Як і на кожних загальних виборах у США, у 2024 році будуть розіграні всі 435 місць у Палаті представників. І, як завжди, цього року ми бачимо низку запеклих перегонів, серед яких є й такі, що мають досить передбачувані результати.
Але поки виборці вивчають діяльність своїх представників стосовно України, чинні демократи не пропонують особливого розмаїття в цьому питанні: Коли 20 квітня 2024 року Палата представників Конгресу США голосувала за законопроект H.R. 8035 про виділення близько 61 мільярда доларів на допомогу Україні, жоден представник Демократичної партії не проголосував проти. Ця тенденція, схоже, збережеться.
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З іншого боку, республіканці розділилися досить рівномірно: 101 проголосував за законопроект, 114 - проти. Велика стара партія, колишня команда воїнів холодної війни, яку у 1980-х роках очолював Рональд «Містер Горбачов-Знесіть-Цю-Стіну» Рейган, виявилась максимально розрізненою у своїх поглядах на Україну.
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Цікаво, чи, можливо, це просто збіг обставин, що деякі з найближчих суперників республіканців на виборах - це ті, хто має помірковано проукраїнську позицію: Девід Валадао та Кен Калверт з Каліфорнії, Дон Бейкон з Небраски та Маріанетт Міллер-Мікс з Айови, і це лише деякі з них.
Але в цьому огляді ми зосередимося на тих, хто має активну проукраїнську позицію щодо допомоги Україні або категорично антиукраїнські записи та висловлювання.
Республіканські представники ЗА Україну
Джо Вілсон
Південна Кароліна, округ №2
Як і всі інші представники проукраїнського списку, Вілсон голосував за всі заходи, спрямовані на надання допомоги Києву після початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року, включно із Законом про ленд-ліз на захист демократії в Україні від 2022 року, який розділив його фракцію в той час.
Більше того, як голова Комісії з безпеки і співробітництва в Європі у квітні 2024 року, Вілсон презентував у Палаті представників Резолюцію про перемогу України, яку зрештою схвалив Сенат.
Його можна вважати провідним республіканським проукраїнським голосом у Палаті представників.
Прогноз: Вілсон з великою ймовірністю виграє у кандидата від Демократичної партії Девіда Робінсона ІІ.
Майкл Лоулер
Нью-Йорк, округ №17
Представник досить заможного та освіченого округу на північ від Нью-Йорка, Лоулер веде боротьбу усього свого життя проти великих грошей демократів, якими користується його опонент Мондер Джонс.
Через свої дуже консервативні погляди на аборти та інші гострі теми Лоулер є фаворитом Дональда Трампа і тим, кого демократи прагнуть витіснити з Конгресу. Американці на північному сході можуть очікувати, що цього місяця під час перегляду недільного футболу вони побачать численні телевізійні ролики, в яких Лоулера будуть нещадно паплюжити.
І все ж, він залишається непохитним прихильником Києва.
Прогноз: передвиборча гонка буде дуже напруженою.
Дженніфер Кіґґанс
Вірджинія, округ №2
Кіґґанс, колишній пілот ВМС, є однією з найбільш рішучих представниць цього списку, але їй протистоїть інша жінка-центрист з військовим минулим - демократка Міссі Коттер Смазал, власниця малого бізнесу, яка колись служила у ВМС США як офіцер надводних сил.
Прогноз: Кіґґанс має перевагу, але цей округ з відносно високим відсотком ветеранів і солдатів, які нині несуть військову службу, вважається зоною бойових дій для обох партій.
Брайан Фіцпатрік
Пенсильванія, округ №1
Разом з Джо Вілсоном, Фіцпатрік у вересні цього року представив двопартійний, двопалатний Акт про підтримку України. На його сайті зазначено, що "цей закон забезпечить дотримання 10-річної двосторонньої угоди про безпеку, укладеної в червні 2024 року між Сполученими Штатами та Україною, а також сприятиме подальшому зміцненню миру та безпеки в Україні".
Прогноз: Очікується, що колишній агент ФБР Фіцпатрік з невеликою перевагою переможе свого опонента від Демократичної партії, ветерана армії США Ешлі Ехаса, в одному з найбільш конкурентних округів президентських перегонів в Америці, що включає частину округу Бакс, штат Пенсильванія, недалеко від Філадельфії.
Ентоні Д'Еспозіто
Нью-Йорк, округ №4
У брудному протистоянні з давнім суперником демократкою Лорою Гіллен у цьому окрузі на Лонг-Айленді, штат Нью-Йорк, Д'Еспозіто став об'єктом таблоїдної преси, яка звинувачувала його у кумівстві. Але ще невідомо, чи втратить він місце в цьому окрузі, який схиляється до Республіканської партії останніми роками, через заплямовану репутацію.
