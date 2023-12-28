Останні новини

У Силах оборони і безпеки запровадили ще 18 нових стандартів НАТО
Українська політика
13 годин тому
У Силах оборони і безпеки запровадили ще 18 нових стандартів НАТО
18 нових стандартів НАТО стосуються навчання, навігації та водолазної діяльності.
Київ Пост
Головком армії Естонії: Росії для нападу на НАТО потрібно вивести з України 300 тисяч військових
Війна в Україні
січ. 24, 16:47
Головком армії Естонії: Росії для нападу на НАТО потрібно вивести з України 300 тисяч військових
Для того, аби Росія напала на країни НАТО, потрібно, щоб збіглися чотири чинники.
Київ Пост
Хроніка війни в Україні. 11 січня: «Путін не закінчить це, поки ми всі разом не закінчимо його»
Війна в Україні
січ. 11, 10:27
Хроніка війни в Україні. 11 січня: «Путін не закінчить це, поки ми всі разом не закінчимо його»
Фото пошкоджень авіабази в Саках; чорноморські держави планують спільне розмінування; удар Москви по шахті; війська РФ просуваються на Донеччині, мало повідомлень про успіхи ЗСУ на лівобережжі Дніпра
Джон Моретті
Хроніка війни в Україні. 4 січня: “Дуже важливо – зберігати надію”
Війна в Україні
січ. 4, 08:42
Хроніка війни в Україні. 4 січня: “Дуже важливо – зберігати надію”
Троє мешканців Авдіївки загинули від ракет РФ; більше F-16 для наших пілотів; Зеленський подякував за повернення полонених; голова МСЗ поїде на засідання Ради НАТО-Україна; росіяни пруть на Бахмут
Джон Моретті
У США готуються до ймовірних «майбутніх переговорів» з РФ, — Politico
Війна в Україні
гру. 28, 2023
У США готуються до ймовірних «майбутніх переговорів» з РФ, — Politico
США поступово змінюють стратегію підтримки України, що свідчить про підготовку до ймовірних переговорів із РФ у майбутньому. У ЄС додають, що прискорять вступ України в НАТО.
Київ Пост
Столтенберг заявив про «стратегічну поразку» Путіна, але не прогнозує швидке завершення війни
Війна в Україні
гру. 23, 2023
Столтенберг заявив про «стратегічну поразку» Путіна, але не прогнозує швидке завершення війни
Водночас у Головному управлінні розвідки кажуть, що цілі росіян незмінні - вони й надалі хочуть вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей.
Київ Пост
Путін пригрозив Фінляндії через вступ до НАТО
Путін
гру. 17, 2023
Путін пригрозив Фінляндії через вступ до НАТО
Росія планує створювати військовий округ біля кордону із Фінляндією.
Київ Пост
У Берліні пройшла конференція Коаліції з посилення української ППО
Війна в Україні
гру. 14, 2023
У Берліні пройшла конференція Коаліції з посилення української ППО
13 грудня в столиці Німеччини відбулась конференція Коаліції з інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони, покликаної посилити українську ППО
TVP
"Наші цілі на 2024 рік чіткі": головне з розмови Зеленського та Байдена
Озброєння
гру. 13, 2023
"Наші цілі на 2024 рік чіткі": головне з розмови Зеленського та Байдена
Український лідер окреслив цілі Києва у протистоянні російській агресії на наступний рік, проте обережно висловився щодо ухвалення американськими конгресменами допомоги Україні.
Вікторія Степаненко
Столтенберг закликав НАТО підтримувати Україну у будь-які часи
Війна в Україні
гру. 3, 2023
Столтенберг закликав НАТО підтримувати Україну у будь-які часи
Генеральний секретар НАТО наголосив, що потрібно «бути готовими до поганих новин» і не відмовлятися від допомоги Україні.
Київ Пост
Росія готова до війни з країнами НАТО
Путін
лис. 29, 2023
Росія готова до війни з країнами НАТО
У МЗС РФ, по суті, заявили, що відповідальність за збройний конфлікт між НАТО та Росією буде нести Захід.
Київ Пост
Союзники з НАТО пообіцяли продовжувати озброювати Україну
Війна в Україні
лис. 29, 2023
Союзники з НАТО пообіцяли продовжувати озброювати Україну
Існують побоювання, що недостатня підтримка з боку Заходу може змусити Київ піти на компроміс із президентом Росії Владіміром Путіним з позиції слабкості.
AFP
Очільники МЗС країн НАТО підтвердять довгострокову підтримку України – Столтенберг
Війна в Україні
лис. 28, 2023
Очільники МЗС країн НАТО підтвердять довгострокову підтримку України – Столтенберг
Виступаючи напередодні дводенної зустрічі, генсек НАТО зазначив, що на її порядку денному – конфлікт у Газі, ситуація на Балканах і подальша підтримка України.
Київ Пост
Зеленський: Росія більше не здатна використовувати Чорне море як плацдарм
Війна в Україні
лис. 16, 2023
Зеленський: Росія більше не здатна використовувати Чорне море як плацдарм
Президент України наголосив, що вперше у світі саме в Чорному морі почав діяти флот морських дронів – український флот.
Київ Пост
Українці успішно витісняють російський флот із Криму - Столтенберг
Війна в Україні
лис. 14, 2023
Українці успішно витісняють російський флот із Криму - Столтенберг
У НАТО констатували, що атаки ЗСУ по військово-морських об’єктах росіян у тимчасово окупованому Криму є успішними.
Київ Пост
Президенти США та Китаю планують зустрітися найближчим часом
НАТО
лис. 8, 2023
Президенти США та Китаю планують зустрітися найближчим часом
Джо Байден та Сі Цзіньпін проведуть особисту зустріч цього місяця. Ймовірно зустріч відбудеться 15 листопада.
Kyiv Post