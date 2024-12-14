Неконтрольоване поширення дезінформації все більше загрожує ідеалам, які є основою демократії в епоху абсолютної глобального зв’язку. Священний принцип вільних і чесних виборів, що є основою демократичного врядування, опинився під загрозою, оскільки соціальні мережі стають ареною для популістської риторики, агресивної демагогії та спотворення правди.

Нещодавнє переобрання Дональда Трампа в США, яке стало можливим завдяки зрежисованій кампанії в соціальних мережах під керівництвом платформи X Ілона Маска, є тривожним прикладом. Схожий випадок стався в Румунії, де правий популіст, якому бракувало політичної інфраструктури, здобув перемогу завдяки емоційно зарядженій кампанії, що проводилася виключно в TikTok. Якщо ця тенденція повториться в глобальному масштабі, вона вкаже на ерозію традиційних демократичних норм.

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Політичне повернення Дональда Трампа є прикладом руйнівного потенціалу соціальних мереж у підриві демократичних процесів. Суперечлива управлінська політика Маска щодо платформи X, включно з його відкритою підтримкою «абсолютної свободи слова», дозволила Трампу вести необмежений цифровий наступ. Завдяки алгоритмам, які сприяють сенсаційності та поляризації, кампанія Трампа обійшла традиційні медіа і безпосередньо націлилася на мільйони людей за допомогою поляризаційних наративів, напівправди та брехні.

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Результат виборів у Румунії був ще більш загрозливим прикладом. Незважаючи на відсутність партійної підтримки, кандидат успішно мобілізував виборців за допомогою емоційної кампанії «проти істеблішменту», в основному використовуючи TikTok. Не маючи конкретного політичного порядку денного, кампанія спиралася на яскраві гасла та вірусні відео, використовуючи алгоритми платформи для охоплення розчарованих молодих виборців.

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Це не поодинокі випадки. Жаїр Болсонару в Бразилії та Нарендра Моді в Індії також використовували соціальні мережі для отримання широкої підтримки. Їхні кампанії часто спираються на емоційні маніпуляції, а не на раціональні дебати, зачаровуючи виборців видовищем, а не змістом.

Дезінформація процвітає в екосистемі посилення алгоритмів. Такі платформи, як X, TikTok і Facebook, надають перевагу залученню, а не точності, просуваючи сенсаційний контент, який заохочує упередженість замість того, щоб їй протистояти. Така динаміка підриває деліберативні процеси, які є центральними для демократії, зводить складні політичні питання до бінарного вибору і сприяє крайній поляризації.

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Наслідки потенційно серйозні. Вибори, виграні на основі вірусної дезінформації, ставлять під сумнів легітимність уряду. Політика стає вторинною щодо виступів популістів, а інститути втрачають довіру, необхідну для соціальної згуртованості. Що ще гірше, глобальне поширення цієї моделі загрожує посиленням автократичних тенденцій, які дозволяють лідерам використовувати свою цифрову популярність для обходу інституційного контролю.

Ерозія демократії - це не лише провина виборців чи платформ. Інтелектуали, особи, які приймають рішення, та академічна спільнота несуть частину провини за свою бездіяльність. Їх нездатність передбачити наслідки цифрової дезінформації залишила наратив демагогам.

Наслідки для глобальної стабільності серйозні. У світі, де дезінформація визначає політичні результати, геополітична напруженість, безсумнівно, зростатиме. Міжнародні альянси, засновані на спільних цінностях і стабільності, слабшатимуть, оскільки демократії ставатимуть дедалі більш непередбачуваними.

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З іншого боку, авторитарні режими процвітають у хаосі всередині демократій і використовують свій контроль над інформацією для створення ілюзії стабільності.

Щоб захистити демократію, необхідно адаптувати виборчу систему до реалій цифрової епохи. Це вимагає сміливих, скоординованих дій на кількох фронтах:

Регулювання алгоритмів соціальних мереж - уряди повинні покласти на платформи відповідальність за контент, який вони поширюють. Алгоритми повинні надавати пріоритет точності та громадянській активності, а не сенсаційності. Законодавство може вимагати від платформ розкривати, як їхні алгоритми впливають на політичний дискурс.

Інфраструктура перевірки фактів - необхідно створити незалежну глобальну мережу перевірки фактів для моніторингу та боротьби з дезінформацією в режимі реального часу. Уряди, громадянське суспільство та академічна спільнота повинні працювати разом, щоб забезпечити належне фінансування та неупередженість цих зусиль.

Освіта для цифрової грамотності - громадяни повинні мати навички критичного оцінювання контенту в Інтернеті. Навчальні програми повинні включати модулі з медіаграмотності, які вчать людей відрізняти достовірну інформацію від пропаганди.

Реформи виборчої доброчесності - виборчі комісії (компетентні органи) повинні запровадити суворіші правила щодо змісту передвиборчої агітації. Неправдиві заяви повинні мати юридичні наслідки, а цифрові кампанії повинні бути зобов'язані розкривати джерела фінансування та цільову демографічну аудиторію.

Повернення інтелектуального лідерства - академічна громадськість, інтелектуали повинні відігравати більш активну роль у формуванні суспільного дискурсу. Це включає не лише дослідження та публікації, але й взаємодію з громадськістю для пояснення важливості проблеми та адвокації реформ.

Якщо нинішня тенденція збережеться, світ ризикує перетворитися на «керований алгоритмами авторитаризм» - систему, в якій можновладці отримують свої повноваження не від волі поінформованого електорату, а від маніпуляцій у соціальних мережах. Нестабільність, що виникає внаслідок цього, може дестабілізувати економіку, поглибити нерівність і підірвати довіру до демократичних інститутів.

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Більше того, нормалізація політики, керованої дезінформацією, може відштовхнути кваліфікованих людей від політики та державної служби, оскільки акцент зміститься з компетентності на харизму. Цей «відтік мізків» може призвести до того, що управління державою опиниться в руках людей, непідготовлених до викликів 21-го століття.

Тягар зміни цієї тенденції лежить на політиках, а також на академічній спільноті. Саме на них лежить відповідальність за подолання розриву між демократичними ідеалами та цифровими реаліями. Це вимагає сміливості, оскільки реформи стикатимуться з опором як з боку популістських лідерів, так і з боку потужних технологічних конгломератів. Але ставки високі!

Демократія завжди була динамічною системою, здатною адаптуватися до нових викликів. Цифрова епоха не повинна бути винятком. Визнавши серйозність нинішньої кризи та зробивши рішучі кроки, можна створити умови для виборів, які збережуть принципи чесної гри, підзвітності та усвідомленого вибору.

Вибух дезінформації становить екзистенційну загрозу для демократії, якою ми її знаємо. Приклади переобрання Трампа в США та популізму TikTok в Румунії є ознаками більш глибокої хвороби. Однак у цій кризі криється і можливість: оновити і зміцнити демократичний процес для цифрової епохи.

І повторюю: відповідальність за зміни лежить на тих, хто має знання і силу діяти. Інтелектуали, науковці та особи, які приймають рішення, повинні взяти на себе ініціативу і показати, що найбільша сила демократії полягає в її здатності адаптуватися і розвиватися. Бездіяльність ризикує відправити демократію в аннали історії і замінити її похмурим світом, де правда підпорядкована вірусності, а управління - видовищності.

Час діяти зараз - до того, як прірва поглине нас усіх.

Погляди, висловлені в цій статті, належать автору і не обов'язково відображають позицію Kyiv Post.