Президент Франції Емманюель Макрон 26 лютого шокував світ, заявивши, що європейським країнам, можливо, доведеться відправити свої війська на допомогу Україні. 4 травня він повторив цю заяву, сказавши, що французькі війська будуть відправлені в Україну, якщо Київ попросить про це. Він назвав небезпеку, що нависла наразі над Європою, «смертельною» і додав, що «все може зруйнуватися дуже швидко», оскільки США фактично вже не є гарантом безпеки Європи. «У мене є чітка стратегічна мета: Росія не має перемогти Україну», – наголосив Макрон.

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«Якщо Росія переможе в Україні, то в Європі вже не буде безпеки. Хто повірить у те, що Росія на цьому зупиниться? Про яку безпеку сусідніх з Україною країн – Молдови, Румунії, Польщі, Литви та інших – можна буде тоді говорити?». Його тези повторив лідер іншої ядерної держави Європи, прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, який сказав, що «якщо Путіну дозволять досягти успіху в цій агресивній війні, він не зупиниться на польському кордоні».

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Панічні настрої почали ширитися Європою після того, як Сполучені Штати тривалий час не могли затвердити пакет довгострокової військової допомоги Україні й маси російського «гарматного м’яса» почали проривати лінію української оборони. Нова реальність наразі полягає в тому, що ця війна ведеться не лише зброєю, а й живою силою. 4 травня Едвард Люттвак, американський військовий стратег із суперечливою репутацією, написав: «Арифметика тут залізна: країни НАТО незабаром повинні будуть відправити своїх солдатів в Україну або погодитися на катастрофічну поразку».

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Безперервні хвилі атак. Фото: LeMonde

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Для Європи знову настав момент істини, як це було у 1939 році. Українці досі несли основний тягар війни, і прямого протистояння між Росією та країнами НАТО поки що вдавалося уникнути, але воно стає дедалі все більш неминучим. Сполучені Штати в рамках програм НАТО вже розмістили у Європі 40 000 своїх військових і, скоріш за все, не зупиняться перед збільшенням кількості своїх військ на континенті, враховуючи їхню глобальну відповідальність і занепокоєння щодо Близького Сходу та Китаю. Європейський Союз має більше коштів на оборону й приблизно таку ж кількість «активного» військового персоналу, що й Росія (за оцінками armforces.eu, 1,1 мільйона в Європі проти 1 мільйона в Росії). Додайте до цього потужні збройні сили Британії. Але НАТО має створити об'єднані збройні сили під єдиним командуванням альянсу.

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На щастя, Британія та Франція вже активізувалися, але інші країни, зокрема густонаселені Німеччина, Італія та Іспанія, також повинні це зробити.

«Якщо Європа не матиме достатньо військ, Росія переможе на полі бою, і навіть якщо дипломати вчасно втрутяться, аби уникнути повної катастрофи, російська військова міць переможно повернеться до Центральної Європи», – написав Люттвак.

«Тепер західноєвропейські держави повинні будуть відновити свої збройні сили, подобається їм це чи ні, починаючи з повернення обов’язкової військової служби».

Не всі поділяють песимізм Люттвака щодо результатів цієї війни, але Україна наразі намагається якось впоратися з нестачею боєприпасів, великими втратами, бомбардуваннями та власним небажанням через два роки після початку війни оголошувати загальну мобілізацію задля поповнення своїх поріділих лав. На полі бою росіяни втричі кількісно переважають українців, але генерал-лейтенант (у відставці) Бен Ходжес, колишній командувач збройних сил США в Європі, вважає, що Росія не здатна перемогти. «Російські сили не мають можливості це зробити». Він сказав у інтерв'ю Al Jazeera, що російські підрозділи демонструють досить обмежену мобільність на полі бою й не мають достатньо обладнання та досвіду, аби просуватися вперед.

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«Тому я впевнений, що головна місія генерала Олександра Сирського на наступні кілька місяців полягає в тому, щоб, наскільки це можливо, стабілізувати ситуацію на фронті й виграти час, необхідний для того, щоб Україна збільшила чисельність своєї армії та відновила оборонну промисловість, а також для того, щоб ми знайшли для них більше боєприпасів… Українській армії треба виграти час».

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Європейці також повинні мобілізуватися. Росія не здатна впоратися з кількома європейськими країнами одночасно, а тим більше розпочати ядерну війну, а тому дуже важливо, що Макрон запропонував поділитися французькою ядерною зброєю з НАТО. А прем’єр-міністр Великої Британії Сунак уклав попередню угоду з Польщею про майбутнє розміщення у цій країні британських тактичних ядерних боєголовок, подібно до того, як Росія розмістила свої ядерні ракети у сусідній Білорусі.

Минулого тижня британці публічно дали Україні дозвіл на використання своїх ракет великої дальності для ударів по території Росії. До того ж, Сунак оголосив, що Британія перекине 16 000 своїх солдатів до Польщі й надасть реактивні літаки для патрулювання її повітряного простору.

«Польща [як і Україна] є вузловим пунктом забезпечення безпеки в усій Європі. Настав час припинити період суперництва й зайвої конкуренції між різними ініціативами щодо захисту Європи», – закликав британський прем’єр.

