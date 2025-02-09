Одним із комунікаційних трендів 2025 року є персоналізація та штучний інтелект. За допомогою ШІ та машинного навчання компанії зможуть створювати більш персоналізований контент для своєї аудиторії, що сприятиме збільшенню взаємодії та залученню користувачів.

Звісно, машини ще не замінять у цьому людей, але це точно допоможе збільшити ефективність тих, хто використовуватиме можливості програм і застосунків, які вже допомагають на різних рівнях комунікації та самопрезентації.

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Якщо ви ще жодним не користувалися, то час почати. Це ж стосується і розвитку персонального бренду. Навіть якщо ви маєте команду виконавців, які продукують для вас контент, орієнтуватися у доступних можливостях, що відкривають чудові перспективи, зайвим не буде.

Тому пропоную у цій статті розібратися з перевагами використання ШІ та познайомитися з корисними додатками.

У світі маркетингу емоції завжди залишаються важливими для встановлення зв’язку з аудиторією. Це основа, яка заохочує довіру та залученість. Проте завдяки штучному інтелекту процес втілення творчих ідей зазнає значних змін.

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Еволюція креативності

Традиційно створення креативних концепцій вимагало значних витрат часу і фінансів. Але тепер, з використанням ШІ, ви можете згенерувати десятки, якщо не сотні, варіантів креативів за надзвичайно короткий час. Це не лише заощаджує ресурси, а й відкриває нові горизонти для інновацій.

Майбутнє креативних професій

Фахівці творчих професій вже сьогодні повинні вивчати і впроваджувати ШІ у свою роботу. Використання штучного інтелекту дає можливість не лише оптимізувати процеси, а й підвищити власну конкурентоспроможність.

На нещодавніх переговорах про можливе злиття великих рекламних гігантів Omnicom та Interpublic термін “ШІ” згадувався значно частіше, ніж “креативність”. Ці компанії вам точно відомі за культовими слоганами для Apple – “Think Different” і Nike – “Just do it”. Це сигнал до змін, які ми вже не можемо ігнорувати.

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ШІ як партнер у розвитку персонального бренду

Для експертів, які ще тільки будують свій персональний бренд і не мають великих команд або бюджетів, ШІ може стати надійним партнером. Використання штучного інтелекту дозволяє створювати якісний контент і управляти маркетинговими кампаніями ефективно і доступно.

У світі, де технології відіграють ключову роль, важливо використовувати всі доступні інструменти для формування вашого унікального бренду.

Розгляньмо, як саме штучний інтелект може стати вашим надійним партнером у цьому процесі.

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Перш за все, ідеальний помічник для створення текстового контенту – це ChatGPT. Щоб почати, просто зайдіть на платформу OpenAI, зареєструйтесь і відразу отримайте доступ до безкоштовної версії. Вона дозволяє генерувати тексти на будь-які теми.

Якщо ви шукаєте більше можливостей, придбайте платну версію, яка пропонує доступ до новіших версій моделі. Цей інструмент стане знахідкою для блогерів, копірайтерів і всіх, хто потребує якісного текстового контенту.

Далі, Midjourney — це справжня оаза творчості для візуального контенту. Зареєструйтеся на сайті, і ви зможете створювати унікальні зображення, які стануть візитівкою вашого бренду. Для людей з креативних галузей це незамінний інструмент у реалізації візуальних ідей.

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Crystal Knows відчинить вам двері до розуміння вашої аудиторії. Зареєструвавшись на платформі, ви отримаєте змогу аналізувати стилі спілкування ваших підписників через соцмережі чи електронну пошту. Це дозволяє отримати цінні рекомендації щодо того, як краще комунікувати з вашою аудиторією, що особливо корисно для маркетологів і спікерів.

Quill

Доступність: Використовуйте його через вебсайт.

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Функціонал: Інструмент для покращення навичок письма та ефективного редагування.

Переваги: Має основні функції для аналізу тексту і розширені можливості за невелику плату.

Використання: Ідеально для письменників і тих, хто хоче покращити якість своїх текстів.

Використання цих інструментів допоможе не лише створювати якісний контент, а й спростити процеси, що важливо для побудови та розвитку вашого персонального бренду.

Ще один помічник і найкращий союзник, коли потрібно швидко створити якісний текст, – Copy.ai. Завдяки технології штучного інтелекту, цей інструмент полегшує процес написання, роблячи його ефективним і цікавим. Copy.ai допоможе вам трансформувати ідеї в текст, що вражає та досягає своїх цілей.

Цей інструмент доступний через веб-браузер на будь-якому пристрої, що робить його зручним для використання в будь-який момент.

Основні можливості Copy.ai у безкоштовній версії:

- необмежена генерація ідей та концепцій;

- доступ до основних шаблонів для швидкого створення контенту;

- можливість ознайомитися з основними функціями платформи.

Платна версія надає доступ до розширеного набору шаблонів і функцій. Ви також отримуєте можливість оптимізації текстів для різних платформ і форматів.

Copy.ai пропонує декілька тарифних планів для платної версії – зокрема, Pro План, який зазвичай коштує близько $49 на місяць за умови щомісячної оплати. Якщо обрати річну оплату, вартість знижується до близько $36 на місяць.

Copy.ai дозволяє створювати різноманітні тексти – від рекламних до постів у соцмережах, електронних листів і блогів, роблячи його ідеальним вибором для маркетологів, письменників і всіх, хто цінує свій час і якість контенту.

Штучний інтелект не замінює людську творчість, а радше розширює її можливості, роблячи процес реалізації ідей ефективнішим. Для тих, хто готовий адаптуватися, це час нових можливостей і зростання.

Впроваджуйте ШІ у вашу стратегію вже сьогодні, щоб залишатися на піку інновацій!

Висловлені погляди належать автору і не обов’язково відображають позицію Kyiv Post.