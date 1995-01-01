Останні новини
Путін
11 годин тому
Журналісти опублікували відео, присвячене неофіційній резиденції президента Росії Володимира Путіна в Карелії, яку почали будувати близько десяти років тому.
Путін
січ. 25, 11:15
Сергій Коляда про реалії вічно «великої» Росії.
Путін
січ. 21, 15:41
Оскільки російське вторгнення наразі наближається до своєї другої річниці, російський диктатор, очевидно, вже не відчуває потреби приховувати свої справжні наміри.
Путін
січ. 19, 09:25
Для дискредитування України Росія привезла на окуповану територію Херсонщини засудженого за педофілію іноземного "експерта" Скотта Ріттера.
Путін
січ. 19, 09:01
Також до переліку внесені емблеми та символи організацій, серед яких – стилізований золотий тризуб, а також прапор ОУН із червоною та чорною горизонтальними смугами.
Путін
січ. 18, 11:50
Джерела Kyiv Post у спецслужбах повідомили: вночі 18 січня Україна атакувала безпілотниками Петербурзький нафтовий термінал. Маршрут дронів пролягав над одним із палаців Путіна на Валдаї
Путін
січ. 11, 15:10
Росіяни в різних куточках країни живуть без опалення в сильний мороз попри те, що кремлівська пропаганда щоразу заявляє, що нібито Європа та Україна замерзають без російського палива
Путін
січ. 10, 16:44
Україна допомагає росіянам знайти своїх рідних, військовослужбовців, які потрапили в полон в Україні. І надає всю інформацію про них попри те, що Кремль приховує дані про власних зниклих громадян.
Путін
січ. 8, 16:45
Українське підпілля повідомляє, що військкомати почали роздавати перші посвідчення ветеранів бойовикам терористичної організації “Вагнер”.
Путін
січ. 6, 17:00
У відомстві наголосили, що путінський указ порушує міжнародне право та є черговим доказом злочинів Кремля.
Путін
січ. 5, 08:38
Україна вдарила по Бєлгороду; США називають розмови про зацікавленість Путіна в мирі "шумом"; Росія хоче пустити українських підлітків на "гарматне м'ясо"; Москва просувається під Авдіївкою
Путін
січ. 4, 15:29
Українське підпілля виявило документи, які свідчать про завдання Міноборони Росії модернізувати крилаті ракети Х-32 касетними боєприпасами.
Путін
січ. 4, 10:59
Сьогодні в Москві з невідомих причин спалахнула пожежа на підстанції, після чого десятки багатоповерхівок залишились без опалення, а температура всередині квартир опустилася до 10-15 градусів тепла.
Путін
січ. 3, 15:30
Британська розвідка вважає, що останні атаки свідчать про зміну тактики Москви. Росія наразі зосередилась на ударах по оборонній промисловості, а не по енергетичній.
Путін
січ. 3, 12:49
Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявляє про “напружену” ситуацію в регіоні, а росіяни скаржаться на вибухи та сирени в місті.
Путін
січ. 3, 09:05
Путін обговорив з лідерами Узбекистану створення підставних компаній для закупівлі електроніки до БпЛА та для складання дронів з іноземних електронних компонентів.