Франція потайки тренує сотні елітних військових діяти в умовах міста під час «високо інтенсивної» війни. Вони будуть відправлені до Румунії для патрулювання та захисту Чорного моря та Одеси, критично важливого торгового й портового центру. «Це його [Макрона] червона лінія, тому що якщо Одесу захоплять, 20 % ВВП України буде втрачено», – прокоментував підполковник британської армії у відставці. Подібним чином Норвегія подвоїла чисельність свого військово-морського флоту й спільно з іншими європейськими країнами почала патрулювати та обороняти акваторію Балтійського моря від можливого російського вторгнення або атак з боку Москви.

Цікаво, що ці ескалаційні дії збігдися в часі з масштабними військовими навчаннями армій НАТО, метою яких є відпрацювання відсічі гіпотетичному російському вторгненню на територію однієї з країн-членів альянсу. Навчання з красномовною назвою Steadfast Defender-24 (англ. "Непохитний захисник" - ред.) є наймасштабнішими оборонними навчаннями армій країн-союзниць по НАТО від часів завершення Холодної війни. Під час навчань сили альянсу випробують на ділі нові плани з оборони Європи. Загалом до навчань, які триватимуть до кінця травня, залучені понад 90 000 солдатів і моряків із 32 країн-членів блоку. Відверто кажучи, Steadfast Defender-24 нагадують «генеральну репетицію» війни НАТО проти Росії.

Steadfast Defender 24, наземні, морські та повітряні навчання.

Минулого місяця генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і колишній президент Норвегії запропонували 32 країнам-членам альянсу створити на п’ять років фонд у розмірі 100 мільярдів доларів для підтримки української армії. «Я вважаю, що нам потрібні серйозні багаторічні фінансові зобов’язання, щоб забезпечити Києву сталу підтримку. Треба продемонструвати, що наша підтримка України є не короткостроковою чи одноразовою, а довгостроковою й передбачуваною. У Москві повинні усвідомити, що вони не зможуть перемогти, і що їм не варто очікувати, що ми втомимося», – наголосив генсек НАТО.

На жаль, путінська «м’ясорубка» продовжує спустошувати Україну, і в червні можливе посилення російських атак, адже росіяни, очевидно, намагатимуться захопити ще більше території України. Майже 500 000 російських вояків уже загинули або були поранені, але в Україні ще залишається понад півмільйона біль-менш боєздатних російських військових і персоналу. Путін посилив повітряні атаки на Україну, і деякі з запущених росіянами ракет залітали в повітряний простір Польщі, Румунії та Молдови або впали у безпосередній близькості до кордонів цих країн. Це змусило прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска оголосити минулого тижня, що Європа перебуває у «передвоєнній епосі», і що країни-члени НАТО розглядають можливість контрударів проти російських ракет, літаків і безпілотників.

Кремль звично відповідає на це ядерними погрозами, а нещодавно навіть заявив, що НАТО начебто вже перебуває у «прямій конфронтації» з Росією. У лютому, після вищевказаних заяв Макрона, Путін застеріг Захід від відправки військ НАТО в Україну. Минулого місяця, після витоку інформації про підготовку французьких військових до відправлення в Україну, очільник Служби зовнішньої розвідки Росії Сєрґєй Наришкін заявив, що 2000 французьких вояків, які готуються вирушити в Україну, стануть пріоритетною ціллю для російських збройних сил. «Це означає, що їх спіткає доля всіх французів, які коли-небудь приходили в русскій мір із мечем», – пригрозив він.

М'ясорубка. Фото: Euronews

Минулого тижня Польща сміливо заявила, що вона «готова» розмістити ядерну зброю НАТО, якщо альянс зробить крок до зміцнення свого східного флангу, що межує з Росією. «Якщо наші союзники вирішать розгорнути на нашій території ядерну зброю в рамках стратегії ядерного обміну задля зміцнення безпеки східного флангу НАТО, ми готові до цього», – сказав президент Анджей Дуда.

Враховуючи загострення риторики з обох боків, ймовірно, що розгортання десятків тисяч солдатів європейських країн у рамках військових навчань Steadfast Defender 24 не буде тимчасовим. Воно стане першим етапом підготовки до можливого прямого конфлікту НАТО з Росією. Від 90 до 120 тисяч вояків альянсу, які зараз беруть участь у навчаннях, будуть стратегічно розкидані по всьому континенту до початку червня, коли Путін, ймовірно, планує розпочати свій наступ. І вони, швидше за все, залишаться у місцях дислокації для охорони торгових та енергетичних центрів і ключової інфраструктури та патрулювання кордонів України, Білорусі та Придністров’я (сепаратистського регіону Молдови, окупованого російськими військами). А дехто з цих військових таємно потрапить в Україну, щоб воювати тут, навчати бійців ЗСУ або виконувати спеціальні завдання й таким чином вивільнити щонайбільше українських військових для захисту країни на полі бою.

Знову в Європі повторюються події 1939 року. Над континентом, як і тоді, збираються грозові хмари й знову створюються тіньові Європейські збройні сили, які мають врятувати Україну та всю Європу від путінської навали.

Погляди, висловлені авторкою у цій статті, можуть не поділятися Kyiv Post.

Передруковано з [email protected] – Діана Френсіс про Америку та світ

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