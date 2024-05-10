13 квітня світ став свідком чергової ескалації насильства з боку Ірану – цього дня Ісламська Республіка нанесла прямий удар по Ізраїлю, використавши сотні безпілотників, балістичних і крилатих ракет.

Хоча ця атака не досягла жодних військових цілей, оскільки Ізраїль і коаліція країн-союзниць збили майже всі безпілотники та ракети ще на підльоті, вона, безперечно, стала найвідвертішою демонстрацією намірів іранського режиму та свідченням величезної загрози, яку він становить для усього вільного світу.

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Поширюючи насильство та хаос – безпосередньо або через своїх прибічників у Лівані, Сирії, Іраку, Ємені та Газі – Іран прагне підірвати самі принципи свободи, демократії та прав людини, які є основою світового порядку.

Ці дії, від яких Ізраїль постійно застерігав Тегеран, ще раз висвітлюють нагальну потребу об’єднатися перед загрозами тиранії та агресії Тегерана.

Головним інструментом Ірану в його давній війні проти Ізраїлю та всього вільного світу є Корпус вартових ісламської революції (КВІР), який фактично став найбільшою у світі терористичною організацією. В його лавах наразі перебуває півмільйона бойовиків, дві третини з яких – у складі його сумнозвісних пособників: Хезболли в Лівані, Хуситів в Ємені, Палестинського ісламського джихаду й шиїтського ополчення в Сирії та Іраку.

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Бойовики КВІР мають репутацію злочинців як в Ірані, так і за його межами. Всередині країни КВІР бере активну участь у жорстокому придушенні будь-яких проявів інакомислення, переслідує політичних активістів, вдаючись до кричущих порушень прав людини, серед яких свавільні арешти, тортури та позасудові страти. В інших регіонах світу КВІР причетний до підтримки терористичних організацій, спонсорування проксі-війн та організації нападів на цивільні об'єкти.

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Від підтримки режиму Асада в Сирії до підтримки парамілітарних угруповань, таких як Хезболла в Лівані – скрізь КВІР залишив по собі жахливі руйнування та людські страждання.

Триваючі атаки на торгові судна в Червоному морі, організовані Іраном і здійснені його пособниками-хуситами, є зухвалим порушенням міжнародного морського права та прямою загрозою світовій торгівлі. Іран спільно з хуситами намагається встановити силовий контроль над стратегічними водними шляхами, аби у такий спосіб чинити економічний тиск на вільний світ.

Деструктивна роль Ірану не обмежується Близькою сходом. Постачаючи Путіну свої дрони-камікадзе Shahed, які росіяни використовують для нападу на українські міста та цивільну інфраструктуру, Тегеран активно підтримує війну РФ проти України, сприяючи подальшому насильству та кровопролиттю.

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Також Іран дедалі більш активно намагається підривати засади демократії через маніпуляції в соціальних мережах. Він проводить численні кампанії дезінформації та кібероперації, спрямовані на те, аби посіяти розбрат, поширити фейкові новини й таким чином впливати на громадську думку в демократичних країнах. Тегеран всіляко намагається ширити розкол, розпалюючи існуючі у західних суспільствах суперечки й підриваючи довіру до демократичних інститутів. Іран робить це, використовуючи ту саму свободу слова, якої позбавлений іранський народ всередині країни.

Вільний світ має твердо й рішуче реагувати на постійно зростаючу агресію з боку Ірану. Це глобальний виклик, який вимагає обдуманої й консолідованої відповіді, і вільний світ не може дозволити собі вдаватися до самозаспокоєння. Ми повинні діяти спільно, щоб подолати деструктивний, розкольницький вплив Ірану й змусити режим у Тегерані відповісти за численні порушення міжнародного права, а також підтримати тих, хто наважується чинити опір його злочинному впливу.

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Конкретні заходи проти режиму Ірану повинні включати, зокрема, введення санкцій проти іранської програми з виробництва балістичних ракет, визнання КВІР терористичною організацією й притягнення її бойовиків до відповідальності за кричущі порушення прав людини й сприяння тероризму. Також вільний світ повинен вжити жорстких контрзаходів для захисту кіберпростору від зловживань з боку Ірану.

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Зрештою, боротьба з агресією Ірану є боротьбою за сутність вільного світу. Це випробування нашої рішучості, нашої єдності та відданості принципам, які визначають нас і як людей, і як цілі народи. Ми не можемо дозволити собі провалити цей іспит, ми повинні стати пліч-о-пліч на захист свободи, демократії та миру. Ставки ніколи ще не були настільки високими, тому настав час діяти об'єднано.

Погляди, висловлені автором у цій статті, можуть не поділятися Kyiv Post.

Михайло Бродський є Надзвичайним і Повноважним Послом Держави Ізраїль в Україні.