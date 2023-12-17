У світі з’явилася нова мода перетворювати всі помилки західних країн у минулому на хмару паралізуючого почуття провини, через яке у нас не схвалюється зараз будь-який вияв ентузіазму щодо цінностей ліберально-демократичного світу та його минулого. Це свято – чудовий час, щоб рішуче відмовитися від цього негативного менталітету та віддати належне справі свободи.

Джон Локк

Визнання темних сторін нашої історії не може й не повинно збивати людину з пантелику через нестачу сміливості та проникливості, достатньої, аби побачити видатні зміни в течіях політичної думки, яка сформувала самі можливості для свободи. Ці досягнення варто як захищати, так і заохочувати.

З чого почати? Можливо, варто згадати Джона Локка, британського філософа XVII століття, який у своїй праці «Два трактати про правління» написав (всупереч тим, хто вважав, що монархи мають Богом дане право правити підданими), що людям слід дозволити скидати свій уряд, якщо вони незадоволені його діями. Найкращим способом зробити це є мирні демократичні зміни, але Локк вважав, що люди мають право навіть на революцію та повстання, якщо це необхідно для суспільного блага. Ті, хто скористався цією його пропозицією на Майдані, явно погодяться з ним.

Ця проста ідея, серед інших, була стрижнем Американської революції. Сьогодні по всьому світові люди борються з урядами, яких не можуть скинути. Цього святкового дня тричі ура Джону Локку!

Монтеск'є

Коли у вас є уряд, який ви можете усунути від влади, коли забажаєте, необхідно мати систему стримувань і противаг, які мінімізують ризик того, що політики зловживатимуть законом, щоб ув’язнити людей, які їм не подобаються, або ухвалюватимуть закони, щоб тероризувати своїх опонентів. Найбільш чітко розробив ідею «поділу влади» французький філософ Монтеск'є.

Ті, хто керує (виконавча влада), повинні бути відокремлені від тих, хто створює закони (законодавча влада). Обидві ці гілки влади мають бути відокремлені від тих, хто виконує закони (судової влади). Проста ідея, яку легко викривити. Робота над цим продовжується по всьому світові й сьогодні. Цього святкового дня тричі ура Монтеск'є!

Неупереджений закон

Розподіл влади є неможливим, якщо ми не побудуємо надійну правову систему зі стримуванням і противагами в державному механізмові. З часів середньовіччя, в ході багатьох битв між монархами та народом, в яких пролилося море крові, великі люди продиралися крізь хащі тиранії, щоб розчистити нам шлях у майбутнє.

Завдяки їхнім тяжким зусиллям виникли прекрасні ідеї: що наші судді мають бути незалежними; що всі повинні бути рівними перед законом; що особа, притягнута до суду, повинна вважатися невинуватою, доки її вина не доведена; що вас не можуть судили за те саме правопорушення двічі; що вас мають представляти неупереджені особи, якщо ви опинились перед судом; що до суду по важливих справах мають бути залучені звичайні громадяни (присяжні); і що ви не можете бути незаконно ув’язнені на невизначений термін (habeas corpus) – важливий запобіжник проти зловживань виконавчої гілки влади. Стародавні філософи вже мали подібні ідеї, але саме в сучасних ліберальних демократіях ці концепції були найповніше закріплені та реалізовані.

Цей перелік гарантій не є чимось ідеальним. Можливо, є інші інновації, до яких ми поки що не дійшли. Але як просування на випробуваному шляху вони чудово працюють. Ліберальні демократії активно намагаються просувати ці загальні принципи, адже вони становлять чи не найпринциповішу відмінність між ними та тиранією, якій вони протистоять. У цей святковий день тричі прославляємо неупереджені закони, а також тих, хто так багато працював, щоб їх запровадити, і тих, хто продовжує боротися за їх вдосконалення!

Просвітництво

Тепер давайте звернемось до вчених – таких як Френсіс Бекон – які були не тільки вченими, а й політиками-теоретиками. Саме вони в епоху так званого Просвітництва побачили, що люди надто недосконалі. В ході своїх наукових досліджень вони усвідомили, що найкращий спосіб дослідити світ – це наукова сумлінність та послідовні експерименти.

