Щороку 9 травня Володимир Путін виступає з промовою на урочистих заходах, присвячених Дню Перемоги. Цього дня росіяни тріумфально святкують перемогу Радянського Союзу над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні, яку в Росії називають «Великою Вітчизняною». Путін, для якого історія є своєрідним посібником, цього року, ймовірно, знову використає цю промову для виправдання свого неспровокованого вторгнення в Україну. Для Путіна це черговий привід представити своєму народові образ Росії як могутньої держави, що перемогла й досі перемагає фашизм, а слухачам за кордоном представити Росію як велику державу.

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На шкільних уроках історії в сучасній Росії передбачувано не згадують про те, що саме Пакт Молотова-Ріббентропа 1939 року створив передумови для початку війни. Таємна угода дозволила Німеччині та Радянському Союзу розпочати вторгнення до Польщі й розділити її землі між собою, а Москві також взяти під свій контроль незалежні до того країни Балтії, таким чином розпалюючи полум'я Другої світової. Натомість росіяни завжди стверджували, що війна розпочалася в 1941 році, коли нацистська Німеччина напала на СРСР.

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Націоналістичні наративи, які в путінській Росії чомусь називають «історією», розповсюджують тезу про те, що Радянський Союз врятував увесь світ від нацизму, втративши понад 27 мільйонів своїх громадян у Другій світовій. Це море пролитої крові, на думку Кремля, ставить Росію у виняткову позицію й забезпечує їй перманентну роль глобального наглядача, який запобігає гіпотетичному «відродженню нацизму». Як відомо, саме міфічне «відродження нацизму» в Києві Путін неодноразово називав причиною свого вторгнення в Україну.

Минулого року на параді до Дня Перемоги у Москві був представлений лише один танк часів Другої світової війни – Т-34. Цього року Путін планує продемонструвати більше складових російського військового арсеналу. Однак це не тільки демонстрація сили, що прокочується Красною площею, це також важлива пропагандистська подія, якою влада намагається ввести громадськість РФ в оману щодо дійсної причини вторгнення їхньої армії в Україну, яке вже призвело до втрат понад 475 000 росіян вбитими й пораненими. Влада України попередила, що Кремль посилить атаки на Україну напередодні Дня Перемоги, аби підживити свою пропагандистську машину, яка всіляко заохочує росіян до проявів войовничого патріотизму, дезінформуючи їх щодо перебігу абсолютно непотрібної їм війни проти України.

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Путін називає День Перемоги «священним святом», а генеральний секретар Союзної держави Дмитро Мезенцев висловив надію, що історія подолає причини виникнення нацизму, з яким Росія зараз начебто запекло бореться. Саме таке бачення історії Кремль намагається нав’язати п'ятьом президентам центральноазіатських країн, які пообіцяли цього дня завітати на путінський пропагандистський шабаш.

Практично в кожному населеному пункті Росії стоїть принаймні один пам’ятник, який прославляє героїзм російського народу, проявлений під час війни. Початково ці монументи прославляли перемогу радянського комунізму над фашизмом, але зараз цей наратив уже втратив свою актуальність. З огляду на сучасні наративи російської пропаганди, Путін зосереджується на роздмухуванні страхів, що раптовий сплеск «фашизму» десь за кордоном змусить Росія знову почати рятувати світ, не дивлячись на величезні втрати.

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Але поки що Москві аж ніяк не вдається переконати світ у тому, що він є безпечним лише завдяки Росії. Цей міф, який грунтується на історичному ревізіонізмі, Путін вчергове повторив під час свого інтерв’ю Такеру Карлсону. Зокрема, він заявив, що Польща начебто співпрацювала з нацистами, при цьому ні словом не згадавши про ганебну роль його країни у подіях 1939 року.

Поява у російських містах все нових і нових пам’ятників Сталіну є переконливим свідченням того, що росіяни загалом щиро відповідають під час відповідних соцопитувань, адже згідно результатів цих опитувань наразі аж 56 % росіян вважають Йосипа Сталіна «великим лідером». Цікаво, що підтримка Сталіна останнім часом найбільше зросла серед молоді. Інформаційні операції, спрямовані на протидію цій тенденції, мають бути спрямовані на висвітлення ролі Сталіна у підписанні пакту Молотова-Ріббентропа (відомо, що він особисто був присутній під час цього підписання).

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Аби захистити людство від загрозливих обіцянок Росії «гарантувати безпеку» по всьому світові та вилікувати росіян від їхньої застарілої залежності від путінської пропаганди, США мають розпочати наступальну інформаційну кампанію, поширюючи правдиві відомості про Другу світову війну, зокрема про те, що Росія значною мірою теж винна у тому, що ця війна розпочалася. Москва не тільки розв'язала найбільший збройний конфлікт у світі, але й продовжує вчиняти подібні звірства в наш час.

Лише тоді, коли світ визнає, що імітація Росією зусиль щодо відновлення «глобального миру» насправді є найбільшою загрозою для світу і що світ, безперечно, стане безпечнішим без Путіна, ми справді зможемо відсвяткувати глобальну перемогу над фашизмом.

Погляди, висловлені авторами у цій статті, можуть не поділятися Kyiv Post.