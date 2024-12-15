Трамп проводив передвиборчу кампанію, заявляючи, що буде вести переговори про припинення війни в Україні. На відміну від колишнього президента Річарда Ніксона, який обіцяв «мир з честю», витягнувши Сполучені Штати з в'єтнамського болота, але натомість здійснив безладний вихід США з Сайгону (вихід, який був безпрецедентним за своєю хаотичністю до фіаско президента Джо Байдена в Афганістані), Трамп не давав надмірних обіцянок щодо того, як він покладе край війні Росії проти України.

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Як зупинити війну в Україні?

Існує політична та моральна необхідність для Трампа чинити максимальний тиск на президента Росії Владіміра Путіна, щоб досягти миру шляхом переговорів. Тобто миру, який гарантуватиме національну безпеку України та збереже якомога більшу частину її територіальної цілісності.

Приголомшливе падіння Алеппо в Сирії ілюструє, що вирішення війни між Росією та Україною лежить на Близькому Сході. Поєднання цілеспрямованих військових дій і дипломатії в стилі Тедді Рузвельта може одночасно покласти край ядерній програмі Ірану і, можливо, призвести до падіння його режиму, одночасно зміцнивши позиції Трампа за столом переговорів. Трамп повинен скористатися взаємопов'язаністю сучасної глобальної політичної екосистеми.

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Понад десять років Росія та Іран підтримували нині повалений диктаторський режим Башара Асада в Сирії. Іран робив це через свою ворожість до Ізраїлю і бажання оточити єврейську батьківщину «вогняним кільцем». Москва втрутилася в громадянську війну в Сирії за часів адміністрації Обами, щоб підтримати Асада, оскільки Путін бачить Росію реальною світовою потугою. Але Путін знову прорахувався.

Майже повне знищення Ізраїлем «Хезболли», маріонеткового ополчення Ірану в Сирії та Лівані, в поєднанні з величезним навантаженням війни в Україні на російські війська і озброєння, означало, що сирійські повстанці змогли блискавично захопити Сирію. Асад зараз у Москві, його режим став історією.

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Чому для Трампа і його мирного плану важливий Тегеран

Зрештою, Іран не може вдавати, що він не є стороною війни в Україні. Два роки тому Іран почав постачати Росії безпілотні літальні апарати Shahed для бойового використання проти України. Зовсім недавно Іран почав постачати до Росії сотні балістичних ракет малої дальності.

Це лише остання з довгої низки провокацій Ірану, які є сигналом до початку війни. Масований обстріл Ізраїлю балістичними ракетами є більш ніж достатньою причиною для занепокоєння Трампа. Зараз Іран продемонстрував свою готовність завдати масових жертв від ударів балістичних ракет. Як тільки іранські правлячі аятоли створять ядерну зброю, не лише Ізраїль, вся Європа стануть вразливими.

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Настав момент для наступу США та Ізраїлю, щоб послабити і зруйнувати вісь Росія-Іран-Китай, яка загрожує миру в усьому світі. Тепер, коли Ізраїль практично знищив протиповітряну оборону Ірану, а союзника Ірану Асада відсунули від влади, Трамп повинен санкціонувати спільний з Ізраїлем удар по ядерних об'єктах Ірану, ракетному виробництву і заводам з виробництва безпілотників. Воєнним діям може передувати ультиматум Ірану щодо ліквідації його ядерної програми та «відкат» санкцій Ради Безпеки ООН і ембарго на постачання іранської зброї, але жодна з цих дій навряд чи дасть задовільні результати.

Військові дії послаблять іранський режим і позбавлять Путіна життєво важливого джерела боєприпасів. Це також дасть сигнал Китаю, що США не стоятимуть осторонь, поки група ворожих держав готується до Третьої світової війни.

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Путін поставив нас на поріг світової війни майже три роки тому, коли розпочав вторгнення в Україну. «Спеціальна військова операція» Москви - це лише початок планів Росії з підкорення Східної Європи. По всьому світу в Пекіні війну Путіна вивчають як тестовий кейс для анексії Китаєм Тайваню та нападів на американські бази в Азії з метою поширення впливу США аж до Гавайських островів.

