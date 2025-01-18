Сьогодні мова піде про соціальну мережу для пошуку та встановлення ділових контактів LinkedIn. Це понад 850 мільйонів користувачів, що представляють 150 галузей бізнесу з 200 країн світу. Це абсолютно інший досвід нетворкінгу, де зустрічаються професіонали та з’являються нові кар’єрні можливості.

LinkedIn – ідеальна платформа для просування вашого персонального бренду, адже тут діляться своїми досягненнями, досвідом і професійними поглядами. Експертна думка, яка поширена на платформі, допомагає вирізнитися серед колег і потенційних роботодавців, які чомусь ще не користуються цім дієвим інструментом у розвитку свого бренду. Уявіть лише – це ваш віртуальний офіс, де ваші ідеї й таланти можуть знайти відгук у всьому світі.

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І ось чому:

Топ-контакти на відстані кліку

LinkedIn дає унікальну можливість контактувати безпосередньо з провідними експертами галузі. Написати CEO чи HR-директору вже не є великою проблемою. Це місце, де дійсно відповідають.

Знахідки в кожному профілі

Це одна з небагатьох платформ, де всі готові ділитися своїм досвідом і неформальними порадами. Ви здивуєтеся, скільки цінної інформації можна знайти, просто читаючи дописи та статті, які ґрунтуються на власному досвіді. Тут ви можете переглянути досвід і кваліфікацію людини, думка якої вас зацікавила.

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Нетворкінг небаченого рівня

Знайти однодумців, обмінятися ідеями і, можливо, знайти партнера для наступного проєкту вашої мрії.

Особисте навчання та розвиток

І не забуваємо про потужний інструмент для саморозвитку — LinkedIn Learning. Це ваш особистий тренер, який доступний цілодобово.

То що, зацікавлені? Тоді переходимо до практичної частини. Заповнення LinkedIn для публічної людини (наприклад, експерта, лідера думок, підприємця чи політика) має бути максимально стратегічним, щоб підкреслити ваш професіоналізм, досягнення та експертність. Як експерт зі створення та розвитку персонального бренду, склала для вас покрокову інструкцію з основних аспектів, які рекомендую врахувати перед створенням профілю:

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Якісний профільний знімок

Використовуйте професійне фото: якісне, нейтральне тло, діловий одяг.

Фото має відображати ваш статус, але бути відкритим і доброзичливим.

Унікальний банер (Cover Photo)

Додайте банер, який відображає вашу сферу діяльності, бренд чи ключове посилання.

Наприклад, цитата, ваш логотип, зображення, пов’язане з вашою професійною діяльністю (конференції, заходи тощо).

Ключовий заголовок (Headline)

Це перше, що бачать люди. Наприклад:

Експерт зі створення та розвитку персонального бренду | Сфера політики



Лідер думок у сфері цифрових комунікацій | Засновник освітньої платформи

Додайте ключові слова, які асоціюють вас із вашою сферою.

Розділ “Загальна інформація“ (About)

Напишіть короткий, але потужний опис:

Хто ви? У чому ваші досягнення?



Як ви допомагаєте іншим? У чому ваша експертність?

Структура:

Перше речення: чітке позиціонування. Наприклад, експерт зі створення та розвитку персонального бренду.



Основний текст: досвід, унікальні навички, основні досягнення. Наприклад, брала активну участь у кампаніях на президентських / парламентських / місцевих виборах.



Завершення: заклик до дії. Наприклад, “Звертайтеся для співпраці”.

Досвід роботи (Experience)

Опишіть ключові ролі, особливо ті, що підкреслюють ваш досвід як публічної людини з привʼязкою до місця роботи. Наприклад, місце роботи - Верховна Рада, посада – керівник пресслужби народного депутата. Створення та наставництво у розвитку сильного персонального бренду. Стратегічне планування.

Використовуйте пунктирний формат:

Чітко опишіть ваші обов’язки та досягнення. Наприклад: “Організував понад 50 публічних заходів із залученням державних діячів та міжнародних експертів.”

Для кожної позиції додайте проєкти чи портфоліо (посилання на захід).

Освіта (Education)

Вкажіть ваші освітні досягнення, сертифікації, курси тощо.

Додайте інформацію про престижні програми, які ви закінчили, чи програми, що підкреслюють вашу унікальність.

Навички та рекомендації (Skills and Endorsements)

Виберіть ключові навички, які відповідають вашій діяльності. Наприклад, “публічні виступи”, “брендинг”, “стратегічні комунікації”.

Попросіть колег, партнерів підтвердити ваші навички (endorsements).

Попросіть колег, клієнтів або партнерів залишити рекомендації. Вони мають бути конкретними та стосуватися ваших професійних досягнень.

Додаткові секції

Публікації та статті: Додайте ваші статті чи виступи (особливо ті, що демонструють експертність).

Додайте ваші статті чи виступи (особливо ті, що демонструють експертність). Волонтерська діяльність: Якщо ви берете участь у соціальних проєктах, обов’язково зазначте це.

Якщо ви берете участь у соціальних проєктах, обов’язково зазначте це. Проєкти: Додайте інформацію про ключові проєкти, які демонструють ваш вплив.

Контент і активність

Публікуйте цінні матеріали: експертні думки, поради, новини з вашої сфери.

Діліться аналітикою, кейсами, вашими виступами.

Залучайте аудиторію до дискусій, відповідайте на коментарі, будьте активними.

Посилання на інші платформи

Додайте посилання на ваші соціальні мережі, вебсайт чи портфоліо.

LinkedIn — це платформа для створення репутації. Зробіть акцент на своїх досягненнях, але зберігайте баланс між професіоналізмом і відкритістю. Використовуйте усі можливі інструменти для розвитку вашого персонального бренду. Інвестуючи в це зараз, ви неодмінно отримаєте дивіденди згодом. Запрошую вас приєднатися до моєї мережі контактів. Знайдете мене: Nataliya Podgorna. Успіхів Вам!