Минулого року він зіткнувся з тиском з боку лівих протестувальників у своєму окрузі. Вони наполягали на тому, щоб він виступив проти спікера Палати представників республіканця Майка Джонсона, який зволікав з підписанням законопроекту H.R. 8035, і Д'Еспозіто врешті-решт порвав з партійним керівництвом і висловив підтримку Україні.
Його офіс опублікував заяву, в якій звернувся до жорстко налаштованих республіканців: «Конгресмен Д'Еспозіто послідовно підтримує надання допомоги Україні і наразі працює з двопартійною групою законодавців над ухваленням закону “Про захист кордонів, захист демократії”, який є всеосяжним планом допомоги нашим союзникам в Україні, Ізраїлі та Тайвані, а також гарантує безпеку кордонів Америки».
Прогнози: Тут важко передбачити.
Республіканські представники ПРОТИ України
Знову ж таки, понад 100 депутатів-республіканців проголосували проти пакету допомоги Україні на суму 61 мільярд доларів у квітні 2024 року, і понад 90 отримали оцінку «F» або «Дуже погано» в табелі про ранги від лобістської групи «Республіканці за Україну».
Отже, з чого ж почати?
Розглянемо п'ятьох кандидатів на переобрання, які або найбільш відверто антиукраїнськи налаштовані, або ж мають всі шанси програти в листопаді - привид, який дещо рідко зустрічається серед таких палких представників ізоляціонізму: зазвичай найгучніші голоси ізоляціоністів у Конгресі лунають з бідних, переважно південних сільських округів, які не голосували за демократів відтоді, як гордий техаський президент Ліндон Бейнс Джонсон залишив Овальний кабінет у 1969 році, ознаменувавши кінець концепції «демократів Півдня».
Марджорі Тейлор Грін
Джорджія, округ №14
Якщо видкинути алфавітний порядок, то почнемо з MTG - так називають Марджорі Тейлор Ґрін у соціальних мережах. Вона - ворог № 1 для прихильників захисту демократії в країні та за кордоном.
Заперечниця виборів і запекла противниця будь-кого, хто наважиться криво подивитись на Путіна, MTG є представницєю молодої групи протеже Дональда Трампа в Конгресі, разом з Байроном Дональдсом з Флориди (див. нижче), Меттом Ґаєцом з Флориди (який був би шостим у цьому списку, якби він був довшим) і Лорен Беберт з Колорадо (цього разу балотується в іншому окрузі), які свого часу наробили чимало галасу в Конгресі, аби про них дізнались у пресі. (Ви можете пригадати, як MTG нахабно носила бейсболку з написом «Зробимо Америку знову великою» під час виступу з промовою «Про стан справ у державі» у 2024 році).
Протягом кількох місяців у 2023 році МТГ щодня публікувала на своїх сторінках у соціальних мережах просторікування проти України під гаслом «більше жодного долара».
Відповідаючи на запитання про цю групу відносно невідомих республіканців MAGA, які твердо стояли на позиції припинення фінансування допомоги Україні, співучасник змови Трампа Лев Парнас, який врешті розкаявся, сказав наступне в інтерв'ю Kyiv Post у 2023 році: «Ви повинні розуміти, що люди, які підтримують Україну, не мають права відмовляти їй у допомозі:
"Ви повинні розуміти, що люди з групи, про яку ви говорите - Ґаєц, Беберт і Марджорі Тейлор Ґрін - фактично не виїжджали за межі США, і точно не були в Україні. Вони просто не розуміють масштабу і серйозності ситуації. Отже, їхня мотивація є ізоляціоністською, спрямованою всередину і, зрештою, корисливою."
Прогноз: Її опонент, демократ Шон Гарріс, генерал армії у відставці та фермер, не має жодних шансів у цьому передмісті Атланти, де люди стоять у чергах, щоб купити товари MAGA.
Байрон Дональдс
Флорида, округ №19
Як і Грін, Дональдс голосував проти всіх законопроектів Палати представників щодо фінансування України, за винятком Закону про ленд-ліз на захист демократії в Україні від 2022 року. Під час найдовшого в історії туру голосування щодо заміни усунутого спікера Палати представників Кевіна Маккарті у вересні 2023 року Дональдс був одним із семи висунутих кандидатів, підтриманих ультраправими, серед яких були Гаєц, Чіп Рой з Техасу та MTG.
