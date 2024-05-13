Пісенний конкурс "Євробачення" давно перестав бути просто пісенним конкурсом. Значення пісні, виконавця тут вже знівелювалось.

Трансформація конкурсу призвела не до артистичних змагань, а до боротьби між сценічними номерами, де виконавець відсувається на другий план.

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Стає другорядним голос, музика, другорядним стає навіть талант...

І зникає найголовніше на конкурсі пісні – зникає її величність «Пісня».

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Зараз глядачеві пропонується викривлена видовищність. Тобто головним завданням для конкурсантів стало привабити публіку будь чим, хоч бородатою дівкою, хоч голою д***ю, хоч чортячими рогами тощо.

Але якщо сценічна подія в основі своїй фокусується на змаганні лише спецефектів, то для чого ж таке видовище називати пісенним конкурсом!

Найгірше, мабуть, те, що тих, хто намагається за таких умов достукатись до глядача дійсно як Артист, Співак, Виконавець, вважають тут архаїчними та"відсталими".

Хтось може сказати, що у мистецтві усе має право на існування. Так. Але Євробачення у нинішньому його вигляді – це щось дуже далеке й від Пісні, й від можливості Артистові продемонструвати свій талант виконавця.

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Як би там не було, життя рухають лише прогресивні Ідеї і людський талант і аж ніяк не деструктивні, руйнівні психічні розлади.

Вірю в людину світлу й творчу. Шануймося!