24 лютого 2022 року Росія пішла війною на США, Європу та більшу частину демократичного світу. Мало хто звернув увагу на масштаб цієї війни, попри те, що напередодні про це повідомляла російська державна інформагенція «РИА Новости» (правда, пізніше видалила статтю Петра Акопова «Наступление России и нового мира»). Автор статті – пропагандист, що має зв’язки в Раді безпеки РФ. Він чітко дав зрозуміти, що вторгнення в Україну було лише «першим виміром» дій проти «світового порядку», де нібито домінують США та Велика Британія.

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Автор дійшов висновку, що ця «нова ера» потребуватиме військового «об’єднання» великоросів, білорусів і «малоросів» (тобто українців) у так званий «русский мир» перед «другим виміром» дій, який передбачає поділ Європи та зміщення ролі Америки в ній.

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«Третім виміром» мала стати побудова «нового світового порядку» переважно авторитарними «центрами сили» на умовах і за правилами, які суттєво відрізняються від західних.

Водночас «головну проблему» Росії – її «вікове» питання стосовно України – можна було би розв’язати геноцидом українців із поділом і знищенням України як держави.

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Путін чітко виклав свою стратегію і цілі: це – Європа і США, а Україна – лише передумова. Відколи він обійняв посаду президента, він був одержимий метою зробити Росію знову «великою». І Путін, і Трамп мають однакові амбіції – «зробити знову великою» (свою країну), але перемогти може лише один. Якщо переможе Росія, то програють США, тому що Путін відновить ресурси і краще підготується до протистояння Америці та Європі.

Україна є вирішальним фактором. Від лютого 2022 року Путін та інші російські високопосадовці надзвичайно відверто й неодноразово підтверджували свою стратегію і цілі.

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А тепер найсумніша частина допису. Це може здатися жорстоким і бездушним, але цього не уникнути. Цієї зими українцям ще доведеться жити з відключеннями світла, звуками сирен, вибухами та іншими негараздами, але навесні буде помста – новий контрнаступ. Будуть рейди в тил ворога, перерізання його логістики, удари по Керченському мосту, російських військово-промислових об’єктах, складах боєприпасів, нафтобазах, портах та інших об’єктах інфраструктури ракетами і дронами максимально наявної дальності. Можливо, буде навіть відкриття нового фронту в етнічно спірному регіоні – на Кубані.