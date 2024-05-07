Kyiv Post: Існує думка, що масована атака України на Керченський міст, який з’єднує Росію з Кримом, є неминучою. Як ви вважаєте, чи справді така атака є неминучою і чи має вона перспективи на успіх? І в який саме момент?

Андреас Умланд: Зараз така атака виглядає досить ймовірною, оскільки українські збройні сили здатні досягати Керченського мосту за допомогою ракет ATACMS. Однак виникає питання: а чи доцільною є ця атака з огляду на наявну потужність боєголовок цих американських ракет? Наскільки я розумію, Україна запросила у Німеччини крилаті ракети «Таурус» саме для знищення Керченського мосту. У цьому сенсі це може бути радше технічним, ніж тактичним чи стратегічним рішенням Києва, залежно від оцінки шансів на успіх бомбардування мосту ракетами ATACMS.

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Kyiv Post: Наскільки Росія готова до такої атаки?

Андреас Умланд: Кремль прагне не допустити руйнування мосту з кількох причин, тому він створив розгалужену оборонну інфраструктуру для захисту Керченського мосту. Хоча значення мосту як маршруту постачання зброї та всього необхідного для російської армії останнім часом зменшилося, для Путіна та його режиму ця споруда досі має особливе символічне значення. Якби Україні вдалося зробити міст непридатним для використання або навіть спричинити його обвал, для Кремля це стало би величезним ударом. Тому Москва зробить усе можливе, аби уникнути такої атаки, або принаймні відбити її. Є припущення, що Росія знову почала погрожувати застосуванням тактичної ядерної зброї саме у відповідь на удари по Керченському мосту.

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Kyiv Post: Чи вважаєте ви, що постачання Україні ATACMS змінило ситуацію для Києва, коли йдеться саме про Крим та Керченський міст?

Андреас Умланд: Це питання радше до ракетників і знавців ракетних боєголовок, а не до політологів. Досі здатними зруйнувати цей міст вважалися лише німецькі крилаті ракети Taurus. Можливо, саме через це уряд Німеччини відмовляється надати їх Україні. Я не здивуюся, якщо Москва навіть погрожувала Берліну якоюсь страшною «відплатою» в разі надання Києву цих ракет.

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Kyiv Post: Які наслідки матиме для Путіна успішна масована атака на Кримський міст?

Андреас Умланд: Українці вже кілька разів били по цьому мосту. Питання скоріш стосується можливих наслідків руйнування його конструкції. Це створило би чимало проблем для російських військ у Криму та на півдні материкової України, а також для іміджу Путіна всередині Росії. Дуже ймовірно, що традиційна важливість питання Криму для внутрішньополітичної ситуації в РФ є причиною того, що останнім часом з боку Москви знову чуються погрози застосувати в Україні тактичну ядерну зброю.

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Андреас Умланд – політолог, який досліджує сучасну російську та українську історію та зміну режимів у цих країнах. Він є автором статей про праві рухи у пострадянських країнах, європейський фашизм, східноєвропейську геополітику, український і російський націоналізм, а також про конфлікти на Донбасі та в Криму. Він є старшим експертом Українського інституту майбутнього в Києві, а також науковим співробітником Шведського інституту міжнародних відносин у Стокгольмі.