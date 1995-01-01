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США
Літаки НАТО активно працювали над Чорним морем перед ударом ЗСУ по авіабазі РФ
Перед ударом українських дронів по російській авіабазі відбулася посилена повітряна розвідка американців.
Стефан Коршак, Крістофер Стюарт
1д тому
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