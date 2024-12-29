2024 рік став ще одним дуже складним роком для України. Хоча їй вдалося встояти в кривавій боротьбі з російським агресором за підтримки західних прихильників, вона мала підстави відчувати розчарування і, зрештою, залишилася в невизначеності щодо того, що принесе 2025 рік.

Хоча українці продовжували героїчно чинити опір і навіть зуміли перенести боротьбу в саму Росію, небажання їхніх де-факто союзників дозволити їм завдати удару вглиб Росії, а також надати їм бажані гарантії безпеки було розчаруванням.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Це підірвало їхні зусилля, спрямовані на перемогу над хижим ворогом, який знову і знову доводить, що не цінує людське життя та міжнародні правові норми і виступає проти всього, за що бореться демократичний світ, а також проти зусиль Києва, спрямованих на досягнення справедливого миру.

Україна підготувалася до зупинки транзиту газу з РФ, - Галущенко
Більше по темі

Україна підготувалася до зупинки транзиту газу з РФ, - Галущенко

Київ вкотре повторив, що не планує продовжувати транзит російського газу з 1 січня 2025 року.

2025 рік буде пов’язаний з великою невизначеністю і тривогою, оскільки залишається незрозумілим, як поводитиметься нова адміністрація Трампа, що відбуватиметься в Європі і чи не чинитимуть на Україну тиск її партнери, щоб вона поступилася.

На внутрішньому рівні наступний рік, ймовірно, виявиться ще складнішим, оскільки Україна не лише продовжує боротьбу з російським ворогом, але й намагається зберегти свою свободу і територію у світі, де принцип міжнародної системи, заснованої на правилах, здається, розмитий.

Advertisement

Для багатьох українських біженців, які шукають притулку за кордоном, це буде час зважування: повертатися (куди?) чи намагатися почати нове життя деінде.

Страх перед ядерною війною, розпалюваною Москвою, внутрішні економічні та політичні виклики, а також витрати на підтримку України, ймовірно, призведуть до більшої “втоми від України” і сильнішого бажання домовитися з Росією, хоча б коштом України.

Зрештою, стійкість, єдність і якість українського керівництва будуть піддані ще більш жорсткому випробуванню, так само як і мудрість, політична рішучість і терплячість друзів і союзників України.

Advertisement
Богдан Нагайло
Богдан Нагайло
Богдан Нагайло, головний редактор Kyiv Post, британсько-український журналіст. Живе в Києві, Україна. Раніше він був високопосадовцем Організації Об’єднаних Націй і радником з питань політики, а також директором Української служби Радіо Свобода.
Читати далі
Повітряні сили спростували фейк про полоненого льотчика Росія
Повітряні сили спростували фейк про полоненого льотчика
Київ Пост
4г тому
Як Росія збиває цивільні пасажирські літаки Росія
Як Росія збиває цивільні пасажирські літаки
Богдан Тузов
4г тому
Україна підготувалася до зупинки транзиту газу з РФ, - Галущенко Росія
Україна підготувалася до зупинки транзиту газу з РФ, - Галущенко
Київ Пост
10г тому
«Газпром» припинить постачання газу до Молдови - реакція Кишинева Росія
«Газпром» припинить постачання газу до Молдови - реакція Кишинева
Київ Пост
11г тому
Спонсорований контент
" Попередній Чому Усик показав шаблю Мазепи після перемоги над Ф’юрі
Далі » Різдво в лікарні «Охматдит»: донорів крові поменшало, але ялинка на місці