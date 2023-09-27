тра. 13, 2023

Рік тому, у травні, я здійснила першу поїздку до Чернігівщини після деокупації та до Чернігова, який до квітня 2022 року був у російській облозі. Ця поїздка закарбувалась у пам'яті на все життя.

Юлія Струк