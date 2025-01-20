Війна в Україні призвела до значного забруднення території мінами та іншими вибухонебезпечними залишками війни (ВЗВ). Наразі вони становлять серйозну загрозу для цивільного населення, особливо для дітей, які часто є найбільш вразливими, і навіть після закінчення війни ця загроза зберігатиметься роками, а можливо й десятиліттями.

Поки міжнародна спільнота розмірковує над тим, як найкраще підтримати і подолати кризу, потреба в ефективних стратегіях розмінування і очищення полів бою, а також у комплексних програмах інформування про ризики, пов’язані з вибухонебезпечними предметами (ВНП), буде ставати все більш критичною.

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Нинішні загрози: земля, всіяна небезпеками

Зони бойових дій в Україні всіяні мінами, нерозірваними касетними та іншими боєприпасами. В майбутньому вони не лише перешкоджатимуть повоєнному відновленню та економічному розвитку, а й неминуче призводитимуть до щоденних жертв серед цивільного населення.

За статистичними даними, найбільшому ризику загибелі та поранень піддаються люди працездатного віку, особливо в сільських районах, коли вони виходять на роботу в поле. Значна частина жертв – діти, насамперед через їхню природну цікавість і недостатню обізнаність про небезпеку, яку становлять ВНП.

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Масштаби забруднення в Україні вражають: сотні тисяч гектарів потребують очищення. Ці зусилля ще більше ускладнює тактика, що застосовується під час війни в Україні, яка включає використання саморобних вибухових пристроїв (СВП) на додачу до звичайних боєприпасів. Складність сучасних систем озброєння і цих інших пристроїв також створює значні труднощі для груп з очищення від ВЗВ, які працюють на місцях.

Майбутні виклики: боротьба, що триває

Загроза від ВЗВ зберігатиметься ще довго після припинення бойових дій.

Історичні прецеденти з інших постраждалих від конфлікту регіонів, багато з яких не зазнали такого рівня та інтенсивності бойових дій, як в Україні, демонструють, що післявоєнне очищення територій може тривати поколіннями.

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Для України це означає необхідність створення довгострокових програм зі знешкодження вибухонебезпечних предметів зі стабільним фінансуванням і міжнародним співробітництвом.

Багатообіцяючі рішення пропонують технологічні досягнення, такі як дрони і роботизовані засоби розмінування,. Однак ці інновації потребують значних інвестицій і кваліфікованого персоналу для їхнього використання. Більше того, з розвитком технологій зростають і загрози, що вимагає постійної адаптації і навчання фахівців з очищення від ВЗВ.

Критична потреба в ІРВНП

Паралельно з необхідністю очищення від ВЗВ існує потреба в інформуванні про ризики від вибухонебезпечних предметів (ІРВНП), орієнтованому на всі верстви населення, причому значна частина цих зусиль має бути спрямована на використання матеріалів, оптимізованих для інформування дітей про ризики, які, ймовірно, посилюються через їхнє обмежене розуміння небезпек, які становлять ВНП. Програми, адаптовані до їхніх потреб, мають важливе значення для зменшення кількості жертв і для виховання культури безпеки.

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Ефективні ініціативи з ІРВНП повинні включати:

- Інтерактивне навчання: матеріали, зручні для дітей, такі як ілюстровані книги, відео та ігри, можуть у цікавій формі доносити найважливішу інформацію про безпеку.

- Залучення громади: батьки, вчителі та місцеві лідери повинні брати активну участь у поширенні інформації та зміцненні практик безпеки.

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- Співпраця зі школами: Інтеграція ІРВНП у шкільні навчальні програми забезпечує широке і послідовне поширення інформації, що рятує життя.

Міжнародні організації, неурядові організації та місцеві органи влади повинні працювати разом, щоб впроваджувати ці програми по всій Україні, зосереджуючись на районах, найбільше постраждалих від війни.

