Останні новини
Українська політика
13 годин тому
18 нових стандартів НАТО стосуються навчання, навігації та водолазної діяльності.
Війна в Україні
січ. 24, 16:47
Для того, аби Росія напала на країни НАТО, потрібно, щоб збіглися чотири чинники.
Війна в Україні
січ. 11, 10:27
Фото пошкоджень авіабази в Саках; чорноморські держави планують спільне розмінування; удар Москви по шахті; війська РФ просуваються на Донеччині, мало повідомлень про успіхи ЗСУ на лівобережжі Дніпра
Війна в Україні
січ. 4, 08:42
Троє мешканців Авдіївки загинули від ракет РФ; більше F-16 для наших пілотів; Зеленський подякував за повернення полонених; голова МСЗ поїде на засідання Ради НАТО-Україна; росіяни пруть на Бахмут
Війна в Україні
гру. 28, 2023
США поступово змінюють стратегію підтримки України, що свідчить про підготовку до ймовірних переговорів із РФ у майбутньому. У ЄС додають, що прискорять вступ України в НАТО.
Війна в Україні
гру. 23, 2023
Водночас у Головному управлінні розвідки кажуть, що цілі росіян незмінні - вони й надалі хочуть вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей.
Путін
гру. 17, 2023
Росія планує створювати військовий округ біля кордону із Фінляндією.
Війна в Україні
гру. 14, 2023
13 грудня в столиці Німеччини відбулась конференція Коаліції з інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони, покликаної посилити українську ППО
Озброєння
гру. 13, 2023
Український лідер окреслив цілі Києва у протистоянні російській агресії на наступний рік, проте обережно висловився щодо ухвалення американськими конгресменами допомоги Україні.
Війна в Україні
гру. 3, 2023
Генеральний секретар НАТО наголосив, що потрібно «бути готовими до поганих новин» і не відмовлятися від допомоги Україні.
Путін
лис. 29, 2023
У МЗС РФ, по суті, заявили, що відповідальність за збройний конфлікт між НАТО та Росією буде нести Захід.
Війна в Україні
лис. 29, 2023
Існують побоювання, що недостатня підтримка з боку Заходу може змусити Київ піти на компроміс із президентом Росії Владіміром Путіним з позиції слабкості.
Війна в Україні
лис. 28, 2023
Виступаючи напередодні дводенної зустрічі, генсек НАТО зазначив, що на її порядку денному – конфлікт у Газі, ситуація на Балканах і подальша підтримка України.
Війна в Україні
лис. 16, 2023
Президент України наголосив, що вперше у світі саме в Чорному морі почав діяти флот морських дронів – український флот.
Війна в Україні
лис. 14, 2023
У НАТО констатували, що атаки ЗСУ по військово-морських об’єктах росіян у тимчасово окупованому Криму є успішними.
НАТО
лис. 8, 2023
Джо Байден та Сі Цзіньпін проведуть особисту зустріч цього місяця. Ймовірно зустріч відбудеться 15 листопада.