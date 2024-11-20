Радник з національної безпеки США Джейк Салліван у нещодавньому інтерв'ю великому телеканалу PBS стверджував, що спадщина адміністрації Байдена щодо України полягатиме в розумній геополітиці та енергійній і ефективній американській підтримці української незалежності та демократії.

Перевірка фактів, проведена Kyiv Post щодо коментарів Саллівана в інтерв'ю, яке вийшло в ефір 18 листопада, виявила, що головний радник президента Байдена з питань безпеки висловив твердження про відносини між США та Україною, які насправді не відповідають дійсності.

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Зокрема, Салліван сказав:

США напряму не беруть участі в оборонній війні України проти Росії, оскільки надають їй зброю і гроші, але не надсилають військових.

Формально це так, але лише формально.

Бронетехніка американського виробництва використовувалася в українських рейдах через російський кордон у 2023 році, а у вівторок Україна вперше застосувала балістичні ракети американського виробництва для ураження цілей на території Російської Федерації. За словами Кремля, для завдання ударів по російській живій силі й техніці не лише американськими, а й французькими та британськими високоточними боєприпасами використовуються дані американської розвідки.

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США надали Україні винищувачі F-16: «Ми (США) надали винищувачі F-16 (Україні)».

Це неправда.

Насправді три країни – Данія, Нідерланди та Норвегія – пообіцяли передати Україні винищувачі F-16, які вони купили у США ще в 1980-х і 90-х роках. Було обіцяно близько 65 літаків, з яких шість вже на театрі бойових дій. США, як країна-виробник, мали право накласти вето на передачу винищувачів третій країні, у цьому випадку Україні. Вони дали такий дозвіл після більш ніж річної відмови. Офіс Саллівана був ключовим органом виконавчої влади, який ухвалив це рішення, але заплатили за літаки нідерландські, данські та норвезькі платники податків, а не американські.

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Україна робить недостатньо для мобілізації людських ресурсів «для того, щоб зміцнити свої позиції» проти російських атак. «Яка найпряміша лінія зв'язку між українськими (бойовими) діями і внесками? Вона пролягає через мобілізацію і людські ресурси» – так Салліван відповів на запитання, чи достатньо США зробили для того, щоб допомогти Україні зупинити російський наступ.

Це дуже дискусійне питання, а якщо поглянути на фронт, то таке твердження просто не відповідає дійсності.

Українські військові на передовій висміяли б заяву Саллівана. Досвід майже трьох років війни з російськими військами, які майже безперервно атакують, свідчить, що українські війська зупиняють російські атаки, коли у них є достатньо вогневої потужності (в першу чергу артилерії) і достатньо артилерійських снарядів. На фронті вважається, що за наявності достатньої кількості мінометних і артилерійських снарядів можна зупинити будь-яку російську атаку, і так, власне, і відбувається.

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Також критично важливими є системи протиповітряної оборони дальнього радіусу дії, оскільки якщо їх не вистачає, російські ВПС систематично бомбардують і знищують українські позиції далекобійними керованими авіабомбами, які вони запускають з-поза меж досяжності українських засобів ППО.

Значною проблемою для України є те, що важко знайти добровольців, готових воювати на оборонних позиціях, захищених артилерією, якій не вистачає снарядів, на які російська авіація безкарно скидає КАБи.

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Хоча Україні справді бракує військовослужбовців, аргумент Саллівана про те, що недостатня кількість військ лежить в основі оборонних слабкостей України, суперечить реальному бойовому досвіду. У російсько-українській війні, битви виграє перш за все вогнева міць.

Американські поставки ключових видів озброєнь (наприклад, систем Patriot, танків M1A1 Abrams, РСЗВ HIMARS) були адекватними. Це було відповіддю на запитання про те, чи слід було надавати Україні зброю, яку США надали на пізніх етапах війни, раніше.

З точки зору ефективної, довгострокової обороноздатності України це НЕ ТАК.

