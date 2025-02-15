Події та публічні заяви, що передували 61-й Мюнхенській конференції з безпеки, яка розпочалася у п’ятницю в столиці Баварії, не могли бути більш тривожними для українського керівництва та населення в цілому.

Починаючи з середи, офіційні заяви, які лунали з США, щодо майбутнього російсько-української війни, сипалися зі швидкістю густого снігопаду і в перший день роботи конференції.

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Спочатку з’явилася заява Трампа про його телефонну розмову з російським лідером Владіміром Путіним, яка викликала занепокоєння в Києві. Трам, зокрема, розповів, що «мирна угода» може бути укладена з Москвою за спиною України.

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Наступного дня Піт Хеґсет, міністр оборони США, заявив про неможливість членства України в НАТО. Він також назвав повернення України до кордонів 2014 року, «нереалістичною метою».

Більше по темі Президент України закликав створити Збройні сили Європи Володимир Зеленський вважає, що європейці повинні подбати про власну безпеку, аби не залежати від інших.

Пізніше він, схоже, відмовився від цих коментарів, наполягаючи на тому, що «все на столі».

Запланована зустріч на полях МСК між Зеленським і Марко Рубіо, державним секретарем США, та американським віце-президентом Джей Ді Венсом, який раніше заявляв, що йому «все одно, що станеться з Україною так чи інакше», була відкладена з невідомих причин.

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Однак перед початком зустрічі Ді Венс заявив журналістам, що Вашингтон може вдарити по Росії санкціями, якщо остання не погодиться на мирну угоду з Україною.

Незважаючи на напружений початок тижня, сповнений змішаних сигналів напередодні проведення МКБ, перший офіційний день не розчарував. Виникло кілька ключових тем, що стосуються майбутнього російсько-українських відносин.

Мюнхенська конференція 2025: ЄС прагне збільшити витрати на оборону і прискорити вступ України до ЄС

У своїй оптимістичній промові Урсула фон дер Ляєн, голова Єврокомісії, наголосила на необхідності збільшення видатків на оборону та отримання необхідних можливостей для заповнення інвестиційних прогалин.

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Європа повинна працювати разом з НАТО, сказала вона.

Урсула фон дер Ляєн також багато говорила про необхідність розглянути загальноєвропейські оборонні проекти. Зараз навіть Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) змінює свою інвестиційну і кредитну практику і диверсифікує свою діяльність в оборонну сферу, сказала фон дер Ляєн.

Це все необхідно для забезпечення справедливого і тривалого миру в Україні. Також необхідно, щоб Європа прискорила процес вступу України до ЄС, додала вона.

Вони (українці) є частиною сім’ї, і саме тут їхнє майбутнє Урсула фон дер Ляєн, голова Єврокомісії

Свобода слова, на жаль, відступає: Америка скаржиться на занепад демократії в Європі і закликає НАТО витрачати більше на оборону

Ді Венс зайняв центральне місце на сцені, виголосивши довгоочікувану промову, в якій, як багато хто сподівався, йтиметься про агресивну війну Росії.

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Натомість Ді Венс заявив, що європейці втрачають свій демократичний процес - зауваження, яке викликало, такий собі недовірливий сміх у залі.

Венс зайшов так далеко, що сказав, що найбільша загроза, з якою зіткнулася Європа, - це не Росія чи Китай, а..: «відступ Європи від деяких з її найбільш фундаментальних цінностей, цінностей, які вона поділяє з США».

Одне з його головних засуджень було пов’язане з тим, що Румунія скасувала результати своїх виборів, що, як він вважає, «не демократично».

У грудні минулого року румунський суд анулював результати румунських виборів на підставі втручання Росії в їхні результати.

Як і очікувалося, питання масової міграції посіло чільне місце в його промові. Венс також докладно говорив про необхідність прислухатися до виборців і вирішувати їхні проблеми, такі як неконтрольована міграція.

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«Немає ніякої безпеки, якщо ви боїтеся голосів, думок і совісті, якими керується ваш власний народ... Якщо ви біжите в страху перед власними виборцями, Америка нічого не зможе для вас зробити», - сказав Венс.

Мюнхенська безпекова конференція 2025: Німеччина виступила єдиним фронтом

Було б цікаво, якби Венс подискутував з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, чия промова на початку конференції була присвячена нагальній потребі збереження заснованого на правилах міжнародного глобального порядку, який порушила тотальна війна Росії проти України.

Штайнмаєр також згадав про зростаючий і надзвичайно помітний вплив технологічних гігантів на Вашингтон.

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«Я стурбований тим, як невелика група елітних бізнесменів переписує правила демократії і як деякі з них визначають внутрішній зміст демократичних інститутів», - сказав Штайнмаєр.

Щодо інших німецьких чиновників, то міністр оборони країни Борис Пісторіус відповів на коментарі Венса, перш ніж зосередитися «на найгострішому питанні нашого часу - російському вторгненні».

«Він (Венс) порівнює умови в Європі з тими, що панують в автократіях. Це неприйнятно!» Поява партії АДН, на думку Пісторіуса, є свідченням демократичного процесу в Німеччині, який можна підсумувати словами: «Ми боремося за ваше право бути проти нас».

Під час зустрічі з Ді Венсом, безпосередньо перед офіційним початком конференції, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що «фіктивний мир» в Україні уможливить подальшу російську агресію і фактично послабить США.

Вона також відреагувала на попередні коментарі Трампа щодо повернення Росії до клубу промислово розвинених країн G-7, заявивши, що з путінською Росією не може бути нормальної співпраці.

Зеленський у Мюнхені 2025: будьмо чесними, США ніколи не бачили нас в НАТО

Під час панельної дискусії «Стратегічні інвестиції: Майбутнє українсько-американської співпраці у сфері безпеки» Зеленський поспілкувався з низкою американських сенаторів, зокрема Ліндсі Гремом, Шелдоном Вайтхаусом, Джоном Корніном та Джин Шахін.

Український президент заявив, що НАТО ніколи не було на порядку денному США щодо України.

«Будьте дуже чесними, Сполучені Штати, вони ніколи не бачили нас в НАТО. Вони просто говорили про це. Але насправді вони не хотіли, щоб ми були в НАТО».

Щодо майбутнього мирних переговорів, Зеленський сказав, що єдиним російським чиновником, з яким він готовий говорити, є Путін, після узгодження спільного плану з Трампом та європейськими лідерами. Зеленський також розповів, що Трамп дав йому свій особистий номер телефону.

Сенатор Грем був найбільш відвертим серед американської делегації, заявивши, що відмова від членства України в НАТО не є мудрим кроком і має бути розглянута негайно, якщо Росія відступить від будь-яких узгоджених мирних угод.

«Я хочу, щоб Путін знав, якщо він коли-небудь зробить це знову, ви негайно вступаєте в НАТО. Я хочу зняти таємницю з того, що станеться, якщо буде ще одне вторгнення, ви потрапите під санкції, а Україна стане частиною НАТО.

Вас чекає купа поганих речей, у нас будуть війська в Україні, у нас будуть американські бізнес-інтереси, у нас буде українська армія, з якою ніхто при здоровому глузді не захоче воювати, як вам така ідея?».

Незрозуміло, наскільки таку ідею підтримають в адміністрації Трампа.

Другий день Мюнхенської конференції з безпеки, як очікується, принесе більше дискусій про майбутнє російсько-української війни.