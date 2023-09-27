in-depth

Нова стратегія України з виснаження російських військ: «обезголовлення» in-depth
Війна в Україні
вер. 27, 2023
Нова стратегія України з виснаження російських військ: «обезголовлення»
Українські планувальники ударів вважають, що полювання на російських офіцерів (чим вищого рангу, тим краще) є ефективним способом ведення війни. Ця новаторська ідея поки що демонструє свою дієвість.
Стефан Коршак
Аналіз: успішне застосування українцями FPV дронів призводить до відчайдушних контрзаходів з боку Росії in-depth
Війна в Україні
вер. 27, 2023
Аналіз: успішне застосування українцями FPV дронів призводить до відчайдушних контрзаходів з боку Росії
Ефективне застосування FPV дронів на полі бою під час війни РФ проти України призвело до запеклої конкуренції обох сторін у їх придбанні чи розробці заходів протидії їм, одні відчайдушні за інші.
Стів Браун
«Ми не встигнемо, але стараємось». Як Україна виконує список вимог на шляху до ЄС ЕКСКЛЮЗИВ
Українська політика
вер. 22, 2023
«Ми не встигнемо, але стараємось». Як Україна виконує список вимог на шляху до ЄС
Офіційні особи ЄС і Києва очікують, що Україна вступить у переговори з ЄС у грудні, провівши ключові реформи щодо прав меншин, боротьби з корупцією та проти олігархів.
Марина Шашкова, Джеремі Дірак
Чому «Волинська різанина» 1943 року залишається такою чутливою для поляків та українців і що потрібно робити in-depth
Європа
лип. 10, 2023
ПОГЛЯД: Чому «Волинська різанина» 1943 року залишається такою чутливою для поляків та українців і що потрібно робити
Звідки взялася волинська різанина? Контекст польсько-українських відносин у першій половині ХІХ-ХХ століть. І більш рання історія.
Юрій Шаповал
Чи варто готуватися до раптового колапсу Росії? in-depth
Росія
чер. 27, 2023
Чи варто готуватися до раптового колапсу Росії?
Повномасштабне вторгнення Путіна в Україну запустило сценарій війни, яка неодмінно має призвести до політичних потрясінь і розпаду РФ. І заколот «Вагнера» може стати його каталізатором.
Стів Браун
«Це перша космічна війна, і космос може принести Україні перемогу» – Роберт Зубрін ЕКСКЛЮЗИВ
 
чер. 25, 2023
«Це перша космічна війна, і космос може принести Україні перемогу» – Роберт Зубрін
Роберт Зубрін розповів про «перемогу науки, перемогу космосу».
Крістофер Стюарт
Знущання з культури за державні кошти? ЕКСКЛЮЗИВ
 
чер. 20, 2023
Знущання з культури за державні кошти?
Актори легендарного театру імені Марії Заньковецької у центрі Львова роками скаржаться на репресії, шантаж, обман та розкрадання коштів театру керівництвом.
Марічка Паламарчук
Кляті дамби – для українців спустошення, спричинене руйнуванням дамб, не є дивиною in-depth
Війна в Україні
чер. 6, 2023
Кляті дамби – для українців спустошення, спричинене руйнуванням дамб, не є дивиною
Потрібен час, аби повною мірою оцінити масштаб збитків, нанесених Україні внаслідок руйнування дамби Нової Каховки, але історія таких катастроф в цій країні показує, що вони будуть величезними.
Стів Браун
Бучанські волонтери – це як «татова армія», тільки з серйозним бойовим досвідом in-depth
Війна в Україні
тра. 31, 2023
Бучанські волонтери – це як «татова армія», тільки з серйозним бойовим досвідом
Підрозділ цивільної оборони, що складається з хлопців дуже різного віку, у більшості країн не вважався б "справжньою армією". Але в Україні подібні підрозділи зупинили колони російської армії.
Стефан Коршак
ПОЯСНЕННЯ: Все, що нам відомо про атаку безпілотників у Москві in-depth
Війна в Україні
тра. 30, 2023
ПОЯСНЕННЯ: Все, що нам відомо про атаку безпілотників у Москві
Київ заявив, що «не має прямого відношення» до атаки, а один український високопосадовець іронічно сказав про дрони зі штучним інтелектом, які «поверталися до своїх творців».
Кріс Йорк
ПОЯСНЕННЯ: Незрозумілий "землетрус" у Києві in-depth
Війна в Україні
тра. 29, 2023
ПОЯСНЕННЯ: Незрозумілий "землетрус" у Києві
Експерти дійшли висновку, що вібрації, які відчули кияни, були не від землетрусу, а мер Києва Віталій Кличко, якого про це запитали в телеефірі, дав неоднозначну відповідь.
Кріс Йорк
Росія не вірить у збиття українцями ракет "Кинжал" in-depth
Війна в Україні
тра. 17, 2023
Росія не вірить у збиття українцями ракет "Кинжал"
Kyiv Post дослідив реакцію російської пропаганди та росіян на знищення українською ППО шести ракет "Кинжал".
Олександра Клітіна
Якими рік тому я побачила деокуповану Сіверщину та Чернігів після облоги росіян in-depth
Війна в Україні
тра. 13, 2023
ПОГЛЯД: Якими рік тому я побачила деокуповану Сіверщину та Чернігів після облоги росіян
Рік тому, у травні, я здійснила першу поїздку до Чернігівщини після деокупації та до Чернігова, який до квітня 2022 року був у російській облозі. Ця поїздка закарбувалась у пам'яті на все життя.
Юлія Струк
Справа під грифом "Б" - Бандерівка: херсонська волонтерка рік у полоні Росії ЕКСКЛЮЗИВ
Війна в Україні
тра. 3, 2023
Справа під грифом "Б" - Бандерівка: херсонська волонтерка рік у полоні Росії
Волонтерка та активістка з Херсону Ірина Горобцова майже рік перебуває в російському полоні. Батьки дівчини докладають усіх зусиль, аби вирвати її з лап окупантів.
Юлія Струк
Рада взялася за УПЦ МП: чи можливе виселення з Почаївської Лаври та повна заборона діяльності? ЕКСКЛЮЗИВ
Українська політика
кві. 21, 2023
Рада взялася за УПЦ МП: чи можливе виселення з Почаївської Лаври та повна заборона діяльності?
Священики УПЦ МП ще не залишили територію Київської Лаври. Проте Верховна Рада вже готова проголосувати за їхнє виселення з Почаївської Лаври та повну заборону діяльності в Україні.
Юлія Струк
Безполітна зона над Україною до 2029? Прогноз Євроконтролю - не вирок ЕКСКЛЮЗИВ
Війна в Україні
кві. 12, 2023
Безполітна зона над Україною до 2029? Прогноз Євроконтролю - не вирок
Прогноз Євроконтролю не базується на воєнних прогнозах чи аналітиці, зауважують в "Украерорусі". Однак внутрішніх сигналів про відкриття повітряного простору над Україною наразі немає.
Юлія Струк