Вранці 14 лютого російський ударний дрон з фугасним зарядом уразив захисну будівлю 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС. Це той самий реактор, який вибухнув у 1986 році, історія про що стала популярною завдяки серіалу HBO Чорнобиль.
Уражений енергоблок був захищений двома спорудами. Перший захисний Саркофаг збудували протягом 1986 року, але він, за словами самих атомників, нагадував, попри свій грізний вигляд, «сталевий сарай», мав щілини. Він зменшував викиди радіації зі зруйнованого реактора в атмосферу, захищав від вітру та попаданню всередину реактора великої кількості дощової води, але був недостатнім захистом від викидів в атмсоферу.
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Друга споруда, або ж Новий безпечний конфайнмент, так звана «Арка», яка накрила собою і реактор, і його саркофаг, була збудована у 2012-2016, а потім, протягом кількох днів, насунута на Саркофаг. Будівництво в партнерстві з Україною вели багато країн, а його вартість склала 1,5 мільярди євро (приблизно 2 мільярди доларів). Конструкція важить 36 000 тон і є вищою за Статую свободи або Біг Бен.
Характер пошкоджень
Перші повідомлення разом з відео і фото пошкоджень були опубліковані на офіційній Facebook-сторінці Президента України Володимира Зеленського.
«Укриття на ЧАЕС було пошкоджене цим дроном. Пожежу загасили. На даний час радіаційний фон не підвищувався, і за цим постійно стежать. За першими оцінками, пошкодження укриття суттєві», - пише Зеленський.
Судячи з фотографій пошкоджень. науковий співробітник Національного музею «Чорнобиль», еколог, учасник подій з ліквідації аварії 1986 року (командир взводу радіаційної розвідки) Сергій Мирний вважає, що оболонка захисту має наскрізну діру.
«Він її пробив. Він просто пробив оболонку наскрізь, це чітко видно на фото зсередини Арки», - каже Мирний.
Еколог, один зі співробітник Державного агентства з управління Чорнобильською зоною відчуження, Денис Вишневський, майже одразу після аварії повідомив про те, що радіаційний фон станом на ранок 14 лютого перебуває в нормі.
Представники атомної галузі на умовах анонімності підтвердили Kyiv Post, що пошкодження, завдані російським ударним дроном – є наскрізними, також є пошкодження обладнання всередині арки. Втім, вони відмовилися називати їх характер, але підтвердили, що рівень радіоактивного фону в районі станції не підвищився.
«Поки що рівень радіоактивності в нормі. По-перше, дірка невелика, по-друге, все-таки ми маємо ще і старий Саркофаг всередині. Головна проблема в тому, що через цю атаку всі роботи, які вели атомники під Аркою, а це довготривалі роботи з Саркофагом, будуть на невизначений час зупинені», -сказав один з представників галузі.
Свідома провокація?
На думку опитаних спікерів, удар по «Арці» з боку Росії був свідомим.
«На станції немає воєнних цілей, це мирний об’єкт, ба більше – це мирний пост-аварійний об’єкт, який постійно інспектується, в тому числі нашими міжнародними партнерами», - каже нам один з вчених-атомників і додає – навколо станції дрони останнім часом пролітали часто.
Всі опитані зауважують на те, що безпілотник влучив в укриття реактора з півночі – з боку Білорусі, авторитарної країни-союзниці Росії, яка надала в 2022 році Росії свою територію для вторгнення та для нанесення ударів по Україні ракетами та дронами.
«Ми бачимо на фото матеріальні рештки дрона всередині Арки, навіть двигун зберігся. Це дуже добре, маркування на них будуть доказом для міжнародних партнерів, стимулом для спільної протидії варварським діям Росії», - каже Мирний.
Наслідки
Всі опитані кажуть – безпосередніх наслідків для цивільного населення скоріше за все не буде. Нашвидкуруч закрити дірку в укритті можна швидко. Але «Арка» - дуже складна конструкція, і її повноцінне відновлення займе дуже багато часу й інших ресурсів. Співрозмовники Kyiv Post називали приблизну суму під 50 до 300 мільйонів доларів і кілька місяців роботи колективу висококваліфікованих працівників з кількох країн.
«Це абсолютно унікальна конструкція. Найбільша в світі арочна споруда та найбільша пересувна конструкція на суходолі. Абсолютно унікальна, інженерне диво. Вона має багатошарову оболонку, практично герметизувала простір всередині над радіоактивною руїною реактора та Саркофагом, унеможливлювала витік радіації в довкілля, мала комплекс обладнання для комплексного контролю, і ще багато чого. Тепер значна частина багаторічних надскладних і дорогих міжнародних зусиль пішла, вибачте, псу під хвіст», - зазначає Мирний.