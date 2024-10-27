Як і на кожних загальних виборах у США, у 2024 році будуть розіграні всі 435 місць у Палаті представників. І, як завжди, цього року ми бачимо низку запеклих перегонів, серед яких є й такі, що мають досить передбачувані результати.

Але поки виборці вивчають діяльність своїх представників стосовно України, чинні демократи не пропонують особливого розмаїття в цьому питанні: Коли 20 квітня 2024 року Палата представників Конгресу США голосувала за законопроект H.R. 8035 про виділення близько 61 мільярда доларів на допомогу Україні, жоден представник Демократичної партії не проголосував проти. Ця тенденція, схоже, збережеться.

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З іншого боку, республіканці розділилися досить рівномірно: 101 проголосував за законопроект, 114 - проти. Велика стара партія, колишня команда воїнів холодної війни, яку у 1980-х роках очолював Рональд «Містер Горбачов-Знесіть-Цю-Стіну» Рейган, виявилась максимально розрізненою у своїх поглядах на Україну.

Більше по темі США незабаром оголосять масштабний пакет санкцій проти союзників Росії Минулого тижня Вашингтон оголосив про виділення понад 800 млн доларів для України.

Цікаво, чи, можливо, це просто збіг обставин, що деякі з найближчих суперників республіканців на виборах - це ті, хто має помірковано проукраїнську позицію: Девід Валадао та Кен Калверт з Каліфорнії, Дон Бейкон з Небраски та Маріанетт Міллер-Мікс з Айови, і це лише деякі з них.

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Але в цьому огляді ми зосередимося на тих, хто має активну проукраїнську позицію щодо допомоги Україні або категорично антиукраїнські записи та висловлювання.

Республіканські представники ЗА Україну

Джо Вілсон

Південна Кароліна, округ №2

Як і всі інші представники проукраїнського списку, Вілсон голосував за всі заходи, спрямовані на надання допомоги Києву після початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року, включно із Законом про ленд-ліз на захист демократії в Україні від 2022 року, який розділив його фракцію в той час.

Більше того, як голова Комісії з безпеки і співробітництва в Європі у квітні 2024 року, Вілсон презентував у Палаті представників Резолюцію про перемогу України, яку зрештою схвалив Сенат.

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Його можна вважати провідним республіканським проукраїнським голосом у Палаті представників.

"Вдячний очолити цю резолюцію, яка підтверджує багаторічну політику США на підтримку суверенної України, визначаючи перемогу над військовим злочинцем Путіним. Верховенство права має переважати, і ми повинні залишатися непохитними у нашій підтримці». - Квітень 2023 року

Прогноз: Вілсон з великою ймовірністю виграє у кандидата від Демократичної партії Девіда Робінсона ІІ.

Майкл Лоулер

Нью-Йорк, округ №17

Представник досить заможного та освіченого округу на північ від Нью-Йорка, Лоулер веде боротьбу усього свого життя проти великих грошей демократів, якими користується його опонент Мондер Джонс.

Через свої дуже консервативні погляди на аборти та інші гострі теми Лоулер є фаворитом Дональда Трампа і тим, кого демократи прагнуть витіснити з Конгресу. Американці на північному сході можуть очікувати, що цього місяця під час перегляду недільного футболу вони побачать численні телевізійні ролики, в яких Лоулера будуть нещадно паплюжити.

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І все ж, він залишається непохитним прихильником Києва.

«Владімір Путін - мерзенний диктатор і головоріз, і я підтримував фінансування України і продовжуватиму це робити... Ми не можемо відмовитися від цієї місії і дозволити Владіміру Путіну досягти успіху». - Вересень 2023 року

Прогноз: передвиборча гонка буде дуже напруженою.

Дженніфер Кіґґанс

Вірджинія, округ №2

Кіґґанс, колишній пілот ВМС, є однією з найбільш рішучих представниць цього списку, але їй протистоїть інша жінка-центрист з військовим минулим - демократка Міссі Коттер Смазал, власниця малого бізнесу, яка колись служила у ВМС США як офіцер надводних сил.

"Я продовжуватиму бути запеклою прихильницею додаткового фінансування оборони, щоб гарантувати, що наші військові можливості є достатніми для стримування наших супротивників, таких як Китай і Росія". - Червень 2023 року

Прогноз: Кіґґанс має перевагу, але цей округ з відносно високим відсотком ветеранів і солдатів, які нині несуть військову службу, вважається зоною бойових дій для обох партій.

Брайан Фіцпатрік

Пенсильванія, округ №1

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Разом з Джо Вілсоном, Фіцпатрік у вересні цього року представив двопартійний, двопалатний Акт про підтримку України. На його сайті зазначено, що "цей закон забезпечить дотримання 10-річної двосторонньої угоди про безпеку, укладеної в червні 2024 року між Сполученими Штатами та Україною, а також сприятиме подальшому зміцненню миру та безпеки в Україні".

«Сполучені Штати ніколи не повинні відступати від підтримки свободи і демократії в усьому світі, і крапка». - Лютий 2024 року

Прогноз: Очікується, що колишній агент ФБР Фіцпатрік з невеликою перевагою переможе свого опонента від Демократичної партії, ветерана армії США Ешлі Ехаса, в одному з найбільш конкурентних округів президентських перегонів в Америці, що включає частину округу Бакс, штат Пенсильванія, недалеко від Філадельфії.

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Ентоні Д'Еспозіто

Нью-Йорк, округ №4

У брудному протистоянні з давнім суперником демократкою Лорою Гіллен у цьому окрузі на Лонг-Айленді, штат Нью-Йорк, Д'Еспозіто став об'єктом таблоїдної преси, яка звинувачувала його у кумівстві. Але ще невідомо, чи втратить він місце в цьому окрузі, який схиляється до Республіканської партії останніми роками, через заплямовану репутацію.