Погляд правді в очі вимагає від нас усвідомлення того, що вісь Росії, Ірану і Китаю активно готується до ескалації бойових дій, накопичуючи стратегічні матеріали, проводячи спільні військові навчання, випробовуючи гіперзвукові балістичні ракети і розширюючи військово-морське патрулювання на всіх життєво важливих світових водних шляхах. Китай намагається диверсифікувати свої валютні резерви і співпрацює з Росією, щоб ізолювати свою фінансову систему від американських і міжнародних економічних санкцій. Після завершення цих приготувань війна може швидко розгорітися, якщо Трамп не вдасться до рішучих дій, щоб покласти їй край вже зараз.

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Так само, як слабка реакція Заходу на анексію Криму Путіним 10 років тому підготувала ґрунт для його вторгнення в Україну, те, як Трамп поводитиметься з Росією зараз, визначить, чи зменшимо ми небезпеку Третьої світової війни тут і зараз, чи будемо приречені воювати пізніше, коли наші супротивники стануть сильнішими. Правильна стратегія сьогодні може покласти край жадібним амбіціям усіх трьох режимів.

Позбавлені іранської зброї і втративши цінного партнера по своїй осі, Путін і президент Китаю Сі Цзіньпін зможуть по новому оцінити рішучість Заходу і переглянуть свої експансіоністські цілі. Для Трампа буде створено передумови для переговорів з Путіним про справді почесне завершення війни.

Це аргумент Realpolitik на користь продовження підтримки України в її боротьбі за незалежність від Москви. Моральна аргументація ґрунтується на розумінні того, як Україна здала свій найцінніший засіб захисту від Росії за вказівкою Заходу.

У 1994 році Україна добровільно відмовилася від третього за величиною у світі ядерного арсеналу і підписала Договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Цей тріумф денуклеаризації відбувся завдяки тому, що США, Росія та Велика Британія спільно взяли на себе зобов'язання поважати незалежність та суверенітет України.

Як радник адміністрації колишнього президента України Леоніда Кравчука і "гвинтик" Міжнародної корпорації з роззброєння, консорціуму компаній, що виробляють ядерну зброю, я був глибоко залучений у політичну драму навколо ядерного роззброєння України.

Відмова від ядерного арсеналу далася Україні нелегко. Націоналістичні політики, які боялися російських реваншистів, боролися в парламенті за збереження зброї. Українські політики, які в принципі були згодні стати без'ядерною державою, хотіли отримати значну компенсацію за вартість боєголовок. Обидві фракції були єдині в тому, що виступали проти передачі ядерного стримування без твердих гарантій безпеки щодо територіальної цілісності нової незалежної держави. Тим часом, США і Росія однаково наполегливо вимагали знищення зброї відповідно до умов Договору СНО, вперше укладеного між США і Радянським Союзом за часів президента Рональда Рейгана.

На кону для США стояло більше, ніж успішна імплементація Договору СНО. На початку 1990-х років можливість війни між Росією та Україною була реальною. Кілька місяців поспіль матеріали моїх брифінгів під час поїздок між Вашингтоном і Києвом попереджали, що я можу в'їхати в зону бойових дій. Жорсткий тиск з боку Росії з вимогою повернути зброю посилював кризову атмосферу. Я був у Києві тієї ночі, коли Верховна Рада України нарешті проголосувала за ядерне роззброєння. Напруга була настільки високою, що полегшення було відчутним.

Окрім відвернення війни на порозі Європи та виконання Договору про скорочення ядерних озброєнь СНО, США отримали додаткову вигоду від того, що Україна відмовилася від своїх ядерних боєголовок. Добровільно відмовившись від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки та допомогу, Україна створила потужний прецедент. Якщо Україну вдасться переконати відмовитися від третього за величиною у світі ядерного арсеналу, то кінцева мета Договору про нерозповсюдження ядерної зброї - повне ядерне роззброєння - може бути досягнута.

Пізніше того ж року президенти Білл Клінтон, Борис Єльцин (Росія), Леонід Кучма (Україна) і прем'єр-міністр Великої Британії Джон Мейджор підписали Будапештські меморандуми, які гарантували безпеку України та збереження її кордонів. Америка зобов'язана перед Україною вжити ефективних заходів для виконання Будапештської угоди 1994 року.

Це означає запросити Україну в НАТО і поставити Путіна в переговорну позицію, в якій якомога більша частина територіального суверенітету України буде відновлена.

Ця стаття передруковується з дозволу Washington Examiner. З оригіналом можна ознайомитися тут.

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