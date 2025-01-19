У цьому немає жодних сумнівів. Моя кар’єра в Королівському військовому коледжі Канади розпочалася в середу, 1 серпня 1990 року, близько 35 років тому.

Майже з першого дня я дізнався девіз коледжу: «Правда, обов’язок, доблесть», який я вважаю корисним для структурування цих спогадів.

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Почнемо з частини «Правда».

Я був аспірантом на кафедрі географії Королівського університету, коли дізнався про конкурс на заміну географа КВК, майора Ела Джорджа, який виходив на пенсію, за загальним визнанням, справжнього професіонала своєї справи. Я подав заявку 17 травня. На той час було очевидно, що мені буде нелегко отримати постійну посаду в Квінсі, незважаючи на узгоджені зусилля професорів Брайана Осборна та Еріка Мура, а також віддану підтримку українсько-канадської громади. Квінз страждав від інерції у прийнятті рішень, і неприхована опозиція проти мого призначення, яку організували кілька істориків і політологів, що поділяли етнічні та політичні упередження щодо України та українців, не допомогла.

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Усвідомлюючи їхню підступність, я втішався афоризмом, який приписують Оскару Уайльду: «Ви завжди можете судити про людину за якістю її ворогів». Сьогодні я дотримуюся більш документально підтвердженого рецепту цього ірландського дотепника: «Завжди прощайте своїх ворогів; ніщо не дратує їх так сильно». Так я і роблю.

11 червня професор Іван Ганьон, тодішній завідувач кафедри політики та економіки, залишив на моєму автовідповідачі два повідомлення, запросивши мене на співбесіду. Я продиктував: «Як би я хотів отримати цю роботу, з її тривалістю, престижем і, я вірю, можливістю навчити кілька добрих умів, умів, на які я міг би вплинути на правильному шляху, тим самим сприяючи розвитку Канади і розумінню України. Зараз ідеальний час для того, щоб моє життя пішло саме таким шляхом».

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Мій перший іспит був у четвер, 14 червня. Він тривав три години. Я зазначила: «У мене дуже хороші шанси отримати цю роботу». Потім, всього через кілька днів, доктор Ганьон подзвонив знову. Директор, доктор Джон Плант, хотів мене бачити. Ми призначили ще одну співбесіду на 5 липня. Більш ранньої дати не було, тому що я їхав до Радянського Союзу. Кілька днів по тому, в Москві, я стояв і спостерігав, як черга за біг-маком в Макдональдсі була довшою, ніж черга паломників біля могили Леніна, «майже все, що потрібно було сказати на даний момент». Я радий, що побачив тоді радянську Росію.

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У квітні 2022 року так звана Російська Федерація оголосила мене персоною нон ґрата, і я радію цьому, навіть якщо це означає, що я не зможу повернутися до того, як імперія впаде. Принаймні, кадебістський клоун у Кремлі більше не має Золотих арок, що прикрашають його міський пейзаж. У травні 2022 року штаб-квартира компанії постановила, що геноцидна війна Путіна проти українців «не відповідає цінностям МакДональдз». І це дійсно так.

Переглядаючи свої щоденники, я іноді згадую забуті моменти. Наприклад, перед моїм другим інтерв’ю, а також перед першим, я записав, як я знайшов час, щоб піднятися на пагорб Форт Генрі Хілл. З цієї висоти, з видом на моє рідне місто, я зупинився, щоб подумати про двох українських канадців. Це був Нік Сакалюк, ув’язнений як «ворожий іноземець» під час перших національних операцій Канади з інтернування. І рядовий Микита Натальський, який зголосився добровольцем до Канадських експедиційних сил на призовному пункті в Барріфілді. Навіть коли Нік нудився за вапняковими стінами форту, Микита уникнув облави як «австрієць», збрехавши про те, ким він був. Це його не врятувало. Солдат в окопах Західного фронту, він отримав поранення, які прискорили його ранню смерть. Я досі доглядаю його могилу на кладовищі Катаракі.

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5 липня 1990 року я молився за обох чоловіків. Потім я спустився з пагорба назустріч своїй долі. Ця друга зустріч тривала лише 25 хвилин. Після її закінчення я дуже хвилювалася, написала лише, що все пройшло «добре». Це було об 11:30 ранку. О 12:15 зателефонував доктор Ганьон і сказав: «Я отримав роботу в RMC!» За кілька днів я облаштовував свій офіс, Girouard #407, «гарний, з гарним видом на місто і воду - почуваюся добре... хоча я все ще не можу не задаватися питанням, куди все це мене веде». І так, я в курсі чуток про те, що директор Плант обрав мене, незважаючи на рішення департаменту. Думаю, він прийняв правильне рішення. Але, з іншого боку, я упереджений.

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Воно було того варте? Так. Я зайняв позицію. Я намагався щось змінити, навіть коли зазнав невдачі.

