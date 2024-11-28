Те, що Польщу та Україну пов'язує тісна дружба, не означає, що їхні відносини позбавлені суперечок. Однією з них є невирішене питання Волинської трагедії 1943 року. Польська сторона вже давно вимагає ексгумації та вшанування пам'яті цивільних жертв українських націоналістів. Відсутність вирішення цього питання призвела до зростання суспільного розчарування та численних політичних суперечностей між двома країнами.

Однак події вівторка дають проблиск надії на вирішення цієї ситуації.

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Ексгумація жертв Волинської трагедії − подробиці

«Україна не блокуватиме ексгумацію жертв Волинської різанини. Наші міністри починають роботу над деталями...», – заявив у вівторок ввечері прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на платформі X. Це стосується невирішеного питання 81-річної давнини, яке постійно отруює політичний клімат між Варшавою та Києвом.

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Події, які в Польщі називають «Волинською різаниною» і вважають етнічною чисткою, в Україні зазвичай розглядають як локальний етнічний конфлікт. За різними оцінками, загинуло понад 100 000 осіб, у тому числі поляків, членів змішаних польсько-українських родин та українців, які намагалися врятувати своїх польських сусідів.

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Попри те, що відносини між Польщею та Україною нині стають іще тіснішими, відсутність вирішення цього питання викликає все більше розчарування серед поляків. Волинь увійшла в політичний мейнстрім, ставши центральною темою дебатів. Питання набуло такого розголосу, що Польща вустами віцепрем'єра, міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша попередила, що без прогресу в цьому питанні вступ України до Європейського Союзу буде неможливим.

Російська пропагандистська машина також використовувала це питання для розпалювання напруженості між двома країнами. Протягом кількох місяців витоки інформації з польських ЗМІ натякали на прорив, і він таки стався на політичному рівні.

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Україна готова до ексгумації жертв Волинської трагедії

У вівторок, 26 листопада, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявили, що «Україна підтверджує відсутність перешкод для проведення польськими державними установами та приватними структурами у співпраці з відповідними українськими установами пошукових та ексгумаційних робіт на території України».

Прорив у польсько-українських відносинах

Слова багатообіцяючі, але Польща чекатиме на реальні дії та відчутні результати. «Прорив відбудеться, коли розпочнуться ексгумації, хоча без політичної декларації цього важко очікувати, – сказав в інтерв'ю Kyiv Post доктор Лукаш Адамський, історик і заступник директора Центру Мєрошевського. – Ця заява є результатом зусиль як польської дипломатії, так і міністра Сибіги, який, мабуть, працював над тим, щоб переконати полоноскептиків в українській адміністрації. Вона мала була бути узгоджена з президентом Зеленським».

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З огляду на динаміку ситуації, досягнення такої домовленості було неабияким подвигом. Безсумнівно, зростаюча взаємна недовіра між двома країнами перешкоджала прогресу. Польський політичний мейнстрім як правлячої коаліції, так і опозиційної партії «Право і справедливість» (PiS), почав вирішувати це питання, використовуючи риторику ультраправої партії «Конфедерація».

Наближення президентських виборів у травні 2025 року ще більше ускладнює атмосферу. PiS – найбільша опозиційна партія – вже висунула свого кандидата, голову Інституту національної пам'яті (IPN) Кароля Навроцького. IPN раніше подавав запити на початок пошуків та ексгумації жертв, але вони залишилися без відповіді.

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Зрозуміло, що ця тема має велике значення в Польщі, але також зрозуміло, що для України вона є менш пріоритетною. Важко виносити історичні суперечки на перші шпальти, коли в країні йде війна і вона переживає пов'язані з війною кризи – енергетичну, демографічну та економічну.

Принцип взаємності маж Польщею та Україною

Хоча Варшава розглядає польсько-українські відносини з позиції «підтримка України окремо від взаємних суперечок», питання вшанування пам'яті жертв Волині залишається глибоко значущим для поляків.

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Справжній прорив на цьому фронті, безсумнівно, дасть позитивні результати. Однак важливо пам'ятати про дипломатичний принцип взаємності. Українська історична пам'ять про Першу Річ Посполиту, Другу світову війну та наступні роки також зберігає образи на Польщу. Були періоди, коли польська влада дискримінувала українське населення, були акції відплати під час Другої світової війни, а після її закінчення – масові переселення.

«Я б не виключав жесту і з боку Варшави. Він, безумовно, був би корисним. Він міг би допомогти нейтралізувати антипольські голоси в Києві і продемонструвати, що Польща поважає всіх жертв гноблення і війни, а не лише тих, хто має польську національність. Це не вирішило би всі історичні суперечності, але, безумовно, вирішило би деякі з них», – каже Лукаш Адамський. Встановлення українських меморіалів у Польщі, безсумнівно, підвищило би довіру до Варшави як до партнера.

Польсько-українські відносини продовжують динамічно розвиватися на суспільному, економічному, культурному та безпековому рівнях. Однак політично вони залишаються циклічними. Прорив у питанні історичної пам'яті суттєво допоміг би обом суспільствам і державам у створенні тіснішого альянсу в ці непередбачувані часи.