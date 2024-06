Степан Степаненко є директором британської консалтингової компанії з політичних відносин і ЗМІ Forward Strategy Ltd. Він писав і коментував для Daily Express, the Mail Online, Epoch Times, the Sun Jerusalem Post, and Times of Israel. Степан Степаненко також працював науковим співробітником у лондонському аналітичному центрі, зосереджуючись на Східній Європі, пострадянських державах та обороні.