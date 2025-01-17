Коли Джо Байден був віце-президентом з 2009 по 2017 рік, неофіційним зовнішньополітичним девізом адміністрації президента Барака Обами було «вести ззаду». Що це означало, було досить зрозуміло: створювати коаліції, за будь-яку ціну уникати односторонніх дій, зміцнювати альянси і заохочувати союзників діяти на випередження, а не чекати, поки США візьмуть кермо влади в свої руки.

Що стосується Росії, то Обама, як відомо, виступав за «перезавантаження». Це перезавантаження повністю зірвалося, коли після Революції гідності в Україні Владімір Путін вторгся до Криму, анексував його і почав розпалювати війну на сході України, яка палає там і нині.

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З моменту першого вторгнення у 2014 році Обама обрав Байдена своєю контактною особою в Україні. Як пише Боб Вудворд у своїй нещодавно опублікованій книзі «Війна» про те, як Білий дім реагував на повномасштабне вторгнення Росії з 2022 року, навіть Байден відчував, що Обама недооцінював Росію.

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«Ось чому ми тут, – цитує Байдена Вудворд. – Ми все зіпсували. Барак [Обама] ніколи не сприймав Путіна всерйоз. Ми нічого не зробили. Ми дали Путіну ліцензію на продовження. Що ж, я анулюю цю довбану ліцензію!».

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Після восьми років перебування на посаді віце-президента при надто обережному Обамі можна уявити, що Байден хотів би вести за собою, а не «ззаду», як це робив його бос.

У певному сенсі Байден був чудово підготовлений для цього. Можливо, його найбільшою перевагою протягом його політичної кар’єри як сенатора від штату Делавер і віце-президента завжди був дар досягнення консенсусу. Він був здатен простягнути руку допомоги республіканцям, які його поважали (на думку спадають Джон Маккейн і Ліндсі Грем), і досягти компромісу.

На глобальній арені саме це Байден мав намір зробити, щойно дізнався, що Москва готується до шокуючого вторгнення в Україну. Одним із перших кроків його адміністрації стало оприлюднення секретної інформації в надії створити міцну коаліцію проти Путіна.

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Справедливості заради, Байдену вдалося об’єднати європейські та азійські демократичні держави для запровадження санкцій проти Росії. Мало хто очікував, що такі залежні від дешевого російського газу країни, як Німеччина та Італія, так легко приєднаються до них.

Де Байдену не вдалося досягти успіху, так це в подальших діях. Забезпечити виконання санкційних заходів було набагато складніше, ніж отримати згоду країн на них.

Коли стало зрозуміло – всупереч прогнозам багатьох «знавців Росії» у Вашингтоні, що Україна не лише не впаде за три дні, а й чинитиме запеклий опір і змусить Москву заплатити високу ціну за своє реваншистське вторгнення, Байден знітився.

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Поки Байден був віце-президентом, адміністрація Обами виправдовувала свою бездіяльність тим, що Росія «має перевагу в ескалації» – с тобто, скільки зброї США не влили би в Україну, Росія завжди буде готова підняти ставку.

Цей страх перед російським домінуванням в ескалації перейшов до адміністрації Байдена і позначився на всіх рішеннях, які вона ухвалювала. Результатом стало добре задокументоване повільне надання військової допомоги, якої завжди було достатньо, щоб запобігти знищенню України, але ніколи не вистачало, щоб перемогти Росію.

Як пише Вудворд, звіти американської розвідки про те, що Росія обговорювала можливість застосування тактичної ядерної зброї, налякали Білий дім. Американці погрожували Москві: якщо вона застосує будь-який тип ядерної зброї, то США знищать її армію в Україні.

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Хоча це може звучати жахливо для західних людей, які купаються в комфорті, для більшості українців, які перебувають під ракетними ударами, або змушені залишати міста, перетворені на руїни, або просто переживають за своїх близьких на фронті, тактична ядерна бомба була би невеликою ціною за повне знищення російської армії на українській землі.

Але «рідний відтінок рішучості» Байдена (цитуючи Гамлета) був «затьмарений блідим відтінком думки». І це було трагічною вадою Байдена, принаймні з точки зору Києва. Йому Він ніколи не був достатньо сміливим, щоб взяти на себе зобов’язання перемогти Росію. Деякі вашингтонські оглядачі пояснюють його нерішучість помилковим страхом перед хаосом, який може спричинити перспектива розпаду Російської Федерації.

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Як би там не було, можна сказати, що Байден забезпечив виживання України, не припускаючи поразки Росії. Можна також стверджувати, що наприкінці 2022 року, після успішних контрнаступів України в Харківській та Херсонській областях, Вашингтон мав можливість допомогти Україні розгромити російську армію, яка відступала.

Замість того, щоб «вести ззаду», Байден намагався керувати з п’єдесталу якоїсь уявної висоти. Чого йому бракувало, так це енергії та сміливості, щоб втягнути власний народ і неохочих партнерів у дії, які, як він знав у глибині душі, були правильними.

Але, звичайно, занурюватися в ностальгію за тим, чого не сталося – це марна справа. Зараз Росія продовжує тиснути і підходить до межі краху. А Україна продовжує захищатися і виживати, поки Дональд Трамп готується зійти на трон.

Погляди, висловлені в цій статті, належать автору і не обов’язково відображають позицію Kyiv Post.