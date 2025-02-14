Вранці 14 лютого російський ударний дрон з фугасним зарядом уразив захисну будівлю 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС. Це той самий реактор, який вибухнув у 1986 році, історія про що стала популярною завдяки серіалу HBO Чорнобиль. Уражений енергоблок був захищений двома спорудами. Перший захисний Саркофаг збудували протягом 1986 року, але він, за словами самих атомників, нагадував, попри свій грізний вигляд, «сталевий сарай», мав щілини. Він зменшував викиди радіації зі зруйнованого реактора в атмосферу, захищав від вітру та попаданню всередину реактора великої кількості дощової води, але був недостатнім захистом від викидів в атмсоферу. Advertisement ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Друга споруда, або ж Новий безпечний конфайнмент, так звана «Арка», яка накрила собою і реактор, і його саркофаг, була збудована у 2012-2016, а потім, протягом кількох днів, насунута на Саркофаг. Будівництво в партнерстві з Україною вели багато країн, а його вартість склала 1,5 мільярди євро (приблизно 2 мільярди доларів). Конструкція важить 36 000 тон і є вищою за Статую свободи або Біг Бен. Будівництво "Арки". Фото компанії "Метінвест" Advertisement Характер пошкоджень Перші повідомлення разом з відео і фото пошкоджень були опубліковані на офіційній Facebook-сторінці Президента України Володимира Зеленського. «Укриття на ЧАЕС було пошкоджене цим дроном. Пожежу загасили. На даний час радіаційний фон не підвищувався, і за цим постійно стежать. За першими оцінками, пошкодження укриття суттєві», - пише Зеленський.

Судячи з фотографій пошкоджень. науковий співробітник Національного музею «Чорнобиль», еколог, учасник подій з ліквідації аварії 1986 року (командир взводу радіаційної розвідки) Сергій Мирний вважає, що оболонка захисту має наскрізну діру. Advertisement «Він її пробив. Він просто пробив оболонку наскрізь, це чітко видно на фото зсередини Арки», - каже Мирний. Пошкодження всередині "Арки". Фото з офіційного телеграм-каналу голови Офісу Президента Андрія Єрмака Еколог, один зі співробітник Державного агентства з управління Чорнобильською зоною відчуження, Денис Вишневський, майже одразу після аварії повідомив про те, що радіаційний фон станом на ранок 14 лютого перебуває в нормі.