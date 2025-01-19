У демократичних країнах настає момент, коли адміністрація змітається, і ми дізнаємося, чи справді слабкість у вирішенні якоїсь великої глобальної проблеми була пов’язана з урядом, чи це був глибший дефіцит всередині самої нації.

Будемо відвертими, останні три роки в демократичному світі спостерігається парад млявості та відсутності рішучості. Безумовно, Україна отримала значну військову та фінансову підтримку, і не варто бути невдячним. Але не буває напівперемог.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

У битві за виживання нація або виходить переможцем, або потрапляє в рабство. Історія судить про вас по тому, з якою силою ваші союзники прийняли цей виклик, і по тому, який результат був досягнутий. Сторінки нащадків не цікавляться добрими намірами, які не здійснилися.

“Половинчаста” підтримка Києва з боку Заходу

Було легко знайти виправдання половинчастому, напівнервовому захисту України. У випадку США це можна пояснити невпевненістю адміністрації Байдена. Підтримка Вашингтона визначалася політикою управління ескалацією та підґрунтям для неї, відсутністю артикуляції стратегії щодо кінцевої точки та типу світу, який ми хочемо захистити.

Advertisement

У Європі можна таку ж поведінку Німеччини під керівництвом Олафа Шольца і все ще надто повільне усвідомлення небезпек, які підстерігають нас, європейська війна спалахне на всьому континенті.

Чи відбудуться зміни за Трампа?

Для США відмовка Байдена скоро закінчиться. Нова адміністрація розпочне свою роботу, і ми побачимо, чи справді США мають те, що потрібно для захисту справи вільних, чи продовження потурання авторитаризму демонструє фундаментальну слабкість в серці Америки.

Ознаки змішані. З одного боку, Трамп, здається, має трохи більше зухвалості та сміливості, ніж Байден, хоч яким би розгубленим він іноді не виглядав. Невідомо, чи зможе його український моральний компас перестати мерехтіти і рішуче та надійно вказувати шлях вперед, не піддаючись впливу стукотів і привабливих полів тих, хто його оточує.

Advertisement

З негативного боку балансу, коли минулого року США відступили з поля бою в Україні, загрузнувши в суперечках про прикордонні стіни, саме республіканці очолили цю атаку.

Залишається дивовижний брак серйозності та зосередженості. Комусь може здатися кумедною пропозиція Трампа анексувати Гренландію і зробити Канаду 51-м штатом США, але вона забезпечує моральне прикриття для автократів, які справді беруть участь в імперських захопленнях земель.

Навіть якщо це був жарт, обговорювати асиміляцію Гренландії і гратися з ідеєю застосування військової сили той час, коли демократичний світ повинен бути однозначним у своїй позиції щодо принципів територіальної цілісності, свідчить про брак ясності розуму.

Advertisement

Ознаки не дуже

В інтернеті з’являються невтішні сигнали. Завжди дивно бачити, що саме американські консерватори заходять так далеко, щоб висміювати лідера, який захищає свою країну і свій народ від знищення. Деякі відомі особистості отримують дитячу насолоду від розміщення ганебних мемів, що принижують Зеленського та Україну. Це не смішно, не дотепно і не розважально - це звичайнісіньке боягузтво.

Те, що через три роки війни, після вбивства десятків тисяч українців, руйнування і стирання з лиця землі незліченної кількості міст, містечок і селищ, обстрілів будинків і лікарень, є люди, яким потрібно подивитися тригодинний подкаст з Лексом Фрідманом, щоб почухати потилицю і вирішити, чи має сенс захищати українців, - це проклятий обвинувальний вирок.

Advertisement

Чи потрібні свободі затяті вороги з такими друзями?

Чи варто нам “почекати і побачити”?

Дехто каже, що не варто судити передчасно. Треба почекати і побачити. Але навіть це є заявою слабкості. Після цих трьох років ніхто не повинен “чекати”, щоб побачити, чи вистоїть нація, чи ні. Будь-яка нація, гідна бути вільною, повинна мати наміри, ясні як день.

Фішки кинуті, і в 2025 році питання про те, чи залишиться Америка зі своїми передбачуваними союзниками, неминуче пошириться не лише на Байдена, а й на країну в цілому. У цьому випробуванні сама історія винесе свій вердикт. 2025 рік - великий рік для США, їхніх цілей і характеру.

Те саме стосується і Європи. Німеччина є географічно та фінансово центральною країною Європи, але було надто легко звинувачувати Шольца в тому, що він є своєрідним “гайковим ключем”, який змусив весь європейський механізм працювати в повільному темпі. Цього року є можливість змінити ситуацію.

Advertisement

Проблиск

Чи усвідомить Європа ризик умиротворення? Чи продовжуватиме вона з рішучої координації як у підтримці України, так і в мобілізації своїх загальних матеріальних ресурсів на випадок ширшого конфлікту?

Польща, Фінляндія та країни Балтії продемонстрували одностайну рішучість у формулюванні та висловленні своїх занепокоєнь щодо того, що може статися, якщо російські війська досягнуть успіху в Україні. Але на їхньому боці - абсолютні жахи досвіду двадцятого століття. Вони знають, що буде далі.

Одне з питань, в якому, безсумнівно, треба знайти згоду з Трампом, - це те, що Європа повинна збільшити свої витрати на оборону. Значна частина континенту дозволила собі зануритися в мляву атмосферу часів холодної війни, розраховуючи на постійну доброзичливість і щедрість США. Якщо не в економіку війни, то принаймні в напіввійськову економіку, тобто в стан компетентної оборони.

Імперіалізм може бути заразним

Найбільш згубним наслідком нашого нинішнього шляху, на який незліченну кількість разів вказували протягом останніх років, але, здається, він вічно залишається поза увагою, є те, що інші нації та блоки вивіряють свою готовність до імперських стратегій та військових завоювань на основі підтримки Заходу України та готовності протистояти постійно зростаючому альянсу автократій.

Досі Захід надсилав кришталево чіткий сигнал, що він не бажає захищати цінності, які, як він стверджує, відстоює. Навіть бригади північнокорейських солдатів, які воюють на європейській землі, схоже, викликають лише уривчасті заяви про занепокоєння.

Коли Захід стикається з вишкіреними зубами, він ухиляється, хвилюється, ховається і ухиляється. Це може призвести лише до заохочення автократичного імпульсу використовувати війну як відволікання від внутрішніх невдач. У цій спіралі вагань наші найгірші страхи щодо війни стають самореалізацією.

2025 - це не просто ще один

Насамкінець, як зазначали інші, 2025 рік - це не просто ще один рік. Рухливі піски політичних альянсів і зміна урядів можуть здатися передвістям нестабільності саме тоді, коли вона нам не потрібна, але ці трансформації дають можливість перезарядити енергію для просування демократичного способу життя.

Цього року ми дізнаємося кілька жорстких істин. Не в останню чергу ми дізнаємося, чи є країни, які називають себе захисниками демократії, такими, за кого вони себе видають, чи, як стародавні Афіни та Римська республіка, вони поповнять довгий список держав, які кричали про свободу, але врешті-решт провалили історичний іспит на її захист.

Погляди, висловлені в цій статті, належать автору і не обов’язково відображають точку зору Kyiv Post.