Останні новини

Розслідувачі розповіли про нову резиденцію Путіна в Карелії – центр "Досьє"
Путін
11 годин тому
Розслідувачі розповіли про нову резиденцію Путіна в Карелії – центр "Досьє"
Журналісти опублікували відео, присвячене неофіційній резиденції президента Росії Володимира Путіна в Карелії, яку почали будувати близько десяти років тому.
Київ Пост
Кремлівський цар відповів на масові протести в Росії через відсутність опалення в будинках
Путін
січ. 25, 11:15
Кремлівський цар відповів на масові протести в Росії через відсутність опалення в будинках
Сергій Коляда про реалії вічно «великої» Росії.
Сергій Коляда
Самовпевнений Путін похвалився російськими «завоюваннями» в Україні
Путін
січ. 21, 15:41
ПОГЛЯД: Самовпевнений Путін похвалився російськими «завоюваннями» в Україні
Оскільки російське вторгнення наразі наближається до своєї другої річниці, російський диктатор, очевидно, вже не відчуває потреби приховувати свої справжні наміри.
Peter Dickinson
Американець-педофіл Ріттер незаконно відвідав Херсонщину для посилення пропаганди Кремля ВАЖЛИВО
Путін
січ. 19, 09:25
Американець-педофіл Ріттер незаконно відвідав Херсонщину для посилення пропаганди Кремля
Для дискредитування України Росія привезла на окуповану територію Херсонщини засудженого за педофілію іноземного "експерта" Скотта Ріттера.
Київ Пост
У Росії внесли до реєстру “нацистських” гасло “Слава Україні!”
Путін
січ. 19, 09:01
У Росії внесли до реєстру “нацистських” гасло “Слава Україні!”
Також до переліку внесені емблеми та символи організацій, серед яких – стилізований золотий тризуб, а також прапор ОУН із червоною та чорною горизонтальними смугами.
Київ Пост
Українські дрони влучили в нафтобазу в Петербурзі, пролетівши над палацом Путіна на Валдаї ЕКСКЛЮЗИВ
Путін
січ. 18, 11:50
Українські дрони влучили в нафтобазу в Петербурзі, пролетівши над палацом Путіна на Валдаї
Джерела Kyiv Post у спецслужбах повідомили: вночі 18 січня Україна атакувала безпілотниками Петербурзький нафтовий термінал. Маршрут дронів пролягав над одним із палаців Путіна на Валдаї
Катерина Захарченко
Капітан російського флоту вдома замерз на смерть через відсутність опалення
Путін
січ. 11, 15:10
Капітан російського флоту вдома замерз на смерть через відсутність опалення
Росіяни в різних куточках країни живуть без опалення в сильний мороз попри те, що кремлівська пропаганда щоразу заявляє, що нібито Європа та Україна замерзають без російського палива
Київ Пост
Україна запустила інформаційну службу з пошуку полонених росіян ВАЖЛИВО
Путін
січ. 10, 16:44
Україна запустила інформаційну службу з пошуку полонених росіян
Україна допомагає росіянам знайти своїх рідних, військовослужбовців, які потрапили в полон в Україні. І надає всю інформацію про них попри те, що Кремль приховує дані про власних зниклих громадян.
Катерина Захарченко
Кремль реабілітує "вагнерівців”, видаючи їм посвідчення ветеранів війни ВАЖЛИВО
Путін
січ. 8, 16:45
Кремль реабілітує "вагнерівців”, видаючи їм посвідчення ветеранів війни
Українське підпілля повідомляє, що військкомати почали роздавати перші посвідчення ветеранів бойовикам терористичної організації “Вагнер”.
Катерина Захарченко
МЗС відреагувало на «паспортизацію» українських дітей у РФ
Путін
січ. 6, 17:00
МЗС відреагувало на «паспортизацію» українських дітей у РФ
У відомстві наголосили, що путінський указ порушує міжнародне право та є черговим доказом злочинів Кремля.
Київ Пост
Хроніка війни в Україні. 5 січня: «Путін точно не поводиться як людина, що прагне перемовин»
Путін
січ. 5, 08:38
Хроніка війни в Україні. 5 січня: «Путін точно не поводиться як людина, що прагне перемовин»
Україна вдарила по Бєлгороду; США називають розмови про зацікавленість Путіна в мирі "шумом"; Росія хоче пустити українських підлітків на "гарматне м'ясо"; Москва просувається під Авдіївкою
Джон Моретті
Кремль планує оснащувати крилаті ракети касетними боєприпасами ВАЖЛИВО
Путін
січ. 4, 15:29
Кремль планує оснащувати крилаті ракети касетними боєприпасами
Українське підпілля виявило документи, які свідчать про завдання Міноборони Росії модернізувати крилаті ракети Х-32 касетними боєприпасами.
Київ Пост
Три райони Москви залишились без електрики в 27-градусний мороз
Путін
січ. 4, 10:59
Три райони Москви залишились без електрики в 27-градусний мороз
Сьогодні в Москві з невідомих причин спалахнула пожежа на підстанції, після чого десятки багатоповерхівок залишились без опалення, а температура всередині квартир опустилася до 10-15 градусів тепла.
Київ Пост
Росія змінила тактику масованих ракетних ударів по Україні - британська розвідка
Путін
січ. 3, 15:30
Росія змінила тактику масованих ракетних ударів по Україні - британська розвідка
Британська розвідка вважає, що останні атаки свідчать про зміну тактики Москви. Росія наразі зосередилась на ударах по оборонній промисловості, а не по енергетичній.
Київ Пост
У Бєлгороді тривожно: губернатор жаліється на "напружену ситуацію" ВАЖЛИВО
Путін
січ. 3, 12:49
У Бєлгороді тривожно: губернатор жаліється на "напружену ситуацію"
Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявляє про “напружену” ситуацію в регіоні, а росіяни скаржаться на вибухи та сирени в місті.
Катерина Захарченко
Кремль хоче створити фіктивні фірми в Узбекистані, щоб обходити санкції
Путін
січ. 3, 09:05
Кремль хоче створити фіктивні фірми в Узбекистані, щоб обходити санкції
Путін обговорив з лідерами Узбекистану створення підставних компаній для закупівлі електроніки до БпЛА та для складання дронів з іноземних електронних компонентів.
Київ Пост