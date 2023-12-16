Немає сумніву, що Росія відчуває наразі величезне роздратування та занепокоєння через потужний опір України в поєднанні з узгодженими зусиллями її друзів і союзників щодо надання військової допомоги Києву «стільки, скільки буде потрібно».

Нещодавно посилені санкції Заходу також починають діяти, караючи Росію за розв’язану нею геноцидну війну, але в Кремлі зараз дуже тішаться через хибне та шкідливе рішення Конгресу США продовжувати торги в дусі «демократія за імміграцію».

Це можна й треба змінити. Демократичні країни повинні зупинити рішучу спробу Росії розтоптати міжнародне право та поширити свій потворний «Русский мир».

Місія вільного світу має полягати в тому, щоб зупинити наміри Росії запровадити панування терору, подібного до того, який вона чинила за радянських часів. Але час є тут критично важливим чинником. Є небезпека, що нам доведеться ще довго чекати, поки США та інші країни припинять глобальний терор Росії, який поширюється від Англії до Зімбабве.

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Перемога в Україні – це важливо. Поразка Росії в Україні значно зменшить рівень тієї загрози, яка нависає зараз над західним світом з боку Кремля. Крім того, поразка Росії цілком можлива. США просто треба подолати політичний параліч і знову лідирувати у вільному світі, а їхнім друзям та союзникам необхідно діяти більш активно.

Нижче я вказую п’ять ключових кроків, необхідних для перемоги України.

Значна фінансова допомога може допомогти Україні подолати ослаблену армію Росії

Близько 90 млрд доларів надали вже Україні її західні друзі та союзники. Було б набагато краще, якби ще до початку війни працювала потужна військова політика, спрямована на недопущення в зародку розгортання президентом РФ Володимиром Путіним його агресивної СВО, але навіть зараз ще багато що можна зробити у цьому напрямку. Активізація останніми днями європейських союзників України щодо надання їй більшої кількості зброї надихає, особливо з огляду на те, що Німеччина та Італія взяли на себе зобов’язання надати Києву так необхідні ЗСУ сучасні винищувачі.

Однак довгоочікувані рішення Конгресу будуть вирішальними для перемоги України. Невже Америка хоче, щоб Україна програла війну, не отримавши від Вашингтону 60 мільярдів доларів військової допомоги? Дехто стверджує, що так і є, що Сполучені Штати начебто досі бояться «ескалації» з боку Росії, як це було під час розпаду СРСР.

Але ескалація малоймовірна. Якби Росія здатна була на це, вона, напевно, вже досягла б омріяної Путіним перемоги.

М’яч зараз на полі президента США Джо Байдена, і його перемога в Конгресі буде також і його особистою перемогою. Крім того, перемога вкрай необхідна для зміцнення лідерства США в демократичному світі. Престиж і репутація Америки зараз на кону. Друзі та союзники США повинні наполегливо домагатися такого результату, оскільки це є питанням глобальної безпеки.

Захід повинен мати змогу впоратись з хуліганом, який тероризує світ

«Триденна» війна Росії проти України давно перейшла в овертайм. Її наземні та морські сили зазнали величезних втрат у живій силі та озброєнні. Путін благає про військову допомогу Китай та навіть Кубу. Його зусилля щодо додаткової мобілізації вояків також зазнають фіаско.

Змушена рекрутувати звідкись офіцерів, Росія залучає до лав свого війська цивільних з окупованої території України – що заборонено міжнародним правом. У перехоплених СБУ телефонних розмовах російські фронтовики скаржаться на відсутність належного командування, амуніції, спорядження, а також на затримки виплат за службу. Багато хто з них відмовляється воювати, адже Росія натепер втратила вже понад 315 000 своїх солдатів.

Друга армія у світі справді виявилась другою армією в Україні.

Німецькі експерти вважають, що якщо Росія залишиться непереможеною і зможе домогтися перемир’я на своїх умовах, вона протягом десяти років відновить свій військово-промисловий потенціал і розпочне війну з Європою.

Необхідно змінити дискримінаційні стандарти ЄС і НАТО

Стандарти, встановлені для приєднання України до європейської спільноти та НАТО, значною мірою грають на руку Росії.

Дійсно, заперечення Росії проти членства України підривають позиції НАТО, перетворюючи альянс на пасивного спостерігача, а не на потужну оборонну силу. А тим часом проросійські голоси в НАТО стають дедалі голоснішими.

Обидві інституції потребують оновлення на користь Європи та Альянсу та на шкоду Росії. Учасники союзів встановлюють їхні правила й можуть їх з часом змінювати.

Західні санкції необхідно посилити та забезпечити їх дотримання

Нещодавно США додали до відповідного переліку близько 200 організацій, які роблять «значний внесок у військову та/або оборонну базу загарбників».

Це вже має свій вплив. На Канаду зараз тиснуть, змушуючи її накласти санкції на дві свої електронні компанії з розширеного списку США – CPUNTO Inc. і Electronic Network Inc. – в той час як Греція відмовляється транспортувати російські енергоносії Чорним морем.

Міністру закордонних справ Сергію Лаврову було відмовлено в дозволі на проліт повітряним простором Болгарії для участі в нещодавній конференції OБСЄ, оскільки на борту його літака перебувала особа із санкційного списку.

Росію треба витісняти

Необхідно скоротити чисельність співробітників посольств Росії, переповнених персоналом, і заборонити в’їзд росіян до демократичних країн, щоб зупинити нескінченний потік брехні, яка досі впливає на світову політику. На конференції OБСЄ представник Люксембургу заявив, що більше не бажає слухати пропагандистський спіч Лаврова, і вийшов із зали засідання.

Усі демократії світу мають чітко визначити політику перемоги України та реалізувати її. Чи вони хочуть дозволяти Росії перемогти?

Консалтингова компанія Оксани Башук Хепберн багато років працювала на уряди Канади та України. Вона пишається тим, що бере активну участь в антивоєнних акціях під російським посольством разом із іншими активістами, які щодня стають свідками звірств Москви. Вона коментує міжнародні події для світових ЗМІ.

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