Тепер про обов’язки - мені сказали, що метою кожного професора КВК є підготовка наших курсантів-офіцерів до кар’єри ефективної служби в Збройних силах Канади. Я беззастережно прийняв цей наказ і протягом кількох десятиліть віддав значну частину себе викладанню. Оцінки студентів переконують мене, що я добре справлявся з поставленими завданнями:

«Дуже цікавий лектор. Його лекції були одними з найкращих, які я коли-небудь відвідував у КВК».

«Доктор Луцюк, очевидно, має дуже високу мотивацію у своїй кар’єрі. Його ефективність як викладача, його професіоналізм і здатність стимулювати інтерес були приємним полегшенням на відміну від багатьох інших курсів, що пропонуються на кафедрі політології та економіки».

«Якби всі викладачі в КВК були так захоплені своєю роботою і так мотивовані ділитися своїми думками, відвідування занять не потрібно було б робити обов’язковим. Мені дуже сподобалося. Використовував свій мозок, щоб думати, а не просто запам’ятовувати».

І, нарешті, відвага.

Я не герой. Востаннє, коли я був поблизу бойових дій на Донбасі у 2017 році, мені безпомилково нагадали, що я занадто старий для таких речей. Я, звичайно, сумніваюся, що був би таким же хоробрим, як капрал Філіп Коновал, чия доблесть у битві на висоті 70 забезпечила йому найвищу військову нагороду Британської імперії - Хрест Вікторії. Однак мене мотивував наказ іншого канадсько-українського ветерана Другої світової війни, покійного генерал-хорунжого Богдана Панчука. Р. Богдана Панчука. Він якось написав: «Моя проста євангелія - роби щось!». Я був сповнений рішучості щось робити.

Я допоміг нагадати про героїзм капрала Коновала, відкривши йому пам’ятники в Канаді, Франції та Україні. Я знайшов і повернув його викрадений Хрест Вікторії до Канадського військового музею. Я подбав про те, щоб центральна доріжка на меморіалі «Пагорб 70» біля Лос-ан-Гоель, Франція, була названа на його честь.

Знаючи про кривди, завдані українцям та іншим європейцям під час операцій з інтернування, я організував кампанію, яка забезпечила офіційне визнання та символічне відшкодування, включно зі створенням фонду у розмірі 10 мільйонів доларів для підтримки дослідницьких, освітніх та комеморативних ініціатив по всій Канаді. Цей хрестовий похід тривав майже чверть століття. Але я вистояв.

Коли командування домініону Королівського канадського легіону безапеляційно закрило торонтську філію № 360 (філію Коновала), я оскаржив їхнє рішення, допомігши повернути половину вартості цього українсько-канадського майна - $2,4 млн, створивши Українсько-канадський ветеранський фонд ветеранів.

Я сприяв підвищенню обізнаності про геноцидний Великий голод 1932-1933 років у Радянській Україні (Голодомор), один з найбільших злочинів проти людяності в європейській історії 20-го століття. Це означало викриття негідників, які приховували цей сталінський голод, і прославлення тих небагатьох праведників, які говорили правду. Я зробив це для своєї хрещеної матері, яка пережила Голодомор.

Я рішуче кинув виклик пропаганді радянських часів, яку зараз знову відригують росіяни та їхні попутники на Заході, про «тисячі» нібито «нацистських воєнних злочинців», які нібито переховуються в Північній Америці. Я робив це заради своїх батьків і їхнього покоління, ветеранів національно-визвольного руху, які відмовилися підлабузнюватися перед хижими сусідами, що намагалися нав’язати Україні іноземне панування.

І я наполегливо закликав до демонтажу радянського/російського імперського проекту, виступаючи за повернення незалежної української держави на її законне місце в Європі.

Не дивно, що я пережив роки цензури та осуду, і ще переживу.

Чи було воно того варте? Так. Я відстоював свою позицію. Я змінив ситуацію, навіть коли зазнав поразки. Сьогодні Україна відома краще, ніж будь-коли в історії, і це далеко від невігластва, байдужості та ворожості до української справи, з якими я стикався протягом більшої частини свого життя. Україна перемогла. Вона існує, і цього не можна скасувати. За невелику роль, яку я зіграв у забезпеченні цієї перемоги, президент Володимир Зеленський нагородив мене Хрестом Івана Мазепи.

У свій останній день в КВК я сидів на самоті в офісі Сойєра №3427, звідки протягом багатьох років я насолоджувався чудовим видом на форт Генрі. Перед тим, як піти у відпустку, я піднявся на пагорб Форт Генрі, щоб ще раз поглянути на все це, багато про що подумати і згадати. І я був вдячний.

Погляди, висловлені в цій статті, належать автору і не обов’язково відображають точку зору Kyiv Post.