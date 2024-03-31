Як не дивно, але досі живі люди, які пам’ятають геноцид вірмен 1915-1920 років, ті, хто пережив український Голодомор, Шоа євреїв, геноциди в Камбоджі, Дарфурі, М’янмі тощо. Дійсно, минуле століття було винятково зловісним. Але не обов’язково бути столітнім дідом, щоб пам’ятати жахіття епічного масштабу. Як гуманітарний працівник, я був свідком жахливих подій у Ліберії та Сьєрра-Леоне на початку 1990-х років, де загинули щонайменше чверть мільйона людей. А в квітні 1994 року, майже рівно 30 років тому, я бачив зблизька геноцид у Руанді 1994 року, під час якого були вбиті приблизно 800 тисяч мирних жителів, переважно представників народності тутсі, більшість із них зарубали мачете. Advertisement

Шляхетність не рівнозначна нігілізму. Усі міжнародні договори, миротворчі контингенти й протести правозахисників не змогли врятувати від загибелі мільйони мирних жителів.

Звичайно, страхітливий врожай масових убивств у сучасній історії не залишився непоміченим. Окремі люди та держави зібралися разом і вирішили, що ці трагедії «більше ніколи» не мають повторяться. Були створені поважні міжнародні організації, які мають виконувати дуже важливі гуманітарні місії, перш за все Організація Об’єднаних Націй, до структури якої входить Міжнародний суд. ООН також дала нам Конвенцію про запобігання геноциду, яку підписали 159 країн, серед яких і найбільші її порушники. Advertisement Були створені спеціалізовані органи для розслідування воєнних злочинів: Міжнародний кримінальний суд, Міжнародний трибунал для колишньої Югославії та аналогічний трибунал для Руанди. Інші суди були засновані для розслідування злочинів у таких країнах, як Камбоджа та Сьєрра-Леоне. Також у цих країнах були утворені так звані комісії правди та примирення. Світова спільнота розробила принципи «гуманітарного захисту» та «права на захист», які, серед іншого, дозволяють використання збройних сил для захисту цивільного населення. І кожного разу, коли відбувалося чергове кровопролиття, поважні світові лідери піднімалися на трибуни й урочисто клялися, що це не повториться «ніколи знову». Advertisement Шляхетність не рівнозначна нігілізму. Усі міжнародні договори, миротворчі контингенти й протести правозахисників не змогли врятувати від загибелі мільйони мирних жителів у таких віддалених одна від одної країнах, як Україна, Газа, Ефіопія, Демократична Республіка Конго та багато інших. Від Харкова до Хартума земля залита людською кров'ю. Так що ж пішло не так? Через стільки десятиліть ми просто звикли до величезної кількості смертей? Чи ми вже погоджуємося підсвідомо із висловлюванням, яке приписують Сталіну, що «одна смерть – трагедія, мільйон смертей – статистика»? Advertisement Я думаю, що це НЕ ТАК. Навпаки, наше обурення через вторгнення Росії в Україну та вбивство Ізраїлем тисяч мирних палестинців, здається, доводить, що це неправда, що ми начебто вже нездатні співпереживати тим, хто потерпає від насильства. Натомість виявилося, що тих правових гарантій, які ми запровадили на міжнародному рівні, виявилося недостатньо для боротьби із наявним тепер у світі рівнем зла. Зрештою, дієвість закону залежить від того, наскільки суворо забезпечують його дотримання.

Коли ми малодушно відмовилися втручатися, як це сталося в Руанді 30 років тому, кількість людських жертв була жахаючою.