7 мільярда доларів.

Внесок США у загальну світову допомогу Україні становив 1,4 мільярда доларів після візиту у вересні 2023 року та 0,3 мільярда доларів після візиту в грудні 2023 року.

За офіційними даними Держдепу оприлюдненими 6 вересня загальні витрати США на всю військову допомогу Україні з 2022 року по теперішній час становлять 58,5 мільярдів доларів, що становить менше однієї чверті тієї «афери» на 300 мільярдів доларів, про яку Трамп розказував виборцям і платникам податків у Джорджії.

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Звинувачуючи європейських членів НАТО та їхніх союзників у тому, що вони не докладають зусиль для допомоги Україні та залишають все США, Трамп сказав:

«(Ви) знаєте, що їм дала Європа, яка приблизно така ж, як і ми за розмірами. Якщо скласти разом країни, їхню економіку, це дуже близько до розмірів нашої економіки. Вони дали їм невелику частку від цієї цифри [300 мільярдів доларів]. Лише маленька, дуже маленька частка, а ми маємо океан, який відділяє [США від Європи та війни в Україні]».

Трамп говорить неправду про допомогу США для України - пояснюємо чому

Такі заяви Трампа про допомогу США для України також є абсолютно неправдивими з багатьох причин.

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Якщо скласти разом військову техніку та власне військову допомогу, то загальна допомога для України не від США, а переважно з Європи, до червня 2024 року становить приблизно 58 мільярдів доларів США. Тоді як США за той самий період виділили 55 млрд дол. Стефан Коршак

З вересня 2023 року по березень 2024 року військова допомога США Україні зменшилася до менш ніж 2 мільярдів доларів через блокування фінансування в Конгресі, яке, як багато хто каже, вийшло з подачі саме Трампа. Це збіглося в часі з наступом росіян, які захопили Бахмут і Авдіївку.

Вартість військової техніки, поставленої європейськими державами в Україну, протягом тих критичних шести місяців була більш ніж у дванадцять разів вищою, ніж США. Трамп, звісно, ​​не згадав про те, що Європа, по суті, була арсеналом для України в той період.

Якщо вартість допомоги розраховувати на душу населення, то внесок Європи виглядає ще солідніше, ніж внесок США.

Такі країни, як Данія, Естонія, Литва та Латвія, витрачають на допомогу Україні аж два відсотки свого ВВП. Тоді як США - трохи менше ніж піввідсотка – випереджають пропутінську Угорщину та нейтральну Швейцарію, але поступаються практично всім країнам НАТО та Західної Європи, зокрема, Франції, Італії, Іспанії та навіть Австрії.

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Якщо допомогу Україні розглядати у комплексі: військову, фінансову та гуманітарну, то розрив навіть більший, ніж стверджує Трамп.

З моменту вторгнення Росії в 2022 році всі держави (без врахування США - ред.), виділили 123 мільярди доларів, тоді як США приблизно 84 мільярди доларів. Якщо сюди додати обіцяну, але ще не виділену допомогу, внесок Європи розміром близько 209 мільярдів доларів однозначно більший ніж 112 млрд дол. від США, свідчать зібрані Statistica.com дані.

Пізніше у своїй промові Трамп розповів, що український спротив Росії був марним, оскільки Росія завжди виграє у своїх війнах: «Що станеться, якщо вони [Росія] переможуть? Ось що вони роблять. Вони воюють. Як мені хтось сказав днями, вони перемогли Гітлера, вони перемогли Наполеона. Ось що вони роблять. Вони воюють, і це неприємно».

В українському інтернеті швидко відповіли й на ці слова Трампа, нагадавши всім, що трохи більше ніж за минуле століття російські/радянські війська неодноразово зазнавали поразок: від Японії – 1905, Німеччини – 1918, Польщі – 1919, Іспанії – 1936, Фінляндії – 1939, в Афганістані – 1989 і в Чечні – 1996. Трамп не згадував про ці факти.

Наразі офіс Трампа не відповів на запит Kyiv Post про коментар.

Ви можете переглянути повну стенограму промови Трампа в Савані з Yahoo!/Storyful тут.

Ця публікація є адаптованим перекладом аналізу, який провів експерт Kyiv Post Стефан Коршак і був опублікований на нашому сайті 25 вересня 2024 року.