Якщо щось не працює, викиньте це та спробуйте інше. Ця ідея працює як у науці, так і в політиці. На відміну від катастроф монолітних ідеологій, таких як марксизм, шлях демократії допускає деякий безлад та співіснування різних думок та ідей як найкращий спосіб досягти суспільного прогресу. Обмежені можливості людського розуму та його природна схильність до зарозумілої самовпевненості були перешкодою як науковому пізнанню, так і розбудові суспільства.

Можна сказати, що це єдине розуміння було найважливішим, з чим ми коли-небудь стикалися, навіть якщо в ретроспективі воно здається досить очевидним. Звичайно, це не завадило деяким націям спробувати створити безальтернативну ідеологію аж до сьогоднішнього дня, але в ліберальних демократіях це відкриття було в основному засвоєне. Основою належного правління є усвідомлення недосконалості людини та її схильності до помилок.

Цього святкового дня тричі ура Просвітництву та його вченим і політичним філософам!

Громадянські свободи

Крім того, існує низка ідей, які підтримують ті, що я вже виклав. Серед них – звіринець свобод. Ми могли б поговорити про свободу релігії та самовираження. Не більше ніж 300 років тому Джон Локк був змушений втікати до Голландії, боячись за своє життя.

Ідеї Локка щодо права на повалення уряду були революційними. Проте за ці 300 років завдяки наполегливій праці звичайних людей ми вибудували політичні системи, в яких нам гарантована свобода совісті та багато інших свобод. Свобода преси – можливо, найважливіша свобода після винайдення друкарського верстата – створила чи не найбільш суперечливе поле битви за свободу в епоху цифрових технологій.

Той беззаперечний факт, що я не зміг би опублікувати цю статтю в Північній Кореї, ілюструє важливу тезу. Те, що я можу без жодних перешкод опублікувати її в Kyiv Post, символізує все те, до чого прагне Україна.

І не забуваймо про громадянські права. У Британії пам’ятають сміливу, навіть зухвалу Мері Волстонкрафт, яка багато писала про рівноправність жінок. Але в усьому світі багато інших людей боролися за рівну повагу до обох статей. У цей святковий день тричі славімо громадянські свободи, від свободи преси до свободи релігії, за утвердження та захист яких боролися покоління звичайних людей!

Вільні

Жодна з цих тез не свідчить про те, що ми коли-небудь досягнемо утопії. Нашу слабкість можна побачити всюди. У Великій Британії людей ув’язнюють із сумнівних підстав. Що ж до системи стримувань і противаг в уряді Великої Британії, ми могли б провести цілу ніч у пабі, обговорюючи це.

Наші невдачі не є аргументом на користь посилення контролю з боку держави, навпаки – це спонукає ділитися з урядовцям ідеями, створюючи більший діапазон думок, сприяючи політичній опозиції, захищаючи свободу висловлювати погляди, відмінні від мейнстриму, та створюючи правове середовище, в якому люди можуть бути впевненими, що до них будуть ставитися справедливо та неупереджено.

Невдачі та помилки у вільних суспільствах легко віднаходять ті, хто звик втручатись щоразу, коли ліберальні демократії критикують недотримання прав людини чи поведінку авторитарних урядів.

Попри всі свої недосконалості та історичну несправедливість, ліберально-демократичний світ намагався експериментувати зі свободою та систематично знаходив рішення проблем, які перед ним в різні часи поставали, на відміну від будь-якої іншої людської спільноти у світі.

Різдво та Новий рік є найкращим часом, щоб підняти келихи і знову підтвердити без недоречної сором’язливості та зайвої скромності велич ліберального та вільного розуму та всіх тих, хто його захищає.

Тричі славімо всіх вільних!

Чарльз Кокелл, професор астробіології Единбурзького університету.

Погляди, висловлені автором у цій статті, можуть не поділятись Kyiv Post.