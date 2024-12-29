2024 рік став ще одним дуже складним роком для України. Хоча їй вдалося встояти в кривавій боротьбі з російським агресором за підтримки західних прихильників, вона мала підстави відчувати розчарування і, зрештою, залишилася в невизначеності щодо того, що принесе 2025 рік.

Хоча українці продовжували героїчно чинити опір і навіть зуміли перенести боротьбу в саму Росію, небажання їхніх де-факто союзників дозволити їм завдати удару вглиб Росії, а також надати їм бажані гарантії безпеки було розчаруванням.

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Це підірвало їхні зусилля, спрямовані на перемогу над хижим ворогом, який знову і знову доводить, що не цінує людське життя та міжнародні правові норми і виступає проти всього, за що бореться демократичний світ, а також проти зусиль Києва, спрямованих на досягнення справедливого миру.

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2025 рік буде пов’язаний з великою невизначеністю і тривогою, оскільки залишається незрозумілим, як поводитиметься нова адміністрація Трампа, що відбуватиметься в Європі і чи не чинитимуть на Україну тиск її партнери, щоб вона поступилася.

На внутрішньому рівні наступний рік, ймовірно, виявиться ще складнішим, оскільки Україна не лише продовжує боротьбу з російським ворогом, але й намагається зберегти свою свободу і територію у світі, де принцип міжнародної системи, заснованої на правилах, здається, розмитий.

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Для багатьох українських біженців, які шукають притулку за кордоном, це буде час зважування: повертатися (куди?) чи намагатися почати нове життя деінде.

Страх перед ядерною війною, розпалюваною Москвою, внутрішні економічні та політичні виклики, а також витрати на підтримку України, ймовірно, призведуть до більшої “втоми від України” і сильнішого бажання домовитися з Росією, хоча б коштом України.

Зрештою, стійкість, єдність і якість українського керівництва будуть піддані ще більш жорсткому випробуванню, так само як і мудрість, політична рішучість і терплячість друзів і союзників України.