Минулого року він зіткнувся з тиском з боку лівих протестувальників у своєму окрузі. Вони наполягали на тому, щоб він виступив проти спікера Палати представників республіканця Майка Джонсона, який зволікав з підписанням законопроекту H.R. 8035, і Д'Еспозіто врешті-решт порвав з партійним керівництвом і висловив підтримку Україні.

Його офіс опублікував заяву, в якій звернувся до жорстко налаштованих республіканців: «Конгресмен Д'Еспозіто послідовно підтримує надання допомоги Україні і наразі працює з двопартійною групою законодавців над ухваленням закону “Про захист кордонів, захист демократії”, який є всеосяжним планом допомоги нашим союзникам в Україні, Ізраїлі та Тайвані, а також гарантує безпеку кордонів Америки».

«Народ України заслуговує на те, щоб жити в мирі та гідності, вільний від агресивних тенденцій свого сусіда-кривдника, Росії». - Березень 2022 року

Прогнози: Тут важко передбачити.

Республіканські представники ПРОТИ України

Знову ж таки, понад 100 депутатів-республіканців проголосували проти пакету допомоги Україні на суму 61 мільярд доларів у квітні 2024 року, і понад 90 отримали оцінку «F» або «Дуже погано» в табелі про ранги від лобістської групи «Республіканці за Україну».

Отже, з чого ж почати?

Розглянемо п'ятьох кандидатів на переобрання, які або найбільш відверто антиукраїнськи налаштовані, або ж мають всі шанси програти в листопаді - привид, який дещо рідко зустрічається серед таких палких представників ізоляціонізму: зазвичай найгучніші голоси ізоляціоністів у Конгресі лунають з бідних, переважно південних сільських округів, які не голосували за демократів відтоді, як гордий техаський президент Ліндон Бейнс Джонсон залишив Овальний кабінет у 1969 році, ознаменувавши кінець концепції «демократів Півдня».

Марджорі Тейлор Грін

Джорджія, округ №14

Якщо видкинути алфавітний порядок, то почнемо з MTG - так називають Марджорі Тейлор Ґрін у соціальних мережах. Вона - ворог № 1 для прихильників захисту демократії в країні та за кордоном.

Заперечниця виборів і запекла противниця будь-кого, хто наважиться криво подивитись на Путіна, MTG є представницєю молодої групи протеже Дональда Трампа в Конгресі, разом з Байроном Дональдсом з Флориди (див. нижче), Меттом Ґаєцом з Флориди (який був би шостим у цьому списку, якби він був довшим) і Лорен Беберт з Колорадо (цього разу балотується в іншому окрузі), які свого часу наробили чимало галасу в Конгресі, аби про них дізнались у пресі. (Ви можете пригадати, як MTG нахабно носила бейсболку з написом «Зробимо Америку знову великою» під час виступу з промовою «Про стан справ у державі» у 2024 році).

Протягом кількох місяців у 2023 році МТГ щодня публікувала на своїх сторінках у соціальних мережах просторікування проти України під гаслом «більше жодного долара».

Відповідаючи на запитання про цю групу відносно невідомих республіканців MAGA, які твердо стояли на позиції припинення фінансування допомоги Україні, співучасник змови Трампа Лев Парнас, який врешті розкаявся, сказав наступне в інтерв'ю Kyiv Post у 2023 році: «Ви повинні розуміти, що люди, які підтримують Україну, не мають права відмовляти їй у допомозі:

"Ви повинні розуміти, що люди з групи, про яку ви говорите - Ґаєц, Беберт і Марджорі Тейлор Ґрін - фактично не виїжджали за межі США, і точно не були в Україні. Вони просто не розуміють масштабу і серйозності ситуації. Отже, їхня мотивація є ізоляціоністською, спрямованою всередину і, зрештою, корисливою."

Занадто багато, щоб вибрати щось одне

Прогноз: Її опонент, демократ Шон Гарріс, генерал армії у відставці та фермер, не має жодних шансів у цьому передмісті Атланти, де люди стоять у чергах, щоб купити товари MAGA.

Байрон Дональдс

Флорида, округ №19

Як і Грін, Дональдс голосував проти всіх законопроектів Палати представників щодо фінансування України, за винятком Закону про ленд-ліз на захист демократії в Україні від 2022 року. Під час найдовшого в історії туру голосування щодо заміни усунутого спікера Палати представників Кевіна Маккарті у вересні 2023 року Дональдс був одним із семи висунутих кандидатів, підтриманих ультраправими, серед яких були Гаєц, Чіп Рой з Техасу та MTG.

Аби заспокоїти колег-праворадикалів, які його висунули, Дональдс наполегливо прагнув відхилити низку пропозицій, за якими Україні врешті виділили 61 мільярд доларів. Він наполягав на тому, що кошти на безпеку кордонів мають бути пов'язані з будь-якою іноземною допомогою. Інакше кажучи, хоча Дональдс і не видається таким запеклим антиукраїнцем, як деякі інші в цьому списку, цей новачок на Капітолійському пагорбі, який завдячує своєю політичною кар'єрою Трампу, очолив кампанію з блокування української допомоги заради більшої кількості грошей, які мали бути спрямовані на південний кордон.

«Навіть не розмовляйте з нами про Україну, поки не буде забезпечено безпеку південного кордону». - Грудень 2023 року

Прогноз: У цьому темно-червоному окрузі на південному заході Флориди (частини округу Лі та округу Колієр) демократів не обирали з 2010 року і, швидше за все, не обиратимуть ще деякий час.