З грудня 2023 року по травень 2024 року США припинили всі поставки зброї в Україну, і темпи російського наступу після того, як фронтові підрозділи ЗСУ почали відчувати наслідки цього ембарго, фактично зросли вдвічі, а на деяких напрямках навіть більше. Зв'язок між припиненням поставок зброї з боку США і більшим успіхом росіян на полі бою є прямим і суттєвим.

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Що стосується конкретних видів озброєнь, названих Салліваном, то ефект на полі бою залежав від масштабу. HIMARS виявився руйнівним восени 2022 року, коли він прибув на театр бойових дій, але до весни 2023 року російські військові знайшли спосіб протидіяти цій системі, розосередивши свої військові бази і склади боєприпасів поза зоною його дії та задіявши перешкоди, які певною мірою заважали GPS-наведенню ракет HIMARS.

Щодо високотехнологічних систем ППО/ПРО Patriot, то вони виявилися майже незамінними в захисті ключових міст від російських повітряних атак, але Америка навіть не під час того ембарго надала занадто мало ракет, щоб збити величезну масу повітряних цілей, які запускали росіяни. Як наслідок, ключові об'єкти української інфраструктури в регіоні, який від російських ударів захищали системи Patriot, були зруйновані, тому що закінчилися ракети для цих систем.

США надіслали Україні 31 танк «Абрамс», що є краплею в морі, коли воюючі сторони мають на озброєнні від 700 до 1200 танків по всьому фронту. У польових умовах українські війська виявили, що «Абрамс» є потужною машиною, але далеко не кращою за німецькі «Леопарди» або британські «Челленджери», які також стоять на озброєнні ЗСУ. Порівняно з російськими танками «Абрамс» вважається набагато краще захищеним, оснащеним набагато кращою оптикою і гарматою, але також складнішим в обслуговуванні і часом незручно важким.

Адміністрація Байдена може поставити собі в заслугу те, що запобігла поразці України від Росії в перші дні війни: «Ми здатні протистояти російській агресії в Україні і дати відсіч, щоб утримати Київ від падіння... Київ стоїть».

Хоча вердикт щодо цього залишать історикам, майже кожен, хто був у Києві в той час, скаже, що аргумент про те, що російська армія не захопила Київ завдяки адміністрації Байдена, є очевидно неправдивим.

Насправді, на початку російського вторгнення адміністрація Байдена порадила уряду Зеленського евакуюватися з української столиці та, можливо, створити уряд у вигнанні у Львові чи Польщі. Високопосадовці США прогнозували, що український опір зазнає краху за лічені тижні – саме звідси походить тепер уже культовий коментар президента Зеленського: «Мені не потрібен транспорт, мені потрібні боєприпаси».

Озброєння, надане США для битви за Київ, було обмежене, по суті, ручними зенітними і протитанковими системами, які були ефективними, але становили лише незначний відсоток озброєння, яке зупинило російську атаку. Загалом, Київ успішно захистили три бригади регулярної армії, які вели бої на відкритій місцевості північніше міста, а також підрозділи територіальної оборони. Вони виграли цю битву, і російські війська відступили наприкінці березня. Перші великі поставки американської зброї прибули в Україну лише в середині травня.

«Завдяки хоробрості українського народу, а також завдяки Джо Байдену, який згуртував країни по всьому світу, ми захистили Київ, ми захистили Україну, і Україна і надалі буде процвітаючою демократією, яка спиратиметься на західні інститути», – сказав Салліван.

Тут Салліван передбачав майбутнє, і тому його твердження не можна повністю перевірити.

Однак за день після того, як Салліван виступив на PBS, президент Зеленський у коментарях заявив Fox News, що Україна програє війну, якщо Вашингтон припинить фінансування. Зеленський сказав, що Україна продовжуватиме воювати в будь-якому разі, «але я думаю, що тоді ми програємо».