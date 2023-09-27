in-depth
Війна в Україні
вер. 27, 2023
Українські планувальники ударів вважають, що полювання на російських офіцерів (чим вищого рангу, тим краще) є ефективним способом ведення війни. Ця новаторська ідея поки що демонструє свою дієвість.
Війна в Україні
вер. 27, 2023
Аналіз: успішне застосування українцями FPV дронів призводить до відчайдушних контрзаходів з боку Росії
Ефективне застосування FPV дронів на полі бою під час війни РФ проти України призвело до запеклої конкуренції обох сторін у їх придбанні чи розробці заходів протидії їм, одні відчайдушні за інші.
Українська політика
вер. 22, 2023
Офіційні особи ЄС і Києва очікують, що Україна вступить у переговори з ЄС у грудні, провівши ключові реформи щодо прав меншин, боротьби з корупцією та проти олігархів.
Європа
лип. 10, 2023
ПОГЛЯД: Чому «Волинська різанина» 1943 року залишається такою чутливою для поляків та українців і що потрібно робити
Звідки взялася волинська різанина? Контекст польсько-українських відносин у першій половині ХІХ-ХХ століть. І більш рання історія.
Росія
чер. 27, 2023
Повномасштабне вторгнення Путіна в Україну запустило сценарій війни, яка неодмінно має призвести до політичних потрясінь і розпаду РФ. І заколот «Вагнера» може стати його каталізатором.
чер. 25, 2023
Роберт Зубрін розповів про «перемогу науки, перемогу космосу».
чер. 20, 2023
Актори легендарного театру імені Марії Заньковецької у центрі Львова роками скаржаться на репресії, шантаж, обман та розкрадання коштів театру керівництвом.
Війна в Україні
чер. 6, 2023
Потрібен час, аби повною мірою оцінити масштаб збитків, нанесених Україні внаслідок руйнування дамби Нової Каховки, але історія таких катастроф в цій країні показує, що вони будуть величезними.
Війна в Україні
тра. 31, 2023
Підрозділ цивільної оборони, що складається з хлопців дуже різного віку, у більшості країн не вважався б "справжньою армією". Але в Україні подібні підрозділи зупинили колони російської армії.
Війна в Україні
тра. 30, 2023
Київ заявив, що «не має прямого відношення» до атаки, а один український високопосадовець іронічно сказав про дрони зі штучним інтелектом, які «поверталися до своїх творців».
Війна в Україні
тра. 29, 2023
Експерти дійшли висновку, що вібрації, які відчули кияни, були не від землетрусу, а мер Києва Віталій Кличко, якого про це запитали в телеефірі, дав неоднозначну відповідь.
Війна в Україні
тра. 17, 2023
Kyiv Post дослідив реакцію російської пропаганди та росіян на знищення українською ППО шести ракет "Кинжал".
Війна в Україні
тра. 13, 2023
Рік тому, у травні, я здійснила першу поїздку до Чернігівщини після деокупації та до Чернігова, який до квітня 2022 року був у російській облозі. Ця поїздка закарбувалась у пам'яті на все життя.
Війна в Україні
тра. 3, 2023
Волонтерка та активістка з Херсону Ірина Горобцова майже рік перебуває в російському полоні. Батьки дівчини докладають усіх зусиль, аби вирвати її з лап окупантів.
Українська політика
кві. 21, 2023
Священики УПЦ МП ще не залишили територію Київської Лаври. Проте Верховна Рада вже готова проголосувати за їхнє виселення з Почаївської Лаври та повну заборону діяльності в Україні.
Війна в Україні
кві. 12, 2023
Прогноз Євроконтролю не базується на воєнних прогнозах чи аналітиці, зауважують в "Украерорусі". Однак внутрішніх сигналів про відкриття повітряного простору над Україною наразі немає.
Війна в Україні
вер. 27, 2023
Українські планувальники ударів вважають, що полювання на російських офіцерів (чим вищого рангу, тим краще) є ефективним способом ведення війни. Ця новаторська ідея поки що демонструє свою дієвість.
Війна в Україні
вер. 27, 2023
Аналіз: успішне застосування українцями FPV дронів призводить до відчайдушних контрзаходів з боку Росії
Ефективне застосування FPV дронів на полі бою під час війни РФ проти України призвело до запеклої конкуренції обох сторін у їх придбанні чи розробці заходів протидії їм, одні відчайдушні за інші.
Українська політика
вер. 22, 2023
Офіційні особи ЄС і Києва очікують, що Україна вступить у переговори з ЄС у грудні, провівши ключові реформи щодо прав меншин, боротьби з корупцією та проти олігархів.
Європа
лип. 10, 2023
ПОГЛЯД: Чому «Волинська різанина» 1943 року залишається такою чутливою для поляків та українців і що потрібно робити
Звідки взялася волинська різанина? Контекст польсько-українських відносин у першій половині ХІХ-ХХ століть. І більш рання історія.
Росія
чер. 27, 2023
Повномасштабне вторгнення Путіна в Україну запустило сценарій війни, яка неодмінно має призвести до політичних потрясінь і розпаду РФ. І заколот «Вагнера» може стати його каталізатором.
чер. 25, 2023
Роберт Зубрін розповів про «перемогу науки, перемогу космосу».
чер. 20, 2023
Актори легендарного театру імені Марії Заньковецької у центрі Львова роками скаржаться на репресії, шантаж, обман та розкрадання коштів театру керівництвом.
Війна в Україні
чер. 6, 2023
Потрібен час, аби повною мірою оцінити масштаб збитків, нанесених Україні внаслідок руйнування дамби Нової Каховки, але історія таких катастроф в цій країні показує, що вони будуть величезними.
Війна в Україні
тра. 31, 2023
Підрозділ цивільної оборони, що складається з хлопців дуже різного віку, у більшості країн не вважався б "справжньою армією". Але в Україні подібні підрозділи зупинили колони російської армії.
Війна в Україні
тра. 30, 2023
Київ заявив, що «не має прямого відношення» до атаки, а один український високопосадовець іронічно сказав про дрони зі штучним інтелектом, які «поверталися до своїх творців».
Війна в Україні
тра. 29, 2023
Експерти дійшли висновку, що вібрації, які відчули кияни, були не від землетрусу, а мер Києва Віталій Кличко, якого про це запитали в телеефірі, дав неоднозначну відповідь.
Війна в Україні
тра. 17, 2023
Kyiv Post дослідив реакцію російської пропаганди та росіян на знищення українською ППО шести ракет "Кинжал".
Війна в Україні
тра. 13, 2023
Рік тому, у травні, я здійснила першу поїздку до Чернігівщини після деокупації та до Чернігова, який до квітня 2022 року був у російській облозі. Ця поїздка закарбувалась у пам'яті на все життя.
Війна в Україні
тра. 3, 2023
Волонтерка та активістка з Херсону Ірина Горобцова майже рік перебуває в російському полоні. Батьки дівчини докладають усіх зусиль, аби вирвати її з лап окупантів.
Українська політика
кві. 21, 2023
Священики УПЦ МП ще не залишили територію Київської Лаври. Проте Верховна Рада вже готова проголосувати за їхнє виселення з Почаївської Лаври та повну заборону діяльності в Україні.
Війна в Україні
кві. 12, 2023
Прогноз Євроконтролю не базується на воєнних прогнозах чи аналітиці, зауважують в "Украерорусі". Однак внутрішніх сигналів про відкриття повітряного простору над Україною наразі немає.