Аби заспокоїти колег-праворадикалів, які його висунули, Дональдс наполегливо прагнув відхилити низку пропозицій, за якими Україні врешті виділили 61 мільярд доларів. Він наполягав на тому, що кошти на безпеку кордонів мають бути пов'язані з будь-якою іноземною допомогою. Інакше кажучи, хоча Дональдс і не видається таким запеклим антиукраїнцем, як деякі інші в цьому списку, цей новачок на Капітолійському пагорбі, який завдячує своєю політичною кар'єрою Трампу, очолив кампанію з блокування української допомоги заради більшої кількості грошей, які мали бути спрямовані на південний кордон.
Прогноз: У цьому темно-червоному окрузі на південному заході Флориди (частини округу Лі та округу Колієр) демократів не обирали з 2010 року і, швидше за все, не обиратимуть ще деякий час.
Анна Пауліна Луна
Флорида, округ №13
Представниця-новачок від округу Тампа-Бей у Флориді зараз зосереджена на інших справах за межами України. Два потужні урагани один за одним спричинили руйнування в її окрузі невдовзі після того, як вона проголосувала проти законопроекту, що передбачав додаткове фінансування для жертв ураганів.
До стихійних лих Луна багато писала в соціальних мережах, сумлінно повторюючи лінію MAGA про те, що більше ніякої військової допомоги не повинно надходити до Києва. Значна частина її виборців в околицях Санкт-Петербурга, штат Флорида, походить з України, і коли вони давали інтерв'ю Kyiv Post у лютому 2023 року, то були дуже здивовані, дізнавшись про її зневажливу позицію щодо повномасштабного російського вторгнення на їхню батьківщину.
Луна голосувала проти всіх заходів, що розглядалися в Конгресі (на яких вона була присутня) на підтримку України.
Прогноз: До ураганів цей колись суто демократичний округ схилявся до республіканців на других виборах до Конгресу поспіль, але зараз невелика перевага Луни може опинитися під загрозою.
Скотт Перрі
Пенсильванія, округ №10
Захоплення Скотта Перрі питанням припинення фінансування допомоги Києву викликає подив не лише тому, що в Пенсильванії проживає друге місце за кількістю американців українського походження серед усіх штатів, а й тому, що він чомусь вважає, що США не наклали достатньо обмежень на використання американської зброї проти російських агресорів в Україні.
Під час слухань у Конгресі в травні Перрі розкритикував держсекретаря Ентоні Блінкена за введення обмежень на зброю, яку Ізраїль може використовувати в Газі, але заявив, що Україна «не стикається з такими обмеженнями», очевидно, ігноруючи жорстку заборону, яку адміністрація президента США Джо Байдена наклала на використання американської далекобійної зброї на території Росії.
Одним із висновків з тих слухань може бути те, що Перрі не хоче, щоб війна в Україні відволікала фінансування або увагу від війни в Ізраїлі. І все ж, незважаючи на його регулярні заклики до права Ізраїлю на самооборону, проізраїльські групи нещодавно поставили під сумнів свою підтримку його кампанії.
Десятирічний ветеран Капітолійського пагорба голосував «проти» по кожному законопроекту про допомогу Україні, який потрапляв на розгляд, в тому числі і по закону про ленд-ліз.
Прогноз: Незрозумілі висловлювання Перрі про зовнішню політику можуть стати ще одним відкриттям для його суперника від Демократичної партії, тележурналістки Джанель Стелсон, яка цього літа отримала вдвічі більше фінансування (1,3 млн доларів), ніж кампанія Перрі, і зараз експерти кажуть, що результати в цьому окрузі є непередбачуваним.
Чіп Рой
Техас, округ №21
Знову ж таки, до цього списку можна було б включити десятки інших представників Республіканської партії, які виступили проти допомоги Україні, щоб заробити політичні бали перед виборцями або заспокоїти Трампа, але Чіп Рой, республіканець MAGA з округу в самому серці Техасу (між Остіном і Сан-Антоніо), в певному сенсі, уособлює їх усіх.
У вересні 2023 року він разом із сенатором від штату Огайо і нинішнім кандидатом у віце-президенти Джей Ді Венсом написав листа президенту Джо Байдену, в якому запитував про наступне: "Американський народ заслуговує знати, на що пішли його гроші. Як проходить контрнаступ? Чи стали українці ближчими до перемоги, ніж півроку тому? Яка наша стратегія і який план виходу президента?... З цих причин - і, безумовно, до тих пір, поки ми не отримаємо відповіді на вищезазначені та інші питання, ми виступаємо проти додаткових витрат на війну в Україні».
Звичайно, Рой голосував проти кожного законопроекту про допомогу Україні. Але його найгостріші висловлювання пролунали в лютому цього року, ілюструючи загальні настрої ультраправих:
Прогноз: Роя переоберуть на другий термін.