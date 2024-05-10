На відміну від Заходу, де політики звикли у вигляді чіткого маніфесту декларувати свої цілі ще до виборів, на яких вони балотуються, у путінській Росії це роблять вже після обрання, видаючи указ або накази, обов'язкові до виконання. І цьогорічний указ нового старого народного обранця має назву: «Про цілі національного розвитку Російської Федерації до 2030 року та на перспективу до 2036 року». Цей документ, який складається з 11 параграфів і багатьох підпунктів, у яких викладені конкретні цілі та напрямки розвитку, замінює версію 2020 року й набуває чинності відразу після підписання президентом.

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Але не хвилюйтеся, я не збираюся переглядати цей указ рядок за рядком, я торкнуся лише деяких найбільш важливих моментів та прокоментую їхню реалістичність. Якщо це вам дійсно цікаво, ви можете знайти повний текст указу в оригіналі російською тут або його Google переклад англійською тут.

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Пункт 1

Він складається із семи підпунктів, у яких стисло викладений зміст указу, тобто перераховані цілі державного розвитку Російської Федерації до 2030 року і на перспективу до 2036 року.

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Пункт 2

В ньому визначено, якою буде державна політики Росії щодо «Збереження населення, зміцнення здоров’я, підвищення добробуту людей, підтримки сім’ї». У ньому визначені показники (у процентах) щодо запланованого підвищення народжуваності в країні, зокрема заохочення сімей мати трьох і більше дітей, а також збільшення середньої тривалості життя росіян з нинішніх 73,4 років до 78 років до 2030 року та до 81 року до 2036 року.

Коментар: Bloomberg цитує незалежного демографа Олексія Ракшу, який зазначив, що цілі Путіна «нереалістичні без припинення війни та різкого закручування гайок щодо міцного алкоголю й цигарок, а також подвоєння витрат на охорону здоров’я».

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Також в указі йдеться про збільшення в РФ кількості громадян похилого віку та інвалідів, про необхідність покращення медичного та реабілітаційного забезпечення учасників «спецвоєнної операції», про зниження кількості росіян з низьким доходом та підвищення зарплат бюджетників, про підвищення розміру мінімальної заробітної плати.

Пункт 3

Він окреслює шляхи «реалізації потенціалу кожної людини, розвитку її талантів, виховання патріотичної та соціально відповідальної особистості»; знову встановлюючи кількісні та відсоткові показники для безлічі «ініціатив», але без деталізації щодо того, як саме вони мають бути досягнуті й як будуть оцінюватися результати розвитку.

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Пункт 4

В ньому вказані цілі керівництва Росії забезпечити «комфортне й безпечне середовище проживання» для всіх громадян, зокрема оновити житловий фонд, інфраструктуру, транспорт, громадські місця та історичні пам'ятки, а також забезпечити кожну людину 33 квадратними метрами житлової площі до 2030 року і 38 квадратними метрами до 2036 року.

Скріншот російського сатиричного мультфільму «33 кв. метри»

Коментар: Незалежний новинний сайт Insider посилається на чинне російське законодавство, яким вже визначене право громадянина РФ на 33 кв. метри житлової площі, на 42 кв. метри для подружжя та на додаткових 18 кв. метри на кожного наступного члена сім’ї. Insider нагадує, що в деяких регіонах Росії цей норматив становить лише 18 кв. метрів плюс додатково 6 кв. метрів на кожного члена сім’ї, і запитує, звідки ж візьмуться додаткові метри житлової площі.

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У цьому пункті міститься ще одне повторення старих обіцянок Путіна щодо авіації: теза про те, що до 2030 року принаймні половина флоту комерційних авіакомпаній має складатися з літаків російського виробництва. Це означає, що протягом наступних 6 років росіяни мають побудувати майже 600 авіалайнерів.

Коментар: у першій половині 2023 року російські авіабудівні заводи передали замовникам лише два цивільні літаки. І ці літаки, як і майже вся вітчизняна продукція останнім часом, були вироблені із кількамісячною затримкою. Дефіцит в Росії ключових компонентів авіабудування перешкоджає виробництву авіаційної продукції, що особливо негативно вплинуло на виробленя нових авіадвигунів, які через це так і не змогли пройти необхідні льотні випробування.

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Пункт 5

Він визначає, як Росія забезпечить своїм громадянам майбутнє «Екологічне благополуччя», встановлюючи показники та відсотки зменшення обсягів токсичних відходів, сортування та переробки відходів, зменшення промислових викидів і забруднення води, а також заходи зі збереження природи.

Пункт 6

В ньому перелічені заходи, необхідні для створення «сталої та динамічної економіки», зокрема «амбітні» цілі щодо збільшення ВВП, скорочення імпорту, збільшення інвестицій, підвищення зарплат і пенсій, «роботизації», розвитку професійного освіти, туризму тощо.

Пункт 7

Він пояснює, як Путін планує увійти до десятки провідних світових економік за ознакою «технологічне лідерство» шляхом збільшення інвестицій у наукову сферу, у автоматизацію, космічні та ядерні технології, біоекономіку та хімічну промисловість, а також завдяки розширенню наукових досліджень і розробок у кожній галузі.

Пункт 8

Він встановлює цілі щодо «Цифрової трансформації державного та муніципального управління, економіки та соціальної сфери», зокрема медицини, освіти, кіберпростору та штучного інтелекту. В ньому наголошується на необхідності забезпечення доступу росіян до високошвидкісного широкосмугового Інтернету, супутникового та мобільного зв’язку, а також окреслюються плани принаймні на 80 % замінити імпортне програмне забезпечення на вітчизняні аналоги.

Коментар: Останній намір можна вважати вимушеним, оскільки основні постачальники програмного забезпечення, такі як Microsoft, вийшли з ринку РФ після запровадження санкцій з боку Заходу.

Пункти 9 -11

Він стосується переважно правових і процедурних моментів оприлюднення та виконання указу президента.

Більшість пунктів путінського указу 2024 року дуже схожі з положеннями версії указу 2018 року, в багатьох випадках вони майже повністю збігаються. Зайве говорити, що більшість із путінських планів 2018 року дуже далекі до реалізації, і вторгнення РФ в Україну 2022 року ще більш віддалило цю реалізацію. І мало що наразі свідчить про те, що протягом наступних 6 або 12 років росіяни можуть сподіватися хоч на якесь пришвидшення втілення в життя давніх планів свого лідера.

Погляди, висловлені автором у цій статті, можуть не поділятися Kyiv Post.