Ширші наслідки для постконфліктних зон

Ширші виклики, які постануть перед Україною внаслідок забруднення від ВЗВ, нічим не відрізнятимуться від тих, з якими стикалися такі країни, як Афганістан, Ангола, Камбоджа, Лаос і В’єтнам, що боролися зі схожими проблемами десятиліттями.

Ці країни накопичили цінний досвід сталого міжнародного співробітництва, інноваційних методик розмінування та програм інформування про ризики під керівництвом громадськості.

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Проте масштаб та інтенсивність проблеми ВЗВ в Україні вимагає унікальних рішень. Геополітичні складнощі регіону в поєднанні зі швидкими темпами технологічного прогресу у веденні війни вимагають далекоглядного підходу. Це передбачає не лише протидію безпосереднім загрозам, а й підготовку до майбутніх непередбачуваних ситуацій.

Технологічні інновації в управлінні очищенням від ВЗВ

Інтеграція передових технологій зробила революцію в операціях із очищення від ВЗВ. Такі інструменти, як наземні радари, автономні роботи і системи виявлення на основі штучного інтелекту значно підвищили ефективність і безпеку.

Наприклад, дрони, оснащені камерами з високою роздільною здатністю і тепловими датчиками, можуть швидко обстежувати величезні території, виявляючи потенційні «гарячі точки» ВЗВ. У поєднанні з алгоритмами штучного інтелекту, які можуть аналізувати мінні поля і схеми ударів, можна прогнозувати ймовірні забруднені зони, що дає змогу краще розподіляти ресурси.

Хоча ці технології є багатообіцяючими, впровадження їх в Україні потребує значних інвестицій, навчання і технічної підтримки.

Розбудова потенціалу для довгострокового впливу

Розвиток місцевого потенціалу має вирішальне значення для довгострокового успіху ініціатив зі знешкодження ВЗВ та ІРВНП. Це передбачає підготовку місцевих фахівців зі знешкодження вибухонебезпечних предметів, створення добре оснащених підрозділів із розмінування і розвиток партнерства з міжнародними організаціями.

Зусилля з розбудови потенціалу повинні також надавати пріоритет гендерній інтеграції, що означає активну роль жінок у програмах з розмінування та інформування про ризики.

Кампанії з інформування громадськості повинні бути розроблені таким чином, щоб залучати різні аудиторії – від від дітей до політиків. Соцмережі, громадські заходи та шкільні програми можуть слугувати ефективними каналами поширення критично важливої інформації про безпеку.

Заклик до дії

Ситуація в Україні підкреслює нагальну потребу в двосторонньому підході до поводження з ВЗВ: потужних операціях з очищення і знешкодження та широкомасштабному ІРВНП. Обидва ці напрямки є важливими для захисту життя і відновлення країни.

Як колишній фахівець зі знешкодження вибухонебезпечних предметів, я закликаю світову спільноту надати пріоритетну підтримку цим зусиллям, гарантуючи, що діти України, яких навчають про ризики, пов’язані з ВЗВ, зростатимуть у безпечнішому середовищі, вільному від прихованих небезпек війни.

Крім того, міжнародні зацікавлені сторони повинні визнати, що очищення від ВЗВ – це не просто технічний виклик, а гуманітарний імператив. Інвестуючи в інноваційні технології, сприяючи транскордонному співробітництву і розширюючи можливості місцевих громад, ми можемо пом’якшити довгостроковий вплив ВЗВ і створити основу для сталого миру і розвитку.

Висновок

Шлях, який чекає на Україну, буде пов’язаний з викликами, але він не є нездоланним. Завдяки узгодженій міжнародній підтримці, інноваційним рішенням і значній увазі до інформування про ризики ця країна може протистояти загрозам, пов’язаним із ВЗВ, і прокласти шлях до безпечнішого майбутнього. Діти, як найбільш вразливі члени суспільства, заслуговують на нашу максимальну увагу і ресурси, щоб захистити їх від спадщини війни.

Погляди, висловлені в цій статті, належать автору і не обов’язково відображають позицію Kyiv Post.